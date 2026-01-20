2026年1月20日のヘッドラインニュース
「2026年プロジェクト始動」と発表されていた「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品「機動警察パトレイバー EZY(イズィー)」が全3章構成で劇場公開されることが発表されました。第1章となる「File1」は2026年5月15日の公開です。
2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開決定！公式サイトオープン！ | 機動警察パトレイバーEZY 公式サイト
https://ezy.patlabor.tokyo/news/theatrical-release-from-may-2026/
【EZY 情報】
『機動警察パトレイバー EZY』
全３章構成にて劇場公開
File 1：2026年5月15日(金)
File 2：2026年8月14日(金)
File 3：2027年3月#パトレイバーEZY #patlabor pic.twitter.com/4l266HwMIb
「機動警察パトレイバー EZY」の公式サイトでは「PROJECT EZY」の始動が改めて告知されると共に、久我十和役の上坂すみれさん、天鳥桔平役の戸谷菊之介さんのキャストコメントも掲載されています。
また、「パトレイバー」シリーズの泉野明と、「機動警察パトレイバー EZY」の久我十和が向き合うようなキービジュアルも公開されました。
「機動警察パトレイバー EZY」の「File 1」は2026年5月15日、「File 2」は2026年8月14日、「File 3」は2027年3月の公開予定です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
Apple公式下取りに約670万円で購入した3年前のMac Proを出すと査定額が98％減の約12万4000円になったという報告 - GIGAZINE
「1年以上前に仕事を全自動化したが誰にも話していない」という告白が話題に - GIGAZINE
Apple純正のワイヤレスヘッドホン「AirPods Max」をバラバラ分解、ソニーやBoseのヘッドホンが「おもちゃのよう」 - GIGAZINE
ジェルネイルを硬化させるためのUVライトが皮膚の細胞死やDNA損傷を引き起こす可能性がある - GIGAZINE
Opera Softwareが最大876％の暴利ローンアプリで不正に荒稼ぎしてたことが判明、摘発されればOperaブラウザ終了の可能性も - GIGAZINE
「地球上で6度目の大量絶滅がすでに始まっている」と科学者が警告 - GIGAZINE
エジプトで3000年以上前に埋葬された全長4メートルの「死者の書」を含む50以上の棺と大量の埋葬品が発掘される - GIGAZINE
放射能で汚染されたチェルノブイリはいま「一大メガソーラー施設」として活用されつつある - GIGAZINE
TikTok難民であふれかえる中華SNS「小紅書(RedNote)」はどんなアプリなのか？ - GIGAZINE
あのドラクエに大きな影響を与えたコンピューターRPGの古典名作「ウルティマ」開発秘話 - GIGAZINE
いや、だとしたら私邪魔すぎて草#相撲 #大相撲 #初場所 #sumo
右にいる機材、ゆるキャラみたいな顔ついてる…？
なんかこういう感じの…何こいつ
私には遺伝学会を除名になったというヤバい過去があります→異端の説を唱えて長老の逆鱗に触れたとかでなく、まさかの理由だった「思っていたよりもシビアな理由」 - Togetter
サメが多い海洋保護区と少ない保護区の重要な違いが明らかに | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
新スタジアム整備に向けた協議での発言の見解 Jリーグから回答「内容について取材に応じることは難しい状況」 秋田（2026年1月19日掲載）｜ABS NEWS NNN
「中道」の政策「いけないと思う人はぜひ社民党に来て」 福島瑞穂氏「立憲民主は180度変わった」と批判：東京新聞デジタル
読む政治：幻の「2月1日投票」案 急転直下の衆院解散、裏で揺れ続けた高市首相 | 毎日新聞
所有者不明の離島、国有化を検討 自民党の外国人政策提言案 - 日本経済新聞
米財務長官、欧州に報復自制求める グリーンランド巡り | ロイター
禍根残すトップダウン解散 民主主義を考えるとき 朝日新聞政治部長 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
【賛同を呼びかけます】衆議院解散に伴う自治体首長の緊急声明
「高市首相の自己保身だ」 能登地震の被災者、衆院解散表明にため息 | 毎日新聞
「敵」の出現で与党結束 消える自民、維新の不協和音 思わぬ援軍も - 産経ニュース
「40歳以上お断り」「25歳以上限定」 年齢制限の飲食店が続々と
イスラエル、トランプ氏提唱のガザ「平和評議会」の人選に反発 - BBCニュース
政治社会学者木下ちがやに訊く『なぜリベラル＆左派は普通の日本人から嫌われるのか』 | 実話BUNKAオンライン
【速報】国民民主、衆院選で住民税の負担軽減主張へ|47NEWS（よんななニュース）
小学生を羽交い締め、海に突き落とす動画拡散 大阪市教委が事実確認 府警は児相に通告 - 産経ニュース
説教には心は動かされない、ジョークと「純潔」こそが武器になる――アメリカZ世代になぜ“キリスト教道徳”が響くのか | 終末とイノベーション | 文春オンライン
既得権益層を批判して時代を味方に。アメリカ政治を揺るがす27歳の極右インフルエンサー、ニック・フエンテスとは何者か？ | 終末とイノベーション | 文春オンライン
トランプ氏「もはや平和考える義務感じない」 ノーベル平和賞を逃し [トランプ再来]：朝日新聞
【解説】グリーンランドめぐるトランプ氏の関税脅威、欧州はどう対応するのか - BBCニュース
中道の基本政策 公明の主張色濃く、立民の説明曖昧…「生まれ変わるというべき」 - 産経ニュース
指名手配の八田與一容疑者へ賠償命令、遺族などに計2億円 福岡地裁：朝日新聞
大阪市営住宅に男性遺体 「他人の家に入ったら死んでいた」と通報 [大阪府]：朝日新聞
追われていて鉢合わせ？ 大阪市営住宅に遺体、通報者「住人殴った」 | 毎日新聞
消費税減税、高市早苗首相の発言にぶれ 「即効性ない」慎重姿勢から一転 - 日本経済新聞
中道に144人が入党意向 立民衆院議員、幹部が説明|47NEWS（よんななニュース）
ドイツ在住の人『この国であと何度おしっこ漏れそうになって死ぬ気でトイレを探す時間を過ごさないといけませんか？』→海外のトイレ・膀胱事情がうかがえる話 - Togetter
留学時代のホストファーザーが来日した時に、何食べたい？寿司？と聞いたら『ビジネスで食べたから日本食はいいや。KFCが食べたい』→実は大正解ムーブかもしれない - Togetter
『気象庁と国交省が合同で緊急会見をするときはマジでヤバい』気象庁気象研究所主任研究官・荒木健太郎氏のポストが話題に「今度の寒波はマジでヤバいんだな」 - Togetter
料理人の話を聞くと、若手の意欲の低さが問題？店が休みの日に教えようとしたら「休日出勤ですか？」と嫌がる…「技術を磨く時間は業務なのか」「現場が変わっていくべき」 - Togetter
高市総理の言っていることは変わりすぎでは？①総理になる前→消費税減税しろ②総理になった時→レジ改修に1年かかるので食品の消費税減税ムリ③総理専権で解散して選挙する時→食品の消費税減税します - posfie
元上司から受けた性的暴行について検察から連絡があり、結果は不起訴。被疑者はやったことを認めているが、「犯人側の故意を裁判で立証するのが難しい」→「性犯罪なんて全部故意だろ」 - posfie
大阪市の男子中学生が小学生を羽交い締めにして海に突き落とす動画がSNSで拡散… 大阪市教委は動画内容を事実として確認、「いじめ重大事態」に該当するか調査 - Togetter
「共同体」「関係性」を「なんとなくいいもの」と思考停止すると「地獄」が待っている｜宇野常寛
水風呂の水をケロリン桶に汲んでサウナ室に入るグループ客。サウナストーブに水をぶちまけていたので声をかけた。「ロウリュウっすよ、知らんのですか？」と言われて恐怖を感じたのでPOPを作った。

