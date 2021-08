「Galaxy Z Fold 3」はブートローダーをアンロックするとカメラが無効化される

Samsungが2021年8月に発表した、横開きの折りたたみ式になっている点が特徴的なスマートフォン「 Galaxy Z Fold 3 」で、 ブートローダーのロックを解除 した場合、カメラが使えなくなる仕様になっていることがわかりました。あくまでソフトウェア的な制御で、ブートローダーのロックを戻せばカメラは再び使えるようになるとのことです。 Samsung Galaxy Z Fold 3's camera breaks after unlocking the bootloader https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-z-fold-3-unlock-bootloader-broken-camera/

・関連記事

Samsungが横/縦に折りたためる新スマホ「Galaxy Z Fold3 5G」と「Galaxy Z Flip3 5G」を発表 - GIGAZINE



中古のAndroidスマホを「脱Google化」して再販売するプロジェクトが進行中 - GIGAZINE



Androidのファームウェアに認証をバイパスしてroot権限を取得可能なバックドアの存在が判明 - GIGAZINE



2021年08月25日 11時10分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.