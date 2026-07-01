2026年07月01日 21時00分 AI

AIバイブコーディングでゲームのリリースが急増か、わずか6カ月で18万1000本のスマホゲームがリリースされiOSでは前年同期比118％増・Androidでは73％増



調査会社の分析により、スマートフォン向けアプリのリリースがかつてないほど急増していることが分かりました。その大きな要因は、AIを使ってコーディングをする「バイブコーディング」だと指摘されています。



AI and vibe coding have unleashed a flood of new games, but not necessarily better ones - Digital Trends

https://www.digitaltrends.com/gaming/ai-and-vibe-coding-are-making-more-games-but-not-necessarily-better-ones/



AI drives a boom in new games but big developers dominate

https://www.ft.com/content/4a4b3f61-e646-421f-bbf5-f5626994e9b7



FT: AI Coding Boom Fuels Surge in New Mobile Game Releases | AI Weekly

https://aiweekly.co/alerts/ft-ai-coding-boom-fuels-surge-in-new-mobile-game-releases



調査会社ATTN Economyによると、2026年5月までの6カ月間にリリースされたスマートフォンゲームは18万1000本に上り、iOSでは前年同期比118％、Androidでは73％増加したとのこと。





調査会社Appfiguresのデータでは、2026年第1四半期(1月～3月)の世界のアプリリリース数はiOS・Androidの両方で前年同期比60％増加しており、iOSではさらに顕著で80％増加していることが示されました。



App StoreやGoogle Playで配信されるアプリの総数が前年比60％増、世界的にAIでアプリブームか - GIGAZINE





調査会社Naavikは、2025年3月から2026年2月にかけてiOSの新規パブリッシャーが21％増加し、Androidでは新規パブリッシャーが82％も急増したことを明らかにしました。



これらの分析から、AIツールの進歩と普及が進んだことによりアプリ開発のハードルが下がったのではないかという仮設が立てられています。



ただ、開発が容易になったからといって必ずしも収益につながるわけではないようです。Naavikは、2025年12月から2026年2月までの期間で2万ドル(約330万円)以上を稼いだタイトルはわずか14％しか増加しなかったと指摘。ATTN Economyは、世界全体のアプリダウンロード数の約80％を支配する上位企業1％が売り上げのほとんどを確保していると分析し、「大手ゲーム企業は依然として莫大な資金、優秀な人材、そして数十年分に及ぶプレイヤーデータを保有しており、それらを押しのけることはほぼ不可能」と考察しました。





ゲームの増加と開発スピードの向上には代償も伴っています。開発者カンファレンス「GDC Festival of Gaming」のレポートによると、ゲーム業界で働く人の4人に1人が2026年までの2年間でレイオフされたとのこと。



同じレポートでは、ゲーム業界関係者の52％が生成AIは業界にとって有害だと考えており、2025年の30％、2024年の18％から増加したことも明らかになっています。特に視覚芸術・技術芸術(64％)とゲームデザイン・ナラティブ(63％)の分野で最も否定的な意見が示され、AIがプラスの影響を与えていると答えたのはわずか7％でした。



ATTN Economyは「AIを使って作成されたコンテンツを見た消費者がそのブランドを信頼する可能性は4分の1に低下する」という分析結果を引用し、「AIの出来が悪いと、信頼という大きな代償を払うことになります。ゲームの世界では深刻で、ストーリーやアートが方向性を誤れば、人々は非常に不満を抱くでしょう」と述べました。





AIに肯定的な意見もあります。チェコのゲームスタートアップ企業Valka AIの共同創業者兼最高経営責任者であるヴラスティミル・ヴェンツリク氏は、ゲーム開発におけるAIの能力は2年前と比べて飛躍的に向上しており、AIモデルの精度向上に伴いストーリーテリングや対話が進化してAIに対する人々の意識も変化する可能性があると指摘。「一部のゲーマーは反対しているようですが、ゲームスタジオはどこもAIを使っています。彼らの反対は、現れたのと同じくらい早く消え去る単なる流行に過ぎないと思います。5年後、10年後には、私の子どもたちはおそらく違いに気づかないでしょう」と話しました。

