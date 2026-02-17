2026年02月17日 18時21分 ヘッドライン

2026年2月17日のヘッドラインニュース



Xで実施された人気投票の結果を参考に開発された「果汁グミ推し味フルーツミックス」が2026年2月24日に登場します。投票上位の「もも」「パインアップル」「りんご」の3種類の果汁をバランスよくブレンドしたフルーツミックス味で、硬さは5段階中2という柔らかグミに仕上がっています。



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



フランクフルトブチギレ空港 pic.twitter.com/Rai7iTnxLw — りーくん (@r1kn1) 2026年2月15日





寝起きの私 pic.twitter.com/5HYHQ9P5yP — 酒井大輔 (@daisukesakai01) 2026年2月15日

















雪さんの「びえーん」ボイスは声が変わりすぎちゃって自分のやり方だと使うことないんだけど

元々のクセが強いのに更にクセ付けることが出来て面白い



VOICEVOX:WhiteCUL pic.twitter.com/G616lxVGlm — 何れ (@NanikaDoreka_) 2026年2月16日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

国立国会図書館が目指すこと｜情報処理学会・学会誌「情報処理」



カビが植物の硬い壁を突き破る力の正体を解明 | 理化学研究所



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

衆院副議長に中道・泉健太氏選出へ 2021～24年に立憲代表 [中道改革連合]：朝日新聞







中道改革連合 次期衆院副議長に公明党元代表・石井啓一氏を推薦 | TBS NEWS DIG







衆院副議長に石井啓一・公明元代表を選出へ…各派協議会が合意 : 読売新聞







繁華街パトロール中の警察の前にふらつく車…酒気帯び運転で25歳会社員を現行犯逮捕「適当なことを言っていればなんとかなると思った」当初は容疑を否認＜北海道千歳市＞



燃料不足のキューバ首都ハバナ、街角にごみ散乱 公衆衛生の危機も | ロイター



《参政党「神谷王国」潜入ルポ》選挙戦最終日、高齢の女性支持者が見ず知らずの30代女性に必死に投票呼び掛け…“神谷代表のカリスマ性”を象徴する光景｜NEWSポストセブン



オバマ氏、宇宙人は「実在」発言めぐり真意を説明 - CNN.co.jp



自民党内に宗教法人への課税案浮上 年5兆円消費減税の財源 お布施やさい銭念頭か



スウェーデン、日英伊の戦闘機開発への参画も選択肢 27年までに判断 - 日本経済新聞



「言葉は人を殺す」フランス政府、極右の若者撲殺事件で「極左勢力」非難 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



中国漁船2000隻が東シナ海で「異常な隊列」 2025年末、26年1月にも - 日本経済新聞



ロシア・ウクライナ、戦時下で出生減に拍車 社会持続性に暗雲 - 日本経済新聞



デンマークの聖職者、児童性的虐待画像集めを「切手収集」になぞらえ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏「私の支持」で自民党圧勝と主張 - 日本経済新聞



「政権交代、ちょっと無理かも」 闘う政治学者が漏らした本音 | 毎日新聞



米ハイアット会長が退任、エプスタイン氏との関わりを「強く後悔」 - CNN.co.jp



「私の支持」で自民圧勝と主張 トランプ氏|47NEWS（よんななニュース）



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

「さすがにあり得ない」英検の要約問題における採点が何故か0点だったという報告が相次ぐ...塾講師や英語教師まで「こんなにいるのはおかしい」 - Togetter



高校で数学が解らなくなるのは小中で算数数学をちゃんと身に着けてないからって話に『中学迄はかなりいい成績取ってたのに高校で急に着いて行けなくなった』みたいなリプついてて驚いた話 - posfie



おじさんオタクが考える60年前の銃と実際の60年前の銃「MP5がもう60年前！？」「100年前のも普通にあるからかな…」 - Togetter



海外ATMでキャッシングをしたらカードが吸い込まれて出てこない→絶対にその場を離れてはいけない...それはただの故障ではないかも - Togetter



バーのお通しが堅くて、噛むたび頭蓋骨が削れるような音が響いて…頑張って噛んでたら『出したほうがいい』と店員がティッシュをくれた「知らない人は知らない食品かも」 - Togetter



「友達を選ぶように政治家を選んじゃダメ」は正論だけど「それは大前提で、そこからスタートライン」と「魔界の議場」は描いてる - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-



信用できる大人に虐待の相談をしたら何故か親に筒抜けになっていた、後から児相が親に確認の電話していると判明した「虐待の対応は中途半端な助けが1番困る」 - Togetter









甲斐駒ヶ岳の九合目烏帽子岩の奉納鉄剣が、(おそらく強風で)紛失したそうです。



近年は絶景に立ち並ぶ二本剣として、とみに有名になった烏帽子岩の鉄剣ですが、過去には三本の時代もありました。三本目の鉄剣はすでに折れ、残った鉄剣に重ねて立ててあります。… — 三好妙心 (@miyoshinsai) 2026年2月17日





関節リウマチの患者さんが3カ月連続で保険証を提示されなかったので、「今回はいったん10割でお願いします。後日、保険証等で資格確認ができれば差額を精算します」とお伝えしたところ、怒って帰ってしまった。



