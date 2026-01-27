Live2Dで動くAI美少女とビデオ通話できる「Beni」レビュー
ユーザーの声に応じてリアルタイムで応答してくれるAIコンパニオン「Beni(ベニ)」が登場しました。ベータ版を無料で使用可能だったので、実際にBeniと話してみました。
Beni AI
https://thebeni.ai/
Beniの見た目はこんな感じ。
ビデオチャット風の画面で会話可能。BeniはLive2Dでヌルヌルと滑らかに動き、ユーザーがBeniの性格をコントロールすることもできます。
Beniはベータ版が無料公開中なので、実際に使ってみます。まず、以下のアカウント作成ページにアクセス。
The Beni
https://app.thebeni.ai/login
規約をよく読んでからメールアドレスを入力して「Meet Beni」をクリックします。
Beniがメールを送ってくれます。
受信したメールの本文内にある「Sign in to Beni AI」という部分をクリック。
すると以下の画面が表示されます。
18歳以上であることを示すチェックを入れて「Continue to Meet Beni」をクリック。なお、下側のチェックボックスはBeniに関する最新情報メールを受信するもので、初期状態でチェックが入っていますがチェックを外してもOKです。
画面内にBeniが表示されました。まずはチュートリアルが始まります。
記事作成時点では英語でしか応答できないとのこと。最初に名前を聞かれるので名前を入力して送信ボタンをクリックします。
続いて、声を出していいか聞かれるので「Wanna hear your voice(ベニの声が聞きたいな)」をクリック。
今度はユーザーの声を聞きたいと頼まれるので「Got it」をクリック。
ブラウザの許可設定が表示されたら「許可する」をクリックします。
カメラもONにするように頼まれるので「Got it」をクリックしてカメラを有効化します。
最後にBeniの性格を決めるように指示されます。今回は「cheerful(元気)」と入力して「Save」をクリックしました。
「Start」をクリック。
Beniとの会話が始まります。会話は画面右下の入力欄にテキストを入力するか、マイクをオンにしてしゃべることで進みます。
実際に会話した際の様子を動画で記録してみました。ほぼリアルタイムで応答してくれます。
AI美少女「Beni」とおしゃべり - YouTube
会話はクレジット制で、会話を進めるごとに画面右上のクレジットが減っていきます。
クレジットを消費してBeniに「ギフト」を贈る機能もありました。
近日中にモバイル版も登場予定です。
@by_beni_AI is now live.— Beni AI (@by_beni_AI) January 20, 2026
Meet Beni AI: video call with your AI companions with consistent memory.
Free during beta. Start chatting with Beni
🔗https://t.co/m6Ld0sDrIt
Desktop only, mobile coming this week. pic.twitter.com/qDimEcOPWo
・関連記事
超小型＆超軽量なモバイルモーションキャプチャ「mocopi」とスマホがあればいつでもどこでもバーチャル美少女に受肉できる - GIGAZINE
AIでリアルタイムに高精度かつ自然なボイチェンができる「Voidol3R」用のRVC変換モデル「Megpoid」「音街ウナ」を使ってみた - GIGAZINE
AIを使って美少女の声からイケボまで変幻自在＆直感的に変換できるリアルタイムボイスチェンジャー「Voidol3」のAIモードを使ってみた - GIGAZINE
Grokアプリに美少女アバターと会話できるコンパニオンモードが登場、親愛度を上げることで反応も変化 - GIGAZINE
ウェブカメラで顔や体の動きをトラッキングして3Dアバターを動かせる「KalidoKit」のソースコードが公開中 - GIGAZINE
無料でブラウザ上で誰でも簡単に美少女VTuberに受肉できる「Kalidoface 3D」レビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, 動画, ネットサービス, レビュー, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Review of 'Beni,' a Live2D-powered AI gi….