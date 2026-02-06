2026年2月6日のヘッドラインニュース

ヘッドライン

チー付与』こと、『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』のTVアニメ化が決定し、超ティザーPVと超ティザービジュアルが公開されました。

アニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』
TVアニメ『チー付与』超ティザーPV - YouTube


六志麻あさ氏による原作小説は累計130万部を突破、月マガ基地で連載されている業務用餅氏によるマンガは六志麻氏から「※小説版と漫画版で内容が99割程度違うので、ご注意ください。」といわれるほどの違いを見せつつSNSで大受けしています。


アニメ化発表に合わせたお祝いコメント＆イラストは以下の通り。

原作小説・六志麻あさ氏：
『チー付与』アニメ化、とても嬉しいです。
業務用餅先生おめでとうございます。
漫画も毎回楽しみに読ませていただいており、アニメで動くレインたちを見るのが今から楽しみです。
漫画の読者の方はもちろん、未読の方にもこれを機に『チー付与』がさらに広まっていくことを願ってやみません。
あらためまして、『チー付与』にかかわるすべての方々、おめでとうございます！

キャラクター原案・kisui氏：
『チー付与』のアニメ化とても嬉しく思います！
原作者の六志麻あさ先生に始まり、漫画版を担当されている業務用餅先生、アニメ制作と、どんどん作品が広がっていく様をみて、とても感動しております…！
作品を支えてくださっているファンの方々、関係者の方々には頭が下がる思いです…。
アニメが放送されるのを今から楽しみにしております！


漫画・業務用餅氏：
このアニメをやりたくてP.A.WORKSに入ったと言う方がおられて驚きました。アニメ化が決定してからアニメ製作陣の方々にお目にかかりましたが、みなさん大変な熱量で仕事をされており、私は信頼し敬意を持ってお任せしております。
私のこの人生においてこういった形で人と関わることになるとは夢にも思いませんでしたが、それも日頃応援してくださる読者のおかげです。このアニメはそういった方々の期待を裏切らないものになると約束します。私も完成を楽しみにしている1人です。
人生にこうした機会と経験を与えてくれた読者とこの連載を寛恕いただいている六志麻あさ先生・kisui 先生に感謝申し上げます。


漫画『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』は既刊18巻。新刊19巻は2026年2月9日発売です。

©六志麻あさ・業務用餅・kisui・講談社／「チー付与」製作委員会

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

わずか26分間の学習と1000円以下の計算コストでOpenAI o1-preview相当のAIモデルを構築する方法が発表される - GIGAZINE

詐欺師からの電話に「ペストリーって言った？」「画面が真っ暗になった」などと話し続けて時間を浪費させる「AIおばあちゃん」 - GIGAZINE

警察官がうそをついて無実の人々から虚偽の自白を引き出す方法とは？ - GIGAZINE

手軽に立体的なネコを作れる「大根おろしニャン」を使って大根おろしやマッシュポテトのネコを作ってみた - GIGAZINE

基板をイチから設計＆部品をはんだ付けしてオリジナルの電源冗長化ボードを製作してみた - GIGAZINE

「歯茎から毛が生える」ことがある - GIGAZINE

ゲームの「ナーフ(弱化)」や「バフ(強化)」という言葉はいつから使われるようになったのか？ - GIGAZINE

女性の脳は男性の脳よりも若いことが判明 - GIGAZINE

「艦これ」の九三式酸素魚雷が22cmの巨大エクレアになった「艦これ 九三式酸素エクレア」を食べてみた - GIGAZINE

「カードキャプターさくら－クリアカード編－× TOWER RECORDS CAFE」で10枚重ねのふわふわホットケーキが楽しめる「さくらのはにゃーん☆ホットケーキ」などコラボメニューを全制覇してきた - GIGAZINE

なぜ食事中のクチャクチャ音は人を不快にするのか？ - GIGAZINE

テクノロジー業界につきまとう奇妙な比率「90：9：1の法則」とは？ - GIGAZINE

電球内を液体シリコンで満たした冷却システム採用＆光が290度まで広がるLED電球「SWITCH」を使ってみました - GIGAZINE

話題のおせちがワンフェス会場に登場するもわずか20分で売り切れ - GIGAZINE

大阪日本橋にある「餃子の王将」で「ウィンドウズミレニアムセット」を食べてきました - GIGAZINE


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
風化促進に伴う植物生育促進の鍵となる器官を同定 | 理化学研究所

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
麻生氏、自公選挙協力「くだらない」【２０２６衆院選】：時事ドットコム

