2026年01月07日 11時45分 ソフトウェア

NVIDIAが「DLSS 4.5」を発表、ゲームのフレームレートを大幅向上させる6倍フレーム生成モードも新登場



NVIDIAは現地時間の2026年1月5日にCES 2026の基調講演において、AIを用いたゲーム高画質化機能「DLSS」の最新版となる「DLSS 4.5」を発表しました。DLSS 4.5は画像品質の向上やフレーム生成性能の強化を目的としたモデルの導入、最大6倍のフレーム生成を可能にするモードの追加など、ゲームの描画体験を大幅に向上させるアップデートとなっています。



NVIDIA DLSS 4.5 Delivers Major Upgrade With 2nd Gen Transformer Model For Super Resolution & 6X Dynamic Multi Frame Generation | GeForce News | NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-4-5-dynamic-multi-frame-gen-6x-2nd-gen-transformer-super-res/





CES 2025でGeForce RTX 50シリーズと合わせて発表されたDLSS 4は、Transformerベースの超解像と4倍のマルチフレーム生成によりAIレンダリングの標準を確立し、NVIDIAにとって最も急速に採用数が増えているゲーミングテクノロジーとなっているそうです。CES 2026で発表されたDLSS 4.5ではその水準をさらに引き上げ、400を超えるゲームとアプリに最先端の画質を提供することをNVIDIAは表明しています。





DLSS 4.5はDLSS 4を置き換えるものではなく、既存のDLSS 4技術を基盤としつつ、超解像およびフレーム生成の品質と安定性を大幅に強化したアップデートとして位置づけられています。DLSS 4.5には大きな2つの特徴があり、1つは8年間の研究に基づいたTransformerアーキテクチャの初のメジャーアップグレードを導入している点です。第2世代Transformerモデルは従来の5倍のコンピューティング能力を活用できるため、あらゆるシーンをより深く理解し、ゲームエンジンのピクセルサンプリングとモーションデータをより高度に活用することで、より優れたライティング、より繊細なエッジ、より鮮明なモーションを実現します。



従来のモデルでは、AIで高解像度に見せる「超解像」に伴うちらつきを抑えるために対数空間で処理をしており、その結果高コントラストのシーンでは照明がぼやけたりディテールが欠けたり影がつぶれてしまったりといった問題がありました。これに対しDLSS 4.5の超解像は、強力な新しいAIモデルによりデータを圧縮することなく不安定性を管理できるため、ゲームエンジン本来のグラウンドトゥルースである線形空間で直接トレーニングと推論を行うことで、物理的に正しいライティングや色彩のディテールを維持することができるそうです。



以下は、「黒神話:悟空」におけるDLSS 4とDLSS 4.5の超解像を比較したムービー。



DLSS 4.5 vs DLSS 4 Image Quality Comparison | Black Myth: Wukong - YouTube





また以下は、高速移動するオブジェクトをDLSS 4とDLSS 4.5で比較したもの。従来は高速で動くオブジェクトの輪郭や過去フレームの情報が残像のように残る「ゴースト」が頻繁に発生してしまいましたが、DLSS 4.5の超解像では高速移動するオブジェクトはより鮮明に表示され、ゴーストが大幅に減少しています。



DLSS 4.5 Super Resolution Delivers Clearer Gameplay | Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - YouTube





2つ目の大きな特徴は、最大6倍のフレーム生成を可能にする「6X Dynamic Multi Frame Generation」モードが追加された点。第2世代Transformerの優れた画像安定性に加え、フレームペーシングと画質の向上により、DLSS 4.5はネイティブレンダリングされた1フレームごとに5フレームを追加生成して最大6倍の高速化を実現します。





以下は、DLSS 4の4倍フレーム生成と、DLSS 4.5の6倍フレーム生成を比較したムービー。DLSS 4.5では約245FPSとなっており、4Kフレームレートが最大35％向上するとのこと。



DLSS 4.5 vs DLSS 4 Performance Comparison | Black Myth: Wukong - YouTube





DLSS 4.5の超解像機能は全てのGeForce RTX GPUでNVIDIAアプリのベータ版を通じてすぐに体験可能となっており、正式なアプリ・ドライバ版は2026年1月13日以降に配信予定。また、6X Dynamic Multi Frame Generation機能はGeForce RTX 50シリーズ向けに2026年春のリリースを予定しています。DLSSの設定方法は以下のページで詳しく解説されています。



NVIDIA App Update Adds DLSS 4.5 Super Resolution & New GeForce Game Ready Driver | GeForce News | NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-4-5-geforce-game-ready-driver/

