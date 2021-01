Apple純正のワイヤレスヘッドホン「AirPods Max」をバラバラ分解、ソニーやBoseのヘッドホンが「おもちゃのよう」

2020年12月15日に発売されたApple純正のワイヤレスヘッドホン「 AirPods Max 」を、修理業者のiFixitがバラバラに分解して内部構造を徹底的に調査しています。Appleのワイヤレスイヤホンである AirPodsは修理が難しい ことで知られていますが、AirPods Maxは驚くほど修理しやすい構造になっているとのことです。 AirPods Max Teardown - iFixit https://www.ifixit.com/Teardown/AirPods+Max+Teardown/139369 AirPods Max teardown makes Sony and Bose headphones look ‘like toys’ - The Verge https://www.theverge.com/circuitbreaker/2021/1/19/22238632/ifixit-airpod-max-teardown-repair-screws-adhesive-sony-bose-headphones AirPods Maxのイヤークッション部分はメッシュ生地に覆われており、本体に磁石で取り付けることが可能です。イヤークッションは直接耳や顔に接するため、他のパーツよりも交換頻度が高くなることが予想されるため、磁石での取り付けはメンテナンス性を上げる役にも立っています。

2021年01月20日 11時29分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