自民、無党派層でも1位だが…　終盤へ鍵握る「最大勢力」の動向 | 毎日新聞

自民・麻生氏「いざとなったらやり返す合意も」　台湾情勢など巡り | 毎日新聞

政府高官「私が出演キャンセルさせた」　高市首相の討論番組欠席で | 毎日新聞

首相欠席「木原氏が判断」　NHK討論、手の治療優先|47NEWS（よんななニュース）

国民民主党の玉木氏「自民党単独で３００議席を取ったら、時速２００キロで爆走すると思う」 : 読売新聞

【分析】ウクライナの戦略は「月5万人のロシア兵殺害」　自信の表れか、弱さの兆候か(1/2) - CNN.co.jp

ニュースタパが統一教会に潜入取材、逮捕でも「真のお母様」に絶対的忠誠 共同取材でみえた教団の日韓共通戦略(9) | Tansa

かつての熱気感じない…中道の現場に危機感　急な「合体」に葛藤も [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

高市首相動画、異例の１億再生　ＳＮＳ「広告」、疑問の声【２０２６衆院選】：時事ドットコム

高市首相、統一教会側にあいさつ状か　週刊文春が報道【２０２６衆院選】：時事ドットコム

スルメイカ漁獲枠、「ばくち」の大幅増　資源回復に懸念 - 日本経済新聞

ロシア、旅客機不足で「３０年モノ」退役機まで投入…制裁で輸入できず修繕も遅れ・プーチン氏肝いり国産機開発も難航 : 読売新聞

「右派が銃規制を論じ、左派が銃を買う」　左派系の銃団体で加入者急増、連邦職員による市民射殺が引き金に(1/2) - CNN.co.jp

課題と未来：「あきらめる順番、議論する局面」　縮む社会保障で今起きていること | 毎日新聞

トランプ氏、米国を「権威主義国家」に変貌させている HRW　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

衆院選投票所、前回比787カ所減　終了時間繰り上げは全体の42% - 日本経済新聞

ノルウェー皇太子妃連れ子、レイプ罪を否認 「性行為は合意の上」と主張　写真7枚　国際ニュース：AFPBB News

エプスタイン質問に逆上　トランプ氏、女性記者を罵倒し「笑顔」要求 [トランプ再来]：朝日新聞

高市首相「左手で打っています」須田慎一郎氏に届いた深夜の反論メール　 文春砲を全否定（1/3ページ） - zakⅡ

大阪万博パビリオン、必死で完工したのに代金「未払い」　仏系企業と係争 - 日本経済新聞

中国、パナマに「重い代償」警告　香港企業の契約無効判断受け | ロイター

自民・河野太郎氏、難民申請巡るＳＮＳ投稿が物議 専門家は「信じがたい」 | カナロコ by 神奈川新聞

約30年ぶりに抗菌薬の原料“ペニシリン”国内製造再開 ほぼ100％中国に依存する中で… 課題は“コスト面” | TBS NEWS DIG

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
毎年スーパーで売れ残りの恵方巻きを買い尽くすことから「恵方巻の貴公子」と呼ばれる者だが、今年は１本もGETできなかった→物価高で食品ロス削減も進んだっぽい - Togetter

「かなり行動が苛烈」団塊世代は後期高齢者、バブル世代はそろそろ定年を迎えるが「憎たらしいおっさん」の座を氷河期世代が引き継いだらどうなるのか - Togetter

「日本語教室空白地域」に外国人17万人　学べる場の整備追いつかず [北海道] [外国人]：朝日新聞

上質なスーツ生地は「ロリータ」に最適だった　尾州でロリータを作るデザイナーの願い

「ゲキマズプロテインを買ってしまい困ってます…ストロベリーという名の他人のゲボ味で泣いてます…」みんなで処理方法を模索するがどうしようもないこともある - Togetter





◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
オーストラリアで子供のSNS規制をした結果どうなったのか→「いたちごっこ」「安全保障的にマイナスでは？」 - Togetter

政治家をフォローするbot群を漁ってたら、怪しい政治系動画アカウントが同時期に出来ていた - 電脳塵芥

「NVIDIAの次」は市場に聞け　政府の成長戦略は周回遅れ - 日本経済新聞

YouTubeの活動で企業案件が来たので契約書の一部修正をお願いしたらしれっと「チャンネルの運営権を委譲する」と追加されていて関わるべきではないと即お断りした - Togetter


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『超かぐや姫！』をきっちりバズらせた広報戦略を追う。ボカロ文化とインターネットが現実に「起きる」まで - ジゴワットレポート

【ジャスミンキャラクターMV】白昼夢【都市伝説解体センター】 - YouTube


【バイトヘル2000】バカゲー探訪記 #63「人は選ぶよな」【ガチャを許すな】 - ニコニコ動画


【ゆかりさん教えて！】干物はどうして腐らないの？ - ニコニコ動画



【マクロスプラス MOVIE EDITION 4Kリマスターセット】特技監督 板野一郎コメンタリー - YouTube











藤井聡太王将 永瀬拓矢九段 終局後インタビュー【王将戦第3局】 - YouTube



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
スポーツ自転車、ブーム去り値下げ　愛好家は新興にも熱視線 - 日本経済新聞

宝塚歌劇団、ファン会チケットの転売適正化へ　上乗せに歯止め | 毎日新聞




◆新商品（衣・食・住）
【松のや】バラエティ豊富に再登場「ささみかつ」発売｜松屋フーズ

