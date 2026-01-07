「フードデリバリーアプリ上での詐欺を訴える投稿」がAIで生成した虚偽投稿であることが明らかに
フードデリバリーアプリの内部告発者が、「フードデリバリーアプリはドライバーとユーザーを搾取している」とソーシャル掲示板のReddit上に投稿し、話題を呼びました。しかし、この投稿はAIで生成した虚偽の主張であることが明らかになっています。
Debunking the AI food delivery hoax that fooled Reddit
https://www.platformer.news/fake-uber-eats-whisleblower-hoax-debunked/
A viral Reddit post alleging fraud from a food delivery app turned out to be AI-generated | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/01/06/a-viral-reddit-post-alleging-fraud-from-a-food-delivery-app-turned-out-to-be-ai-generated/
とあるフードデリバリーアプリを提供する企業で働いているという匿名の人物は、「皆さんは(フードデリバリーアプリの)アルゴリズムが自分たちに不利に働いているのではといつも疑っていると思いますが、現実は陰謀論よりもはるかに悲惨なのです」と記し、フードデリバリーアプリは法の抜け穴を利用して配達員のチップや賃金を盗んでいると主張しました。
当該投稿はRedditのトップページに掲載され、8万7000件以上のいいねを獲得し、X上でも大量に拡散されました。Redditの内部告発をXに共有した投稿のひとつは、記事作成時点で3万9000回以上リポストされ、20万回以上いいねされ、6万5000回以上ブックマークされ、インプレッション数は3696万回を越えています。
holy fucking shit pic.twitter.com/hLU3aZqY7c— Jesse (@d0wnsideofme) January 2, 2026
・関連記事
3億6000万円超をフードデリバリーの配達員が盗み取る - GIGAZINE
Uber Eatsの配達員が報酬の過少支払いを危惧して開発したアプリ「UberCheats」とは？日本を含むUber配達の17％が過少支払いだったというデータも - GIGAZINE
DoorDashが「iPhoneユーザーの料金だけ高い」と起訴される、理由は「Androidユーザーより高収入だから」との主張 - GIGAZINE
「Uberはドライバーを従業員として扱うべき」という判決がオランダでも下る - GIGAZINE
「ホワイトカラーを含む全従業員に配達などの仕事を行わせる」とデリバリーサービスが発表して社内から非難の声 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, AI, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article It has been revealed that posts alleging….