小さなお風呂屋さんの定員３名のミニサウナにて。
小さなお風呂屋さんの定員３名のミニサウナにて。 pic.twitter.com/382k983yQG
スシローの呼び出し番号を表示するディスプレイ、あまりにも分かりづらい「こんなに沢山矢印やら数字やらアイコン書いてあるのに全く理解できないUI」 - Togetter
【特集】3千円程度で狭いデスクが激変！しかも簡単！「後付けキーボードスライダー」をDIYしてみた - PC Watch
生成AIで50万点以上作成か 女性芸能人模したわいせつ画像公開疑い、31歳男逮捕 - 産経ニュース
業務上作成されたMIDIデータの複製 東京地判令7.3.31令４ワ2832 - IT・システム判例メモ
大学入学共通テスト、OpenAIは9科目満点 得点率97%でGoogleに勝利 - 日本経済新聞
生成AIで女性芸能人の画像使いわいせつ画像作成か 容疑者逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、生成AI・人工知能、IT・ネット
「AIに働かされる」が正解？ 事業責任者が考える組織図の変化｜柳川慶太
オンラインで宅配伝票を用意する際、— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年1月18日
〒559-8602（インテックス大阪さま専用の郵便番号）
が選択できない場合があります。
その際は
〒559-0034（住之江区南港北全域の郵便番号）
で送付いただいても問題ございません。 https://t.co/aGAyDF6Kdq
【撤収ボランティア募集】#関西コミティア75 の撤収お手伝いを大募集。人手が足りず大変困っています。使用後の椅子や机を畳むだけでも助かります！ お荷物は所定の位置にてお預かり、作業用軍手は本部にて貸与。早退サークルの方はイスを畳むなどのご協力をお願いいたします。#関西コミティア
アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』PV第1弾｜2026年4月4日(土)放送開始 - YouTube
東北きりたんともうすぐ自爆する宇宙船からの脱出【5 Minutes Until Self-Destruction】 - ニコニコ動画
「銀英伝で初めての完結したコミカライズに」どちらかといえば短編がすごいイメージだった藤崎竜先生「長編でもきっちり完結させる」ケチのつけようのない人物になってしまった - Togetter
週刊👓眼鏡雑学 第21回

