2026年04月13日 21時00分 AI

ChatGPTをマラソントレーナーに育成して9kg超の減量＆自己ベスト更新に成功



2026年4月12日に開催されたパリマラソンにエントリーしたというデレク・ウォールバンク氏が、マラソン完走のためにチャットAIのChatGPTをマラソントレーナーに育成し、自身のトレーニングをサポートさせたという体験談を投稿しています。



Training for a Marathon With an AI Coach: What Worked and What Didn’t - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/features/2026-04-10/training-for-a-marathon-with-an-ai-coach-what-worked-and-what-didn-t



2025年4月にパリマラソンにエントリーしたというウォールバンク氏。当時、ウォールバンク氏はシンガポールに住んでおり、熱帯特有の暑さの中ほぼ毎日走っていたため、香港で出場したハーフマラソンでは自己ベストを更新する2時間47分を記録したそうです。





しかし、6月になって仕事の都合でアメリカのカリフォルニアに引っ越すこととなり、仕事と家庭の両立の中でトレーニングに割く時間がほとんどなくなってしまい、体重が増えてしまいました。



そこで、ウォールバンク氏はマラソンまで残り6カ月というタイミングで、ChatGPTに「ランニングコーチ兼栄養士として、ぜひ私をサポートしてください。あなたの使命は、私の次の目標である2026年4月12日のパリマラソンに出場できるよう、最高のコンディションに仕上げることです。」と入力します。





まずはアクティビティログ・Stravaのデータや体重、食生活、ストレス要因、過去の負傷記録などを入力し、「レースを無傷で完走する」という目標を設定。この初期設定には1時間ほどかかったそうです。



すると、ChatGPTはウォールバンク氏の運動状況を分析し、「ペース配分を改善して上半身と体幹の筋力トレーニングを増やし、長距離走を行い、怪我の管理に気を配る必要がある」とアドバイスしました。そこから日々のトレーニング内容が計画されます。



具体的なトレーニング内容は以下の通り。



月曜日：ジム

火曜日：インターバルトレーニング

水曜日：休息

木曜日：いつもと違うこと(ゴルフなど)

金曜日：ジム

土曜日：5kmのランニング

日曜日：(5km以上の)長距離走





ウォールバンク氏はトレーニングをすべてStravaで記録。そして、心拍数やペースなどのデータをすべてChatGPTに入力したそうです。さらに、ChatGPTにマラソン関連のプロジェクトを作成し、ランニング・栄養・体重に関するアドバイスをもらうための個別のチャットも作成しています。



問題は1日に何度もChatGPTに手動でデータを入力する必要があるということ。特に食事の記録は欠かせなかったそうで、「今日はサラダを食べます。ほうれん草、鶏むね肉、ドライクランベリー、パルメザンチーズ、シーザーサラダドレッシングを使った」といった入力を何度も行うことになった模様。時には分量を正確に入力したり、手を使って大きさを測った写真を一緒に投稿したりもしたそうです。



入力した情報からAIはカロリーを推定し、どのような食事を取ればいいかアドバイスするだけでなく、ランニングの距離やペース、ジムでのトレーニング内容などを設定してくれました。空腹感や筋肉痛の度合い、目標を達成できたか未達成のままなのかなど、入力する情報が増えるほどChatGPTは適切に食事やトレーニングの内容を調整してくれたとウォールバンク氏は語りました。





しかし、ChatGPTにマラソンのコーチを依頼してから数週間が経過したところで、ChatGPTの出力の信頼性が低下し、小さな問題が積み重なるようになります。例えば、一度「(今週は)月曜日にジムに行く時間がない」と伝えたことが、いつの間にか恒久的なルールになってしまうなどです。



問題の原因は、ウォールバンク氏が「ChatGPTは人間のコーチのように一度入力した内容をすべて記録してくれる」と思い込んでいたことにありました。しかし、実際にはChatGPTのメモリには制限があります。



また、ChatGPTにマラソンのコーチを依頼して3カ月ほどで、ハルシネーションを起こすようにもなりました。初めは訂正するのみだったそうですが、「次第に苛立ちへと変わっていった」とウォールバンク氏は語っています。他にも、「その日の計画を教えてもらおうとすると、計画しているトレーニングの代わりにインターバルトレーニングを開始してしまう」や「目標体重に到達していないのに、勝手に目標値をリセットして体調管理が上手くできているとほめてくる」など、細かな不満点は多数抱えていた模様。



これに伴い、ウォールバンク氏はトレーニング開始初期のような減量が行えなくなったと語っています。それでもウォールバンク氏はChatGPTのおかげで「これまで以上に遠くまで、速く走れるようになった」と記しており、実際に5kmや10kmのランニングで複数回にわたって自己ベストを更新したそうです。





欠陥だらけのマラソンコーチをより良いものにするべく、ウォールバンク氏はミシガン州立大学時代の友人であり、ソフトウェアエンジニアのトム・ウルフ氏に助言を求めます。ChatGPT で作成したコーチについて説明したところ、ウルフ氏は「これならエージェントを作ればいいんじゃない？」と言ったそうです。AnthropicのClaudeのようなAIがウルフ氏の言うところのエージェントに当てはまり、手動でデータを入力する代わりに、エージェントがリアルタイムでデータを自動的に取り込み、出力できるようになります。ただし、ウォールバンク氏はパリマラソンまではChatGPTを使い続けることを決めていたようで、Claudeに乗り換えることはなかった模様。



ウォールバンク氏はパリマラソンでのペース配分戦略もChatGPTと練ったそうです。その内容は、最初の給水所までは28分かけて走り、その後は「4分走って3分歩くというサイクルを6回」と「10分走って2分歩くサイクルを3回」を繰り返し行ってゴールを目指すというものでした。



このペース配分をハーフマラソンで採用してみたところ、道中で高低差183メートルの急な上り坂に遭遇し、ペース配分を崩さざるを得なかったとウォールバンク氏は語っています。それでもウォールバンク氏はハーフマラソンを3時間弱で完走しており、これは同氏のハーフマラソンにおける2番目に速いタイムです。



なお、ChatGPTによるコーチが始まってからウォールバンク氏は9kgの減量に成功しており、「これまでで一番速く走れている」と語りました。

