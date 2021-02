アプリ開発者が指摘する「App Storeの抱える問題点」とは？

・関連記事

Appleのサービス「App Store」の問題点を元Apple社員が語る - GIGAZINE



「App Store」のソフトウェア市場における功罪とは? - GIGAZINE



有名プログラマーが「AppStoreの審査はもっと厳しくするべき」と主張する理由とは? - GIGAZINE



「App Storeのアプリ審査はユーザーの利益になっていない」とティム・クックCEOに訴えるメールが話題に - GIGAZINE



日本でもAppleのApp Storeが独占禁止法の調査を受ける、開発者からはその他の問題も指摘 - GIGAZINE



AppleやGoogleが運営するアプリストアはあまりにも多額の手数料を取っているとアプリ開発側の不満が募る - GIGAZINE



2021年02月02日 20時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.