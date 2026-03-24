2026年3月24日のヘッドラインニュース
福島県の総合情報誌『ふくしままっぷ』のブランドムービーが公開されました。このアニメーションムービーは『この世界の片隅に』を手がけた片渕須直監督による作品で、キャラクター原案にこうの史代さん、音楽にコトリンゴさんと、『この世界の片隅に』の制作陣が結集。片渕監督らが現地でロケハンを行い、福島の魅力を描き出しています。
【片渕須直監督 作品】『ふくふくの地図』 ｜「ふくしままっぷ」ブランドムービー 第２弾 - YouTube
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
Twitterとんでもねぇな💧実はこれ、少し他の方の指摘にもありますが、このような祭壇はヴードゥー教の原型にかかわるものだと思います。… https://t.co/EK3PY7gMAC— ูุุุุุุุุุุุุุุุุุุ𐬯𐬀𐬠𐬀𐬔𐬎𐬠𐬛 𐬰𐬀𐬥𐬌𐬐𐬀🦋 (@masayasan201911) 2026年3月24日
近畿には「煮物料理」と「土星の第6衛星」を両方言い表す言葉がある。 https://t.co/ZuBsGJOto8— みえっぱりな京都人bot (@kyoutojin_bot) 2026年3月24日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
深層サイエンス：深海からのレアアース抽出は高難度 現実解は「陸上資源の開発」 | 毎日新聞
最古の捕鯨が1000年超古かった可能性、5000年前の銛を発見 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】香港、スマホロック解除拒否が違法に|47NEWS（よんななニュース）
「イラン核保有せず」で認識一致 トランプ氏説明、発電所攻撃延期|47NEWS（よんななニュース）
辺野古船転覆、事故当日に辺野古沖合の大型作業船工事中止も「平和学習」で出航 - 産経ニュース
英ロンドン ユダヤ系団体の救急車放火 ヘイトクライムとし捜査 | NHKニュース | イギリス、事件・事故
トランプ大統領 “協議経て攻撃延期” イラン側は協議自体否定 | NHKニュース | イラン情勢、ホルムズ海峡、イラン
東日本大震災：福島の原発周辺１２市町村の農地、東京ドーム１００個分に太陽光パネル乱立…避難長期化が影響か : 読売新聞
ホルムズ海峡封鎖、国内工場・運輸に波及 火力発電の出力抑制や船減便 - 日本経済新聞
米・イラン協議に食い違い、トランプ氏「主要な合意」主張 イランは否定 | ロイター
日本の石油備蓄「残りは241日分」、「節約をお願いする段階には至っていない」 経済産業省が最新情報公開 今月16日～の民間備蓄放出状況など公表 | TBS NEWS DIG
金与正氏、日朝首脳会談を否定 拉致解決目的なら会わず―北朝鮮：時事ドットコム
化粧品にアスベスト混入の可能性 中皮腫発症した元販売員の労災認定 [宮城県]：朝日新聞
コメ価格が大幅に下がる可能性、２０２５年産米の需要見通しを下方修正…農林水産省 : 読売新聞
座席を全て取り払った国内初「全車両が荷物専用」新幹線が運行開始…食品から医療品・電子部品まで、トラックより５時間短縮 : 読売新聞
やや日刊カルト新聞: ワールドメイト教祖お誕生会で立民系国会議員が全滅＝自民党が単独過半数、参政党は初参加
N党の立花党首や尼崎市議ら3人を書類送検 市議選でポスター代水増し請求疑い 兵庫県警|社会|神戸新聞NEXT
【速報】米、イランとの交戦終結4月9日に設定か|47NEWS（よんななニュース）
【ご報告】… pic.twitter.com/GCDSfKXUBZ— わさビーフの山芳製菓 (@yamayoshiseika) 2026年3月23日
＜社説＞高校への誹謗中傷 理由なき攻撃許されない
（社説）社会保障国民会議 海図なき船出は漂流する：朝日新聞
伊メローニ首相肝いりの国民投票、反対多数で否決 就任後初の敗北に：朝日新聞
防衛装備工場の国有化検討 政府、継戦能力強化狙う - 日本経済新聞
