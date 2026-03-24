2026年3月24日のヘッドラインニュース

小田急は2018年の複々線完成の改正後のダイヤが完璧である 本当に

これでも朝の快速急行は非常に混んでるけど、ここまでして混むのは仕方ないかなと思うよね



今はこれから日中急行が3/h減らされてるんだけど、戻して欲しいなあ



何回見ても綺麗すぎて感動できる まじですごい pic.twitter.com/Ec30zxDWDC