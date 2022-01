2022年01月20日 23時30分 メモ

「1年以上前に仕事を全自動化したが誰にも話していない」という告白が話題に



誰しも、手動でやらなくてもよいことはできるだけ自動化したいと思うはず。法律事務所に勤めるITスペシャリストが、1年以上前から仕事の全自動化を達成しつつも、そのことを誰にも話していないという事実を告白しています。



I automated my job over a year ago and haven't told anyone. : antiwork

https://www.reddit.com/r/antiwork/comments/s2igq9/i_automated_my_job_over_a_year_ago_and_havent/





告白を行ったのは、中規模の法律事務所で裁判用のデジタル証拠を扱うITスペシャリストとして雇われているという掲示板サイトRedditのユーザー・Throwaway59724氏(以下、T氏)。



T氏が働いている法律事務所では証拠を管理するシステムをクラウドベースのものに置き換えつつあり、クラウドに管理者としてアクセスできるようになっているのはT氏のみで、他の人は閲覧のみに制限されています。





8時間の勤務時間中に法律事務所から求められている仕事が「クラウドの管理者」として「扱っているデジタル証拠が改ざんされていないかどうかを監視する」だけだと気づいたT氏は、ずっと何かをするような仕事ではないため、オフィスでは「仕事をしているふり」をするようになったとのこと。



パンデミックによる在宅勤務が始まると、T氏は最初の1週間で「オンサイトのドライブをスキャンして新しいファイルを検出しハッシュ値を生成してクラウドに転送、忠実度確認のために再びハッシュ値を生成する」という簡単なスクリプトを完成させました。



これにより、T氏は自分がオフィスで行っていた仕事の自動化に成功。毎日出勤してはゲームをしたりいろいろしたりして過ごし、1日の終わりにログをチェックして、すべてが滞りないかを確認して退勤するという生活を送っています。当初は、法律事務所からお金をむしり取っているかのような罪悪感があったというT氏ですが、最終的には「みんなが幸せなら害はない」と自分を納得させたとのこと。ただ、自分自身の雇用保障のために、もし法律事務所を追い出されることになったら、自分のマシンで動かしているスクリプトも消すつもりだと記しています。



T氏は、掲示板で集まった疑問に対する回答も行っています。一部、疑問・質問ではなくT氏宛のメッセージや意見も含まれています。



Q:

給料はどれぐらいですか?



A:

9万ドル弱(約1000万円)で、まあまあだと思います。



Q:

どういう仕事をしているのですか?



A:

この法律事務所には毎日、何千ものデジタル文書や写真が来て、すべてローカルドライブに保存されます。私はそれをクラウドに転送し、忠実度を検証しています。(注:法廷ではデジタル証拠が改変されていないことを証明する必要があるため)



Q:

なぜ法律事務所はこれが「8時間の仕事」だと考えているのですか?



A:

私が雇われるまで、彼らはとても苦労していました。従業員たちは1日の終わりにローカルドライブにあるすべてのファイルのスプレッドシートを提出し、管理責任者がシートをチェック、手作業でフォルダやファイルをクラウドにドラッグ&ドロップしていました。私は今でも毎日スプレッドシートを受け取り、ログの確認に使っています。



Q:

T氏はなぜ怠惰なのですか?なぜ人生を無駄にしているのですか?



A:

自分ではそのように感じていません。日中取り組んでいる情熱的なプロジェクトがありますが、それは今回の議論とは無関係です。だから、「ゲームをしたりいろいろしたり」の「いろいろ」の部分があるんです。



Q:

罪悪感を覚えたのは、相手が弁護士だからですか?(笑)



A:

多くの書き込みにはそぐわないけれど、私は上司のことが嫌いではありません。技術的にはダメですが、すごくいい人です。私は弁護士と直接会ったり仕事をしたりというのはなくて、事務所に「IT部門」がないので経営側に属しています。



Q:

T氏はどんな言語を使っているのですか?どうすれば他の人もできますか?



A:

スクリプトは一部PowerShellを用いたバッチです。ベースとなったコードはとてもシンプルで、ほとんどは「.bat transfer files」「.bat how to only transfer certain file types」などでググって発見したものです。コツはオフィスに合わせて、新しいファイルが追加されたことをスキャンするべき場所や、処理遅延を避けるためにスキャンしない場所を知っておくことです。(まじめな話、20万個ものテキストファイルが存在するフォルダーは、スキャン速度を著しく低下させます。該当するファイルは手動でさせ、以後そのフォルダーを検索しないようにスクリプトを変更した方がよいでしょう)



Q:

売って儲けたらどうですか?



A:

これはそんなにすごい価値のあるプログラムではなく、メモ帳に書かれた数行のコードです。事務所に技術的なスキルがないからこそ価値があるのです。GitHubで「5ドル(約580円)」とPayPalへのリンク付きで掲載されているようなスクリプトです。



Q:

法律上の理由からも、スクリプトは削除しないでください。



A:

そうですね。雇用契約書を確認したところ、IPに関する記載はないので大丈夫だとは思いますが、運試しはしない方がよさそうです。



Q:

自分の機材はどのように使っていますか?



A:

端的に言うと、ローカルドライブは法律事務所のもの、クラウドも法律事務所のもの、VPNも法律事務所のものです。私が購入したPCは、このスクリプトだけを実行していて、一切の作業ファイルやデジタル証拠は保存されていません。OS以外に入っているのは、文字通りこのスクリプトのみです。大工は、自分が何を必要としているか、何が役立つかを知っていて道具を買うといいますが、私も同じ理由でPCを買いました。



Q:

そんなに単純なことではないのでは?/あなたは実は何もしていなくてウソをついている、などなど



A:

確かに、単純ではありません。スクリプトにはさらに多くのステップがあり、説明していない機能も実行しています。これらの機能を説明すると、私の身バレにつながる可能性が高いです。スクリプトの中核である「転送」と「ハッシュ」に関しては説明の通りです。私の勤める法律事務所に特化したステップについては省きました。



なお、この投稿はNewsWeekも報じており、RedditではT氏にそのことを伝える人もいましたが、T氏は「気にはしていません」と答えています。