黒田東彦前日銀総裁、円高デフレ｢完全に終わった｣｢デジタルで通貨多極化｣ - 日本経済新聞
【独自】平成筑豊鉄道、路線バスに転換へ 法定協議会が方針固める｜【西日本新聞me】
「不法就労」が茨城で多い理由を探ると…働き手にも受け入れ側にも「通報」では解決できない事情があった：東京新聞デジタル
駐車場冠水、国に賠償求め提訴 三重・四日市の記録的大雨被害 | NEWSjp
メローニ伊首相が手痛い敗北 改憲の国民投票が否決、「前進する」と辞任は否定 - 産経ニュース
トランプ米大統領、ヘグセス国防長官に「君が最初に声を上げたと思う」 対イラン軍事作戦 - 産経ニュース
すかいらーく、定食の「しんぱち食堂」を110億円で買収 都市部を開拓 - 日本経済新聞
G7首脳ら相次ぐ「高市詣で」 米中との距離腐心、日本と協調模索 - 日本経済新聞
アジア経済は危機突入の恐れ、シンガポール外相がイラン攻撃に疑問 | ロイター
トランプ政権、仏エネルギー大手に1580億円を税金で支払い 洋上風力発電所建設しない対価 - CNN.co.jp
自衛隊をエイサーに参加させるものかと琉球新報とOTVがごねたら委員会で琉球新報とOTVを実行委員から外す規約改定が可決されたでござるの巻 https://t.co/txmyQI8UCQ— 右近衛少将𝕏 (@RunForTheR) 2026年3月24日
ガソリンスタンドには行列…レギュラーガソリン約21円値上がりで4年ぶり高水準 中国 政府はガソリン価格調整で値上げ幅を1/2に | TBS NEWS DIG (1ページ)
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
⚠重要なお知らせ⚠— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム (@Versailles_Farm) 2026年3月23日
当牧場は【観光牧場ではありません。】
見学牧場です。
種牡馬など危険な馬も多く在籍しており、
軽い気持ちでの行動が重大な事故につながります。
絶対に甘く見ないでください。
本日、不用意に馬へ近づいたことによる咬傷事故が2件発生しました。…
【速報】#くま川鉄道 全線再開日が決定！🚂✨— 人吉新聞 (@hitoyoshisheare) 2026年3月23日
◆2026年9月20日（日）全線開通！
豪雨災害から約６年。復旧の要「球磨川第四橋梁」がついに完成へ！
🚉 川村駅 ➡ 相良十島駅（新駅）
🚉 東多良木駅 ➡ 多良木青蓮寺駅（名称変更）
人吉球磨の鉄路が、再びひとつに繋がります！🙌#全線再開 #熊本 #復興 pic.twitter.com/1U67K5k6dn
それなりの量の県民俗資料を見てきた限りの見解— 藏狐(グスキー)ぴっぴ (@Soda_Limer) 2026年3月23日
•民家に屋根獅子が普及し始めるのは明治22年以降⁰→当時は素焼きや漆喰製
•釉薬をかけた上焼のシーサーを二体一対で置くスタイルは戦後から普及
•左官さんが屋根で完成した時に個人的に儀式を行っていた/いる事例はあるが、整った形式はない
↓ https://t.co/Hc5rwVCkQy
メンタルブレイク済のやる気ゼロおじさんが会社に来た結果、新卒や中堅が転職しようと躍起になったりおじさんが口ばかり出すようになってきた「こうなってからがマネジメントの本番」 - Togetter
「来たかったんじゃなくて、“選択肢が欲しかった”だけ」 地元にスタバやサイゼ、映画館とまともな仕事があれば東京には来なかったという話が都会の民には理解されない - Togetter
私が祖父から言われて印象に残っていること。母方祖父「戦争で色々拠出したのに戦後財産税で全部没収された、国の言うことは信用するな（意訳）」父方祖父「国の借金が増えており、かならずインフレでチャラにしようとする。お金の価値は国次第でどうにでもなるのでお金の価値を信用するな（意訳）」 - posfie
テレビを見る習慣がなくなってある程度経つと”知ってる芸能人”がほぼいない状態になる、その状態の人にテレビがどう見えるか考えないと面白くならないのでは？ - posfie
一つ目のnoteは大炎上してたからみんなご存知のやつだけど、二つ目の山本一郎氏の書いたnoteはこのポストで初めて読んだ— ベルモン太（カクレカメ） (@belmontakame) 2026年3月23日
