2026年01月07日 11時29分 ネットサービス

Discordが株式市場への上場を申請したとの報道



Discordの開発企業が新規株式公開(IPO)を申請したことがBloombergによって報じられました。



Chat Platform Discord Files Confidentially for IPO - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-06/chat-platform-discord-is-said-to-file-confidentially-for-ipo



Discordはテキストチャット・音声通話・ビデオ通話などの機能を搭載したコミュニケーションアプリで、ユーザーは独自のルールを設定した「サーバー」を作成したり参加したりできます。DiscordはPC・スマートフォン・PlayStation・Xboxなど多くのデバイスで利用可能で、「対戦ゲームのチーム同士のボイスチャット」「勉強・作業中の通話」「開発中のソフトウェアに関する情報共有」などさまざまな用途で活用されています。





DiscordのIPOについては、2024年の時点でジェイソン・シトロンCEOが「ある時点で、おそらく上場するでしょう」と語っていたほか、2025年3月にも「DiscordがIPOに向けてゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースと協力している」と報じられていました。



Bloombergが事情に詳しい関係者から得た情報によると、Discordはすでに非公式にIPOを申請したとのこと。ただし、IPOに関する協議は継続中で、最終的にIPOを見送る可能性もあると伝えられています。Discordの広報担当者は「私たちはユーザーにとって可能な限り最良の体験を引き続き提供し、強固で持続可能な事業を構築することに注力しています」とコメントしていますが、IPO申請の真偽については明らかにしていません。





なお、GIGAZINEもDiscordに公式サーバーを設置していて、新着ニュースの即時配信を実施しています。さらに、記事に関する話題を語り合えるフォーラムも設置しているので、以下のリンク先を参考にサーバーに参加してください！



DiscordのGIGAZINE公式サーバーの公開ベータテストを開始したので参加してくれるとうれしいです！ - GIGAZINE





また、GIGAZINEの新着記事を速攻でチェックできるDiscordボット「GIGAZINE BOT」も開発して無料公開しています。



DiscordでGIGAZINEの新着記事を速攻チェックできるボット「GIGAZINE BOT」の入れ方と使い方まとめ - GIGAZINE

