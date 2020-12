2020年12月27日 16時00分 モバイル

iPhoneに電源アダプタが同梱されなくなったことをからかったXiaomiも電源アダプタの排除に追随することが明らかに



Appleは2020年に発売したiPhone 12シリーズに充電用の電源アダプタを同梱していません。このAppleの決断を嘲笑する広告をライバル企業のSamsungやXiaomiは打ち出していたのですが、Samsungは最終的に広告を削除し、次期スマートフォンでAppleと同じように電源アダプタを同梱しない可能性が高いことが明らかになっています。これと同じように、Xiaomiも次期スマートフォンで電源アダプタを同梱しない予定であることが明らかになりました。



Xiaomi’s Mi 11 won’t come with charger after it mocked Apple for not including a charger - The Verge

https://www.theverge.com/2020/12/26/22200610/xiaomi-ceo-phone-no-charger-mocking-apple-iphone



Samsungは電源アダプタが同梱されないiPhone 12シリーズをからかう「Galaxyはあなたが欲しいものを与えます。充電器として最も基本的なもの(電源アダプタ)・最高のカメラ・バッテリー・パフォーマンス・メモリ・120Hzのスクリーンです」という広告を掲載していたのですが、この広告を突如削除したことが判明。さらに、ブラジルのANATEL(国家電気通信庁)にSamsungが提出した書類からも、次期スマートフォンでは電源アダプタを同梱しないことが明らかになっています。



Samsungが「iPhoneに電源アダプタが付属しない」ことをからかった投稿を削除する - GIGAZINE





Samsungと同じように、XiaomiはiPhone 12シリーズが発表された際に「心配しないで、我々は箱の中のから何もなくしません」という文章と共に、同社の最新端末である「Mi 10T Pro」では電源アダプタが同梱されていることをアピールしていました。





しかし、XiaomiのCEOを務めるLei Jun氏は中国のソーシャルメディアサイトであるWeiboを更新し、環境問題を理由に次期主力端末である「Mi 11」には電源アダプタを同梱しないと発表しました。Jun氏は「Mi 11のパッケージは軽くなります。技術的および環境的要因を考慮し、Mi 11では電源アダプタを同梱しません。この決定が皆様からご理解いただけることを望みます」と記し、電源アダプタを同梱しないことを発表しています。





海外メディアのThe Vergeは「実際、多くのユーザーがスマートフォン向けの電源アダプタを複数持っているため、新しいスマートフォンに電源アダプタを同梱しないという決定は環境問題にとっても良い決定のように思えます。しかし、スマートフォンメーカーは新しい端末の値段を上げながら、同梱物から電源アダプタやイヤホンをなくしています」と記し、環境問題だけでなく利益を追求するためにスマートフォンメーカーが同梱物を減らしているのではないかと指摘しています。