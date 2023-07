「ウェブの世界のDRM」と悪名高い「Web Environment Integrity」はなぜ・どのように危険なのかをVivaldiが語る、Apple製品には同様の仕組みがすでに導入済み

・関連記事

「ウェブの世界のOSを目指す」という壮大な目的で作成されたブラウザ「Arc」レビュー、使いやすい機能がてんこもりでサクサク快適にブラウジング可能 - GIGAZINE



FirefoxがついにChromeよりも高速なブラウザに - GIGAZINE



Googleが「iOS向けブラウザアプリで強制されているWebKit採用」に反するBlinkベースのiOS版Chromeを開発中 - GIGAZINE



無料のプライバシー重視のブラウザ「Mullvad Browser」が登場、VPNとTorの提携により追跡に使用されるユーザーの「指紋」を減らして匿名性をアップ - GIGAZINE



プライバシー重視ブラウザ「DuckDuckGo」のWindows向けベータ版が登場 - GIGAZINE

2023年07月28日 06時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.