中国のスマートフォン販売台数でHuaweiが前年同期比69.7％増と絶好調もAppleは19％減と苦戦

Apple's Q1 smartphone shipments in China tumble 19%, data shows | Reuters https://www.reuters.com/technology/apples-q1-phone-sales-china-fall-191-huaweis-up-70-2024-04-23/ iPhone sales drop 19% in China as Huawei demand soars: Counterpoint https://www.cnbc.com/2024/04/23/apple-iphone-sales-drop-19percent-in-china-as-huawei-demand-soars-counterpoint.html Counterpointが示した、2023年第1四半期と2024年第1四半期の販売シェアを比較したグラフが以下。全体としては1.5%増で、特にHuaweiが69.7%増と大きく変化しているほか、Honorが11.5%増、Xiaomiが8.6%増でした。一方、Appleは19.1%減、OPPOは15.5%減、vivoは0.4%減となっています。

2024年第1四半期の中国でのスマートフォン販売台数のデータを、調査会社・Counterpointが発表しました。全体としては前年同期比1.5%増で2期連続のプラス成長を記録しており、その原動力となったのは前年同期比で69.7%増という絶好調ぶりを見せるHuaweiでした。一方、Huawei復活のあおりを受けることになったAppleは、前年同期比19.1%減と苦戦しています。 China Smartphone Sales Remain in Black on Huawei, HONOR, Xiaomi Outperformance https://www.counterpointresearch.com/insights/china-smartphone-q1-2024/

2024年04月24日 11時27分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logc_nt

