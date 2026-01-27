2026年01月27日 08時00分 スマホ

スマホメーカーのOnePlusがハードウェアレベルのアンチロールバック機能を導入



中国のスマホメーカー・OPPOのサブブランドであるOnePlusで、搭載されているColorOSのアップデートが行われ、ファームウェアのダウングレードなどができなくなるアンチロールバック機能が導入されたことが報じられています。



OnePlus Android 16 Anti Rollback is Here! - DroidWin

https://droidwin.com/oneplus-android-16-anti-rollback-is-here/





OnePlus just made bootloader unlocking riskier than ever

https://www.androidauthority.com/oneplus-arb-protection-3633783/





「アンチロールバック機能」はその名の通り、ロールバックを防ぐ機能です。OnePlusは最新のColorOSで、アンチロールバック機能を導入。一般的なソフトウェアレベルのものではなくハードウェアレベルのもので、一度ファームウェアアップデートを行うとダウングレードやカスタムROMの導入などは不可能になり、もしダウングレードしたい場合はマザーボードの交換が必要となります。



カスタムROMなどの情報に詳しいDroidWinによると、すでにOnePlus 13および13T(ColorOS 16.0.3.501)、OnePlus 15(ColorOS 16.0.3503)、OnePlus Ace 5およびAce 5 Pro(ColorOS 16.0.3500)でアンチロールバックが有効になっていることを確認したとのこと。





OnePlusはスマホ搭載OSとしてColorOSのほかにOxygenOSも採用していますが、今のところOxygenOSにアンチロールバック機能は導入されていません。ただし、ニュースサイトのAndroid Authorityは、OnePlusのコード共有ベースを考慮すると今後のアップデートでOxygenOSにも導入される可能性があると注意を呼びかけています。



なお、OnePlusは公式にダウングレード用のファームウェアを公開していましたが、今回のアンチロールバック機能導入に合わせるようにダウングレードパッケージの公開が中止されています。



12年にわたりOnePlusのファンだったというAndroid Authorityのドゥルヴ・ブータニ氏は、OnePlusの魅力に「ほぼ完全に自分の管理下におけること」という点を挙げており、アンチロールバック機能を「OnePlus愛好家に対する裏切り」と表現。コア層の支持よりも大衆市場を選んだとして「これまでのOnePlusにとって死の宣告に等しい」と述べています。



I've been a OnePlus fan for 12 years, but I'm at my breaking point

https://www.androidauthority.com/oneplus-fan-modding-bootloader-changes-breaking-point-3634505/

