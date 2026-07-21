2026年07月21日 21時00分 AI

AppleのApp Storeでリリースされた新規アプリの数が上半期だけで昨年通年に迫る、AIのバイブコーディングで作られたアプリがストアにあふれる結果に



AIを用いたコーディング手法「バイブコーディング」によりアプリの開発が高速化しており、2026年5月までの6カ月間にリリースされたスマートフォンゲームが前年同期比のほぼ倍まで増加していたり、2026年第1四半期の世界のアプリリリース総数が前年比60％増加していたりと、アプリ開発ブームをAIがけん引しているとみられます。その一方でダウンロード数の増加は2％程度にとどまっており、「アプリストアの新規リリース数の急増にダウンロード数は追いついていない」と報じられています。



A.I. ‘Vibecoded’ Apps Are Flooding Apple’s App Store - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/07/20/technology/apple-app-store-vibecoding.html



App Store added nearly as many new apps in H1 2026 as in all of 2025 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/07/20/report-app-store-added-nearly-as-many-new-apps-in-h1-2026-as-in-all-of-2025/



モバイルアプリ開発者向けのレポートプラットフォームであるAppfiguresのデータによると、2026年第1四半期(1月～3月)の世界のアプリリリース数はiOS・Androidの両方で前年同期比60％増加しており、iOSではさらに顕著で80％増加していることが示されました。さらに、2026年4月時点でiOS・Androidを合わせたアプリリリース総数は2026年1～4月の累計では前年同期比104％増、iOSでは89％増となっています。



App StoreやGoogle Playで配信されるアプリの総数が前年比60％増、世界的にAIでアプリブームか - GIGAZINE





さらに、2026年7月20日にアプリ分析会社のSensor Towerが発表した推計では、2025年にApp Storeでリリースされた新規アプリの数は前年比30％増加の約60万件でしたが、2026年上半期だけで新規アプリの数は2025年通年に迫る約56万件まで増加していることが報告されました。



これらの新規アプリ公開数の急増は、プログラミング経験が限られている人でもアプリの構築をより身近にするソフトウェア開発手法である「バイブコーディング」の影響が強いとみられています。バイブコーディングでは、コードを1行ずつ記述するのではなく、AIアシスタントをガイドして、より会話的なプロセスを通じてアプリケーションを生成・改良・デバッグするワークフローとなります。中には、プログラミングの知識やコードの記述経験が全くなくても、AIツールにアイデアを伝えるだけで、自分だけのウェブサイトやアプリを構築するケースもあります。



一方でバイブコーディングによるアプリ開発の迅速化と拡大は、質の低いアプリが増えるといった懸念もあります。実際にSensor Towerによると、App Storeからのダウンロード数は伸び悩んでおり、2025年のダウンロード数は前年比3％増の354億件、2026年上半期のダウンロード数は前年同期比2％増の176億件にとどまっているとのこと。





Appleはサブスクリプションなどのアプリ内課金から30％、小規模開発者からは15％の手数料を取っていますが、ダウンロードされなければ手数料が発生しません。しかしApp Storeでアプリがリリースまたはアップデートされるたびに審査が必要であり、Appleにはリソースと労力の負担がかかっている可能性があります。また、モバイル広告アナリストのエリック・シューファート氏によると、バイブコーディングで開発されたアプリは設定が複雑なアプリ内課金を提供せず、代わりに広告を掲載するケースが多く、Appleはアプリ内の広告収益から手数料を得ていないため、アプリ急増の恩恵を受けにくいと考えられるそうです。



Appleの広報担当者であるピーター・アジェミアン氏は「新世代の開発者たちが最新ツールを駆使して、これまで以上に迅速にアプリを開発・リリースしていることを大変嬉しく思います。ダウンロード数はApp Storeの価値を測る指標の1つに過ぎません。Appleは常にアプリ申請の90％を48時間以内に審査しており、すべてのアプリは、ユーザーが信頼を寄せている品質、プライバシー、セキュリティに関する高い基準を満たしています」と語っており、アプリ数の増加は歓迎であり、セキュリティ的にも問題ないとしています。

