「Claude Design」が登場、AIに頼んでUIやプレゼン資料をデザイン可能
AI開発企業のAnthropicがデザインツール「Claude Design」を2026年4月17日に発表しました。Claude Designを使うことで、デザインに詳しくない人でもAIと協力して見栄えのよいUIやプレゼン資料を作ることができます。
Introducing Claude Design by Anthropic Labs \ Anthropic
https://www.anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs
Introducing Claude Design by Anthropic Labs - YouTube
Claude DesignはClaude Opus 4.7の視覚認識機能を活用したデザインツールで、自然言語で作りたいデザインを説明するだけで高品質なUIを作成できます。Claude Designにはコードベースやデザインファイルを読み込ませることが可能で、自分の組織のデザインシステムに即したUIやプレゼン資料を自動生成できます。
Claude Designはデザインの下書きと同時に配色などを変更するメニューも生成してくれます。また、足りないメニューの追加も指示することも可能です。例えば「ダークモードのトグルスイッチを追加して」と指示します。
すると、ダークモードに切り替えるトグルスイッチが追加され、同時にダークモード用の配色も作成されました。
高品質なスライド資料も作成可能。
画像やグラフの種類の変更をAIに指示できるほか、フォントサイズや文章内容を自分で編集することもできます。
作成したデザインはPDFファイルやPPTXファイル、HTMLファイルとして出力可能。さらに、CanvaやClaude Codeに引き渡すこともできます。
Claude Designで作成したデザインはデザインシステムとして保存され、次回以降のプロジェクトや組織内の別ユーザーのプロジェクトに引き継がれます。これにより、組織内で一貫したデザインを活用することができます。
Claude DesignはClaudeの「Pro」「Max」「Team」「Enterprise」の加入者向けに提供されています。ヘルプページは以下のリンク先で確認できます。
Claude Designを始める | Anthropicヘルプセンター
https://support.claude.com/ja/articles/14604416
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