配信ソフト「OBS」のバージョン28.0登場をNVIDIAが自社ツールを紹介するとともに祝福

NVIDIAが、自社製配信ツール「NVIDIA Broadcast」の機能をふんだんに生かせる配信ソフト「OBS」のバージョン28.0の正式リリースを祝福しました。 OBS Studio 28.0 Software Release Adds NVIDIA Broadcast Features 'In the NVIDIA Studio' | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2022/08/31/in-the-nvidia-studio-august-31/ 2022年8月31日にリリースされたOBS 28.0では、NVIDIA BroadcastによるHEVC形式でのエンコーディングとハイダイナミックレンジ(HDR)のサポートなどの新機能が追加されています。

2022年09月03日 09時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