で、わたしもおおむねこのポスト主さんの書いておられる分析と同じ印象を抱いたな〜… https://t.co/M6Cl8jCCuU
むしゃくしゃして閉店間際のケーキ屋さんで「ケーキ全部1個ずつください」やったら大喜びされた、本職の方「大変ありがたい」 - Togetter
町中華を作る時は味の素をケチってはいけません、こんなに入れるの？とビビるくらい入れるとちょうどいいです「外食の再現レシピのコツは味の素の量にある」 - Togetter
粘土で性器を作りニヤニヤしてくる生徒...彼らに言ったら、誰も作らなくなった言葉がこちら「『低評価』を下す方が、ガキのプライドをズタズタにする」 - Togetter
高校・大学時代を一緒に過ごして就職で地元に戻った親友を結婚式に呼ぼうとしたら連絡先を全ブロックされてて悲しくなった、こうやってアラサーの人生が始まると思った話 - Togetter
死者からのご指名→とある女性の自死現場は特殊清掃の必要がないほど事前準備されたものだった「こんなことあるんか」 - Togetter
「家に遊びに行ったら使用人状態」「本当の地獄は子どもが生まれてから」国際結婚のリスクについて様々な意見集まるが、うまく行く結婚生活を送るにはどうしたらいい？ - Togetter
【閲覧注意】パリ人肉事件の犯人・佐川一政は事件後どうなった？→精神病院を退院後、本を執筆しテレビや雑誌に出ていた...「なぜかのらりくらりと最近まで生きていた」 - Togetter
卵アレルギーを事前に伝えていたが卵の乗ったオムライスが出てくる→作り直しをせず卵をはがして再度出したためアレルギー症状が出て緊急搬送された事例がある - Togetter
建築資材が最大50%値上げで何が起きるかって、「マンション高すぎて買えない」じゃないんよ。「買ったのに建たない」が現実味を帯びてきた話 - posfie
福岡県：平成筑豊鉄道「路線バス」案、法定協議会が決議…鉄道存続・ＢＲＴより負担少なく沿線自治体の過半数が支持 : 読売新聞
前に流行った「色がマーブルみたいになっているファンデーション」新印象派の絵画と同じ理論な気がするけど、関係あるのかな？→美術館も運営するポーラが説明してくれていた - Togetter
発展途上国で技術指導に行ってた友人も言ってたな。まずは機械を使わない技術を教えないといけない。最新の機材とか持ち込んだ翌日には全部なくなってるなら何の意味もないって - posfie
救護訓練で重傷患者の処置を行っている最中に軽傷の人が「俺も助けてくれー！」とか「こっちを先にやれよ！」って邪魔してきたのリアルだなぁって思った - Togetter
島根県でおきたヒラメの刺し身を食べた人たちの集団食中毒について「クドア・セプテンプンクタータ」という寄生虫への対策が話題になる - Togetter
小田急は2018年の複々線完成の改正後のダイヤが完璧である 本当に— あじのり。 (@potaku_ajinori_) 2026年3月24日
これでも朝の快速急行は非常に混んでるけど、ここまでして混むのは仕方ないかなと思うよね
今はこれから日中急行が3/h減らされてるんだけど、戻して欲しいなあ
何回見ても綺麗すぎて感動できる まじですごい pic.twitter.com/Ec30zxDWDC
協議会と称する逃げ切り世代は要らんものを造り後世に維持費負担をさせ、必要な物を廃止させ後世に要らぬ負担をさせる無能。— ちゃあ (@chamitter) 2026年3月24日
不可逆的な全線廃線じゃなくて行橋側の段階的廃線とか、運転士の雇用は引くて数多らしいので出向等でとりあえず鉄道休止して社会実験するとかやりようはあるじゃない。 https://t.co/llXNBGq897
2023年にアップしたこのネタ、「ごく最近」で終わったけど、『さらにその後』「赤字すぎる支線が第三セクター鉄道に転換されたけどやはり赤字で廃止になる」が現実になろうとしてるとは pic.twitter.com/ANBWqAETgS— よろづのかるみ (@calmicco) 2026年3月24日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【Hothotレビュー】安さと多コアでRyzenに対抗。「Core Ultra 200S Plus」の実力検証 - PC Watch
