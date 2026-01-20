2026年1月20日のヘッドラインニュース

2026年01月20日 18時00分 ヘッドライン

「2026年プロジェクト始動」と発表されていた「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品「機動警察パトレイバー EZY(イズィー)」が全3章構成で劇場公開されることが発表されました。第1章となる「File1」は2026年5月15日の公開です。



2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開決定！公式サイトオープン！ | 機動警察パトレイバーEZY 公式サイト

https://ezy.patlabor.tokyo/news/theatrical-release-from-may-2026/





【EZY 情報】

▼▲ーーーーーーーーーーーー

『機動警察パトレイバー EZY』

特報解禁！

ーーーーーーーーーーーー▼▲



全３章構成にて劇場公開

File 1：2026年5月15日(金)

File 2：2026年8月14日(金)

File 3：2027年3月#パトレイバーEZY #patlabor pic.twitter.com/4l266HwMIb — 機動警察パトレイバー公式 (@patlabor0810) 2026年1月20日



「機動警察パトレイバー EZY」の公式サイトでは「PROJECT EZY」の始動が改めて告知されると共に、久我十和役の上坂すみれさん、天鳥桔平役の戸谷菊之介さんのキャストコメントも掲載されています。



また、「パトレイバー」シリーズの泉野明と、「機動警察パトレイバー EZY」の久我十和が向き合うようなキービジュアルも公開されました。





「機動警察パトレイバー EZY」の「File 1」は2026年5月15日、「File 2」は2026年8月14日、「File 3」は2027年3月の公開予定です。



オンラインで宅配伝票を用意する際、

〒559-8602（インテックス大阪さま専用の郵便番号）

が選択できない場合があります。

その際は

〒559-0034（住之江区南港北全域の郵便番号）

で送付いただいても問題ございません。 https://t.co/aGAyDF6Kdq — 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年1月18日



アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』PV第1弾｜2026年4月4日(土)放送開始 - YouTube





東北きりたんともうすぐ自爆する宇宙船からの脱出【5 Minutes Until Self-Destruction】 - ニコニコ動画





「銀英伝で初めての完結したコミカライズに」どちらかといえば短編がすごいイメージだった藤崎竜先生「長編でもきっちり完結させる」ケチのつけようのない人物になってしまった - Togetter





週刊👓眼鏡雑学 第21回



原作:執事眼鏡eyemirror

漫画:磨伸 映一郎

※ ほぼ日曜更新



【大人の事情】#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/fFtmvIF3nH — 執事眼鏡eyemirror ツネタ社長 (@megane_ceo) 2026年1月18日



「FX戦士くるみちゃん」作者のでむにゃん先生がアニメ化決定の告知をしたところ、作品内容を知る人達がざわつく - Togetter







『機動警察パトレイバー EZY』 特報 30秒 - YouTube





『機動警察パトレイバー EZY』 特報 60秒 - YouTube





TVアニメ「 #ブラッククローバー 」2nd Season 制作決定！ - YouTube





DualSense® ワイヤレスコントローラー "Marathon" リミテッドエディション登場 - YouTube





【原神】ストーリームービー「『理想郷』からの脱出」 - YouTube





出会いの数だけ、心がうごく。｜アクション篇｜PlayStation®Plus - YouTube





『アズールレーン』第七波がやって来る！ - YouTube





『Winning Post 10 2026』 PV - YouTube





