MetaがRay-Ban Displayスマートグラスを一時的にアメリカ限定販売に

MetaがサングラスブランドのRay-Banと組んで展開しているAIグラスの製品群「Ray-Ban Meta」のうち、フルカラーの高解像度ディスプレイを備えたAIグラス「Meta Ray-Ban Display」の国際展開が一時停止されることになりました。前例のない需要と在庫不足が要因だとのことです。Metaは新機能の開発とアメリカでの販売に力を入れています。



CES 2026: Meta Ray-Ban Display Teleprompter, EMG Handwriting, Industry & Research Collaborations, & More | Meta Questブログ | Metaストア

https://www.meta.com/ja-jp/blog/ces-2026-meta-ray-ban-display-teleprompter-emg-handwriting-garmin-unified-cabin-university-of-utah-tetraski/



Meta has delayed the international rollout of its display glasses

https://www.engadget.com/social-media/meta-has-delayed-the-international-rollout-of-its-display-glasses-120056833.html



Meta's EMG wristband is moving beyond its AR glasses

https://www.engadget.com/wearables/metas-emg-wristband-is-moving-beyond-its-ar-glasses-120000503.html



「Meta Ray-Ban Display」は2025年9月に発表された製品で、付属するリストバンド「Meta Neural Band」を使い指の動きをトラッキングして端末を操作できるのが特徴です。





Metaによると、発売以来問い合わせが相次ぎ、予約が2026年までいっぱいになったため、当初2026年初頭に予定していたイギリス、フランス、イタリア、カナダへの国際展開を一時停止することを決定したとのことです。Metaは「国際的な供給体制への取り組みを再評価しながら、引き続きアメリカでの注文処理に注力してまいります」と伝えました。



Metaは2026年1月6日から開催されているテクノロジー見本市「CES 2026」に本製品を出展中で、同時にいくつかの新機能を公開しています。



◆ディスプレイに原稿を映し出すテレプロンプター機能

自分が作成したメモをディスプレイに映し出す機能です。発表会や会議などで役立ちます。





◆指で文字を書く機能

Meta Neural Bandを使って指の動きをトラッキングし、装着者が自分の足やテーブルの上で書いた文字を端末に書き起こす機能です。スマートフォンを触ることなくメッセージを送ることができます。





◆Garminとの提携による車載デバイスの操作

Meta Neural BandとGarminの車載インフォテインメント向けソリューション「Unified Cabin」が連携し、装着車が車内でゲームしたり、車載デバイスを操作したりすることができるようになります。テクノロジー系メディアのEngadgetによると、試したデモ版は機能が限定的で、タッチスクリーンで画像を拡大縮小するのと同じようにピンチとスワイプのジェスチャーで画面上の車のモデルを操作したり、ゲーム「2048」をスワイプジェスチャーでプレイしたりできたとのこと。



Engadgetは「車内エンターテイメントという言葉で想像したときにすぐに思い浮かぶような体験ではありませんでしたが、Garminはジェスチャーで窓を開けたりドアのロックを解除したりするといった実用的なユースケースも検討しているようでした」と伝えています。



Some videos of Meta’s neural band controlling the screens in Garmin’s Unified Cabin at CES pic.twitter.com/2LcKEp1IRN — Karissa Bell (@karissabe) January 6, 2026



このほか、手の可動域が狭くなる疾患を持つ人向けに、手首の筋肉から発せられる電気信号をデジタル信号に変換することで微妙な筋肉の動きでもデバイスを操作できるようにならないか、ユタ大学と協力して研究を進めているとのことです。