原作:執事眼鏡eyemirror

漫画:磨伸 映一郎

※ ほぼ日曜更新

【大人の事情】#漫画が読めるハッシュタグ
原作:執事眼鏡eyemirror
漫画:磨伸 映一郎
※ ほぼ日曜更新
【大人の事情】#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/fFtmvIF3nH
「FX戦士くるみちゃん」作者のでむにゃん先生がアニメ化決定の告知をしたところ、作品内容を知る人達がざわつく - Togetter
拙者おとまちがあだちのこと「レイちゃん」呼びするの大好き侍と申す者— 和田島イサキ (@wdzm) 2026年1月19日
そしてこちらはあだちが名実ともに赤ちゃんなのに背丈は結構ある方なの大好きカウボーイ
義によって助太刀いたす#音街ウナ #足立レイ pic.twitter.com/twKPYDF6Gb
制作中の新作「ギルド探求団へようこそ！」の— ぴーさん@配信閲覧＆告知用 (@55NicePiSUN) 2026年1月19日
Steamストアページが、無事に公開されましたー！#GodotEngine
過去1000日の『記録』を振り返りながら、ギルドのパーティ情報を復旧する推理パズルゲームです。
現在は審査中。早ければ2月にリリース予定です。
（ストアページのURLはリプ欄に貼ります） pic.twitter.com/intNVcSelW
『機動警察パトレイバー EZY』 特報 30秒 - YouTube
『機動警察パトレイバー EZY』 特報 60秒 - YouTube
TVアニメ「 #ブラッククローバー 」2nd Season 制作決定！ - YouTube
DualSense® ワイヤレスコントローラー "Marathon" リミテッドエディション登場 - YouTube
【原神】ストーリームービー「『理想郷』からの脱出」 - YouTube
出会いの数だけ、心がうごく。｜アクション篇｜PlayStation®Plus - YouTube
『Winning Post 10 2026』 PV - YouTube
【独自】米倉涼子さん麻薬取締法違反容疑で書類送検 麻薬取締部｜FNNプライムオンライン
【2025年実績】地下アイドル戦線的勢力図 | 地下アイドル戦線
今年のとり竜田は、ガーリックトマトと、和風旨だれの2つのソースで登場 |モスバーガー公式サイト
【フーズ】レモンケーキをイメージした爽やかなご褒美アイス「ヨーロピアンシュガーコーン レモンケーキ」が2026年2月23日に発売！｜お知らせ｜クラシエ
