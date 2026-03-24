2026年03月24日 21時00分 ソフトウェア

なぜFirefox(Gecko)は必要なのか？をMozillaが解説



Mozillaが2026年3月23日に公開したブログ記事で、Mozillaソフトウェアのために開発されたオープンソースのHTMLレンダリングエンジンである「Gecko」がなぜ重要なのかを解説しています。Mozillaは「Geckoが独立したブラウザエンジンとして存在することで、インターネット業界がAppleとGoogleに支配されてしまうことなく、インターネットの進化のあり方を形作る独立した声を確保する」と語りました。



Competition, Innovation, and the Future of the Web - Why Independent Browser Engines Matter - Open Policy & Advocacy

https://blog.mozilla.org/netpolicy/2026/03/23/competition-innovation-and-the-future-of-the-web/





ブラウザエンジンはウェブブラウザを動かす技術で、ウェブコンテンツの解釈とレンダリングを担うコアソフトウェア層として、HTML・CSS・JavaScriptをユーザーが操作できるウェブページに変換するという基本的な役割を果たします。ブラウザはユーザー向けの製品である一方、エンジンはウェブの構造的な決定が行われる層であるためあまり知られていませんが、プライバシーとセキュリティの保護やパフォーマンス特性、APIのサポートなど、ウェブの中核を成すものだとMozillaは述べています。



Mozillaによると、2013年には主要なブラウザエンジンはAppleのWebKit、GoogleのBlink、MozillaのGecko、OperaのPresto、MicrosoftのTridentと5種類ありましたが、2026年時点ではWebKit・Blink・Geckoの3つしか残っていないとのこと。Firefoxブラウザの基盤となっているGeckoは、主要なブラウザエンジンの中で唯一の「独立系エンジン」であるとMozillaは説明しています。以下は、Mozillaが示したブラウザエンジンとブラウザの変遷を示した図。





エンジンの多様性が失われるほど、特定企業の技術的・経済的な影響力が強まります。また、支配的なビジネスモデルに挑戦したり、セキュリティ、プライバシー、その他の機能を通じてユーザーを最優先できる代替的な実装を導入したりする実質的な能力も低下する可能性があります。



特に、AppleやGoogleといった検索エンジンやAIアシスタント、OSや広告なども運用する少数の垂直統合型企業がブラウザエンジンを支配するようになると、オープンウェブにおける競争、透明性、ユーザーの選択肢の確保ははるかに困難になるとMozillaは懸念しています。Mozillaは「イノベーションが単一の支配的なエンジンに基づいて構築されると、技術力と経済力が集中し、選択肢が狭まり、公共の利益ではなく、少数の巨大プラットフォームの優先事項にウェブが偏ってしまう危険性があります」と警鐘を鳴らしました。



Mozillaは過去にもAppleやGoogleがデジタル市場を独占することの弊害などを訴えています。2022年のブログでは、Windowsが「Edge」以外のウェブブラウザを「既定のアプリ」に設定する手順を複雑化していることを批判したり、Androidではプライバシー保護機能に乏しい「Chrome」が標準ブラウザとして扱われている点を批判したりと、問題点を指摘しました。また、2024年にはApple・Google・Microsoftが自社ブラウザを優先してサードパーティ製ブラウザを冷遇しているケースをまとめたページを公開しています。



Apple・Google・Microsoftが自社ブラウザよりもFirefoxを冷遇するために設けている技術的問題点をまとめたページ「Platform Tilt」をMozillaが公開 - GIGAZINE





そのような中で、Geckoのような独立エンジンがあることで、Mozillaはよりユーザー中心の姿勢を保つことができていると主張しています。具体的には、強力なクロスサイト追跡防止などのプライバシー機能、より自由度の高いUIやカスタマイズ機能など、他社の技術スタックに合わせるだけでは実現しにくい自社の理念に沿った機能を実装しやすくなるとMozillaは説明しています。



またMozillaは、独立したエンジンを維持することで、新規参入の障壁も低くなっている点も重要だと述べています。新しいブラウザがGecko上に構築できれば、ゼロから独自エンジンを持たなくても競争力を持ちやすくなり、ブラウザ市場の競争や透明性、ユーザーの選択肢を支える土台になります。



Mozillaは「ブラウザエンジンの多様性により、テクノロジーは株主のためではなく、人々のために構築されることが保障される」と結論づけており、そのためにGeckoのような独立系エンジンが重要な役割を果たしていると主張しています。