NFCタグの使い方とWeb NFC API
AIによる実装の品質が微妙で毎回自分で指摘しまくる必要があったので、確認前に自動で品質を上げさせるようにした - $shibayu36->blog;
Devinで並列開発を実現した ～「魔法の杖」を使いこなすために必要だったこと～ - Tabelog Tech Blog
「セキュリティ対策の一環で偽のメール流すよ～間違えてクリックしたら研修ね」って連絡があったのでそれっぽいメールを無視したら本当に対応しなきゃいけないメールだったらしく泣いてる - Togetter
誰が「年齢制限」を求めているのか――年齢制限法は子供をダシにした検閲・支配の手段である » p2ptk[.]org
ある神社の巫女さんが内職でCAT6AのLANケーブルを自作する光景「原因不明の通信障害に強そう」「加護欲しい」と話題になる - Togetter
8ピンから6ピンへ カードの金属端子にみる最新の国内独自クレカ事情【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch
Notionは、日本国内にデータセンターを開設します 🇯— Notion Japan 🇯 (@NotionJP) 2026年3月24日
これにより、エンタープライズプランをご利用のお客様は、ワークスペース内の保存データを国内で保管できるようになります。
詳しくはこちら：https://t.co/UrosunWXFL pic.twitter.com/ngllDv0kjp
スマホ機種変更で「セットアップを完了させてください」と出たら、不要なアプリを大量に強制インストさせる極悪アプリだから気を付けて - Togetter
スマホを買い替える方の多い季節ですが、Android購入された方へ。— 格安賞与™🥶 (@petun01a) 2026年3月23日
「セットアップ完了させて」と通知されてますが、これはセットアップウィザードに擬態した中華系アプリ等を大量DLさせる極悪アプリです。
AppCloud、AppSelectorは百害あって一利無しなので強制停止、無効化を。ご家族友人にも教えてね pic.twitter.com/aRijIyGhVX
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
アニメ 『デモンズ・クレスト』 ティザーPV／"Devils' Crest" Teaser PV - YouTube
コーヒーのクリームを入れる時にCMソングを口ずさむ千早と、昔よく深夜ラジオで聴いていたフレーズをついつい続けて言っちゃう音無さん#コンニチハヤ#如月千早、#音無小鳥、#スジャータの日 pic.twitter.com/mbX6tD7YIW— オーケンＰ (@oken_vortis) 2026年3月23日
【ゆっくり実況】血みどろ悪趣味殺戮ゲーム【サクサク大強盗R リターンズ／PC-9801】 - ニコニコ動画
「人生楽しんだもん勝ちっ」小学校の掃除の時間に箒を使って遊ぶ子どもたちのかわいいイラストが公開されるも、一定の層のトラウマを呼び起こしてしまう - Togetter
福本伸行先生の『銀と金』が超オモロいらしいからとりあえず買ったけど表紙を見た感じ不安しかない、信じていいんだよな？→読んだ人たちから「信じていいぞ」と太鼓判 - Togetter
好きが分からない!! – taigaai
2026年3月23日
機動警察パトレイバー 新作ゲーム 初出PV「PATLABOR the Case Files」 - YouTube
PS5(R)/PS4(R)『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』新機体参戦PV｜V2ガンダム - YouTube
Minecraft Dungeons II （マインクラフト ダンジョンズ 2）：アナウンストレーラー - YouTube
『Machine Gun Fury』｜ローンチトレーラー - YouTube
実写版「モアナと伝説の海」本予告編｜7月31日（金）劇場公開！ - YouTube
『Marathon』「低温アーカイブ」ローンチトレーラー - YouTube
TVアニメ『マリッジトキシン』第2弾PV - YouTube
