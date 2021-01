エジプトで3000年以上前に埋葬された全長4メートルの「死者の書」を含む50以上の棺と大量の埋葬品が発掘される

2021年1月にエジプト考古省が、古代エジプトの 埋葬場(ネクロポリス) として知られている サッカラ で、 エジプト第6王朝 の初代ファラオである テティ王 の妻・ニアリット女王の埋葬殿を発掘したと発表しました。これと同時に、 エジプト新王国 時代に埋葬されたと思われる棺も発見され、専門家は「サッカラの歴史を書き換える発見」だと主張しています。 Funerary temple of Queen Nearit, wife of Pharaoh Teti, discovered - Daily News Egypt https://dailynewsegypt.com/2021/01/16/funerary-temple-of-queen-nearit-wife-of-pharaoh-teti-discovered/

2021年01月20日 19時00分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.