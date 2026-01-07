2026年01月07日 12時00分 無料メンバー

「フードデリバリーアプリ上での詐欺を訴える投稿」がAIで生成した虚偽投稿であることが明らかに



フードデリバリーアプリの内部告発者が、「フードデリバリーアプリはドライバーとユーザーを搾取している」とソーシャル掲示板のReddit上に投稿し、話題を呼びました。しかし、この投稿はAIで生成した虚偽の主張であることが明らかになっています。



Debunking the AI food delivery hoax that fooled Reddit

https://www.platformer.news/fake-uber-eats-whisleblower-hoax-debunked/



A viral Reddit post alleging fraud from a food delivery app turned out to be AI-generated | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/06/a-viral-reddit-post-alleging-fraud-from-a-food-delivery-app-turned-out-to-be-ai-generated/



とあるフードデリバリーアプリを提供する企業で働いているという匿名の人物は、「皆さんは(フードデリバリーアプリの)アルゴリズムが自分たちに不利に働いているのではといつも疑っていると思いますが、現実は陰謀論よりもはるかに悲惨なのです」と記し、フードデリバリーアプリは法の抜け穴を利用して配達員のチップや賃金を盗んでいると主張しました。



当該投稿はRedditのトップページに掲載され、8万7000件以上のいいねを獲得し、X上でも大量に拡散されました。Redditの内部告発をXに共有した投稿のひとつは、記事作成時点で3万9000回以上リポストされ、20万回以上いいねされ、6万5000回以上ブックマークされ、インプレッション数は3696万回を越えています。







この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は969本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

