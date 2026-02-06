2026年02月06日 19時00分 メモ

CIAの最も歴史が長く最も認知度の高い情報出版物の一つ「ザ・ワールド・ファクトブック」がその歴史に幕



アメリカ合衆国中央情報局(CIA)が世界中の人口統計や政治・経済・軍事などの情報を提供する年次刊行物「ザ・ワールド・ファクトブック」は、印刷物としては1975年、デジタル版は1997年から一般公開されてきました。そんなザ・ワールド・ファクトブックが発行終了となることをCIAが発表しました。



Spotlighting The World Factbook as We Bid a Fond Farewell - CIA

https://www.cia.gov/stories/story/spotlighting-the-world-factbook-as-we-bid-a-fond-farewell/





1943年、アメリカは枢軸国との激戦の最中に情報収集と統合においてより協調的なアプローチをとる必要があると認識し、当時の情報調整官(COI)のウィリアム・ドノバン将軍を新設された戦略諜報局(OSS)の局長に任じました。ドノバン氏はOSS局長として、特定のトピックに関する基礎的かつ事実に基づいた「基礎情報」の収集や整理、そして発信を担っていました。基礎情報は他の情報の基盤を築くものとなります。



強力な基礎情報の重要性を認識したドノバン氏は、陸軍情報部のジョージ・ストロング氏、海軍情報部のH・C・トレイン氏と共同して、アメリカ初の省庁横断的な基礎情報プログラムである「統合陸海軍情報研究(JANIS)」を立ち上げました。JANISは1943年4月から1947年7月の間に34件の研究論文を発表し、戦時中を通してその価値を証明しました。1947年7月に国家安全保障法が署名されてCIAが正式に誕生した後、同年10月にCIAはJANIS基礎情報プログラムの全責任を引き継いでいます。



その後、JANISは国家情報調査局(NIS)に改名され、NISの年次概要として1971年に作成されたのが最初の基礎情報出版物です。出版物は1975年に初めて一般公開され、1981年に「ザ・ワールド・ファクトブック」と改名されました。以下は、ザ・ワールド・ファクトブックのロゴの推移。





ザ・ワールド・ファクトブックは世界中の268の国家・属領・その他の地域について、人口統計・地理・通信・政治・経済・軍事の情報を2、3ページに要約して提供しています。CIAによると、ザ・ワールド・ファクトブックは研究者・報道機関・教師・学生・海外旅行者などに愛されており、読者の中には「自分の好みの地理的名称や世界の諸地域をザ・ワールド・ファクトブックに掲載できるか」と問い合わせる人もいたそうです。



ザ・ワールド・ファクトブックの印刷版は1年ごとに更新して発行され、デジタル版は2001年以降は2週間ごとに更新されていました。ザ・ワールド・ファクトブックの閲覧は無料で、内容および掲載されている写真はパブリックドメインとなっています。「CIA内部関係者だけが知っている情報」として、掲載された写真には職員たちが個人的な旅行写真を寄贈したものも含まれていたとのこと。ザ・ワールド・ファクトブックには著作権フリーで使用できる写真が累計で5000枚以上掲載されていました。





そんなザ・ワールド・ファクトブックの発行を終了することを、2026年2月4日にCIAが発表しました。CIAは「ザ・ワールド・ファクトブックは消滅しましたが、その世界的な広がりと遺産の精神に則り、皆様が世界への好奇心を持ち続け、直接またはバーチャルに世界を探索する方法を見つけてくださることを願っています」と語っています。



ソーシャルニュースサイト・Hacker Newsのあるユーザーは、ザ・ワールド・ファクトブックの有用な資料を保存するためにインターネットアーカイブから2020年版のファイルを取得し、GitHubで共有しています。



GitHub - simonw/cia-world-factbook-2020: Recovered cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2020.zip from Internet Archive

https://github.com/simonw/cia-world-factbook-2020



GitHubのリポジトリからウェブページを実行するGitHub Pagesを使った2020年のザ・ワールド・ファクトブックは以下から閲覧できます。なお、取得されたファイルに含まれていなかった画像はページで表示されていません。



The World Factbook

https://simonw.github.io/cia-world-factbook-2020/





また、以下のインターネットアーカイブページでは、デジタル版のザ・ワールド・ファクトブックを任意の年代から選んで閲覧することができます。



The World Factbook - The World Factbook

https://web.archive.org/web/20260103000011/https://www.cia.gov/the-world-factbook/