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』【“漢気MAX”ゴブタPV】｜大ヒット上映中 - YouTube
【めざめざ】TVアニメ『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』ティザーPV｜2026年10月より放送開始！ - YouTube
TV アニメ『盗掘王』キャラクター紹介PV【2026年7月よりフジテレビ、関西テレビほかにて放送開始！】 - YouTube
アニメ『ドロヘドロ』30秒PV | 2026年４月1日（水）23:00より配信開始！ - YouTube
ゲームデザイナー「後藤 裕之」の驚異的集中力
コラム1話目「はじめまして」でも少し触れましたが、ゲームデザイナーの後藤は円周率暗唱世界記録保持者です。円周率 ( 3.141592...というやつです ) 42195 桁を 9時間半かけて暗唱したというツワモノです。
( 彼が円周率をどうやって暗唱したかということについては、ZAKZAKでじ端会議室にて公開する予定です。お楽しみに。)
もじぴったんでは、彼の驚異的な集中力により、このゲーム専用の辞書が作られました。作った辞書に対する検証は複数人で行っていますが、基本的には彼が一人で作っています。そんなことをしなくても市販の辞書を使えばよいではないかと思う方もおられるかもしれませんが、ゲーム中に画面に表示するためには、意味を18文字以内に抑える必要があるなどの独自の制限があり、また辞書に載っていない言葉も多くいれたほうがよいという判断もあり、新たに辞書を作成しています。
公称76,500語( ナムコにひっかけている ) 以上を搭載していると謳っている「もじぴったん」ですが、PS2版, GBA版では実は 8万2000語以上を搭載しています。 正直、これは他には真似できないだろうと思います。
1日限定無料公開中の『機動警察パトレイバー劇場版』多くの人に衝撃を与えた超絶大傑作なのでなんとしても見て「俺これ今まで見ずに自分のことをオタクだと思っていたのか…？」 - Togetter
子供の頃に「らんま1/2」を観てた時にシャンプーに言い寄られて嫌がるのがわからなかった…らんまのどタイプがあかねであるがゆえに一筋だからでは？ - Togetter
DQ1の「ふっかつのじゅもん」の仕組みを全解説 #Python - Qiita
『ツーポイントミュージアム』Ver.8.0 アップデートトレーラー - YouTube
『Outbound（アウトバウンド）』 パッケージ版アナウンストレーラー - YouTube
『CODE VEIN II』楽曲紹介トレーラー - YouTube
わたくしも同行しますわ https://t.co/xSgji58rS2 pic.twitter.com/yfbuUtTQ5f— わしん (@Washin_DD) 2026年3月22日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
黒澤映画「蜘蛛巣城」のあの伝説的なシーンの撮影で使われたトリックについてのお話「それでもやっぱり怖い」 - Togetter
幼い双子が習っているフィギュアスケートのコーチを専属契約にした場合、2人で年間指導料960万、総額1500〜2000万と言われた→高すぎる？妥当？ - Togetter
m-flo loves Diggy-MO' & しのだりょうすけ / "GateWay" Official Music Video - YouTube
元タレントの坂口杏里容疑者 サンドイッチ1個万引き疑いで逮捕 | 毎日新聞
それはそんなに喜んでいいことなのか｜月の人
◆新商品（衣・食・住）
畑のめぐみを、未来に、ともに。「めぐみめぐるAction！」 季節限定「野菜生活100山梨すももミックス」新発売 ～甘みと酸味のバランスが調和した山梨県産すももの味わいの野菜・果実１００％ミックスジュース※1～｜カゴメ株式会社
・1つ前のヘッドライン
2026年3月23日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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