「猫はなぜ1日中眠っているのか」「猫の過眠は心配すべきなのか」など猫と眠りの謎あれこれについて解説

猫が日中ずっと眠っている様子を目にして「猫のような生活を送りたい」と考えたことがある人も多いはず。しかし、猫が日中の多くを眠りに費やしているのには理由があります。「猫はなぜいつも寝ているのか?」「猫に必要な睡眠時間はどのくらいか?」「心配すべきケースはあるのか?」など、猫と眠りのあれこれを科学ニュースサイトの ZME Science が解説しています。 Why do cats sleep all day? https://www.zmescience.com/ecology/animals-ecology/why-do-cats-sleep-all-day/ ◆猫はなぜいつも寝ているのか? まず最初に理解すべきなのは、そもそも猫は 薄明薄暮性 であるということ。薄明薄暮性の生き物は基本的に日没から日の出までの時間に最も活動的になります。これは、猫の獲物が薄明薄暮性だったことが理由です。生きていくためのエサを確保するため、猫は日没時に目を覚まし、夜明けまでの間に狩りをする必要がありました。 狩りは多くのエネルギーを必要とします。そこで猫は体を休めてエネルギーを貯めるために、日中に多くの睡眠をとる習慣を身に着けました。現代では多くの猫が家畜化されていますが、野生で生きていた時の習慣で、現代でも日中に多くの睡眠を取っています。 ◆猫に必要な睡眠時間はどのくらいなのか? 猫は通常、1日12~14時間の睡眠を必要とします。ただし必要な睡眠時間は猫によって異なり、子猫や老猫は20時間ほど眠ることがあるほか、12時間ほどの睡眠で問題のない活動的な猫もいます。 睡眠は猫にとって「エネルギーの節約」「筋肉の修復」「免疫力の向上」といった健康面での役割があります。猫の食事は肉・魚・牛乳など主にたんぱく質で構成されているため、たんぱく質を完全に消化するためにも十分な睡眠が必要とのこと。

2022年01月21日 06時00分00秒 in 生き物, Posted by logq_fa