事情があるのかもしれないが、こちらも保険医療機関として猶予には限界がある。 — ぷんく (@punktion) 2026年2月15日







今年になって仕入れたレターパック、紙質の粗悪さが過去最高を更新した…まるで崩壊前のソビエト連邦のよう「紙質が海外のお菓子の箱みたいになってる」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

ヨクアルナニカ: 画像ビューアー 「NeeView」45.0 更新しました



ニコニコ、2025年に有料会員数11.6万人減少 カード決済問題の影響大、事業全体では増収増益に | オタク総研



モダンで爆速。月額0円でWebアプリを開発・公開する技術構成（Hono/Neon/Drizzle/Cloudflare Pages）



OpenClawを活用した全自動開発のメモ｜深津 貴之 (fladdict)



【ファクトチェック】自衛隊がパソナ・タイミーと提携するという偽画像のフェイクニュースが拡散（JSF） - エキスパート - Yahoo!ニュース





関西電力の住所入力欄に全角数字を入れたときのバリデーションエラーのメッセージ

「JIS第一水準・第二水準以外の文字ではご登録できません。」

は？？？ pic.twitter.com/pVLM1PxZ68 — 堀江 良｜モバイルアプリ開発情報を発信 (@ryohorie3) 2026年2月16日



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



｢閃光のハサウェイを理解する上で見ておいた方がいい作品ありますか｣と聞かれたら……もちろん『平成狸合戦ぽんぽこ』ですね。

革命やレジスタンスを描いた作品は数多くあっても、かなり特殊な立ち位置である1960年代日本の学生運動を下敷きにした上で完成度まで高いものは極めて少ない。… — むへどるり (@muhedoruri) 2026年2月16日















【「最強」SELECT＃５】司波達也 vs 一条将輝｜劇場版「魔法科高校の劣等生」5 月 8 日（金）ROADSHOW - YouTube





『.hack//Z.E.R.O.』ティザートレーラー #hackZERO #dothack #ドットハック - YouTube





劇場版「僕の心のヤバイやつ」公開記念スペシャルPV - YouTube





TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV Teaser＜霊亀＞｜2026年4月放送開始！ - YouTube









リゼ・ヘルエスタ(VTuberグループ「にじさんじ」所属)、YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！ | にじさんじ



樋口楓(VTuberグループ「にじさんじ」所属)、YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！ | にじさんじ



Nintendo Switch Online 紹介映像 - YouTube





『Battlefield 6』シーズン2公式ゲームプレイトレーラー - YouTube





『4:LOOP』 ゲームプレイ解説トレーラー - YouTube





[第73話]限界OL霧切ギリ子 - ミートスパ土本 | 少年ジャンプ＋

















AC6が盛り上がってて嬉しいです。

わたしの推しは様子のおかしい人です。 — ファイルーズあい 🦋 Fairouz Ai (@fairouzzzzzz) 2026年2月15日



【原神】ショートアニメ「Another Prologue」 - YouTube





NHKで「ふしぎの海のナディア」4Kリマスター版放送。毎週日曜9時 - AV Watch



『機動警察パトレイバー EZY』先行上映会が開催。出渕裕監督と上坂すみれさんの初対面は意外にも飲み屋だった

























2026 TRICKCAL AWARDS



올해도 교주님들과 함께한 시간을 돌아보며

감사한 마음을 전하고자 작은 자리를 마련했습니다.



언제나 볼따구 가득한 엘리아스에서

사도들과 함께 울고 웃으며 곁을 지켜주신 모든 교주님께 진심으로 감사드립니다.



또한, 사도들에게 애정을 가득 실어 열연을 펼쳐주신… pic.twitter.com/pTYooVYV1L — 트릭컬 리바이브 공식 트위터 (@Trickcal_Re) 2026年2月16日





멋진 상을 주셔서 정말 감사합니다❤



このような素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。https://t.co/EKFjNprUI3 pic.twitter.com/rpnxKGO70g — 성우 박시윤 (@s2yoon1004) 2026年2月16日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

フィギュア ペア “りくりゅう” 金メダル 日本勢で初 三浦璃来 木原龍一 オリンピック2026 | NHKニュース | フィギュアスケート、ミラノ・コルティナ オリンピック、オリンピック・パラリンピック



「龍一、靴を履いてくれ」 雷が落ちて、りくりゅうが結成された日 [ミラノ・コルティナオリンピック]：朝日新聞



◆新商品（衣・食・住）

アーモンドのおいしさを追求したスイーツが新登場 「アーモンドクッキー＜キャラメル＞」「アーモンドガレットサンド」2月24日(火)より新発売 「アーモンドクッキー」は品質リニューアルして2月下旬より順次発売 ｜ 2026年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓



原付二種スクーター「JOG125」の新色発売～多くの方がカジュアルに使える"グレーイッシュブルー"～ - ニュースリリース | ヤマハ発動機株式会社



多くのプロミュージシャンが愛用する「Pacifica」の上位グレードにシングルカッタウェイモデルが登場 ヤマハ エレキギター『Pacifica SC Professional』『Pacifica SC Standard Plus』



(PDFファイル)のせるだけで本格エスニック アレンジの幅が広がる業務用万能ソース 業務用「のせるトムヤムソース」新発売 | エスビー食品株式会社

