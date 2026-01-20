2026年01月20日 17時30分 動画

木製玩具CUBOROで作られたビー玉転がしのロングランコース



インスピレーションを育む木製知育玩具・CUBOROでビー玉転がしのコースを作るYouTubeチャンネル・murmelweltが、まるで建物のようなロングランコースを公開しています。



cuboro marble run "Forum Romanum" - YouTube





「Forum Romanum(フォロ・ロマーノ)」と題された作品は、古代ローマ時代の同名建築物をモデルとしています。





建物最上部の小窓のような部分からビー玉が2つ押し出され、左右のレーンに分かれて転がりはじめました。





アリ地獄のようになった穴に吸い込まれていくビー玉。





階段状になったレーンを順々に転がり降りていきます。





中央部分にはビー玉が跳ね、左の玉が右の穴へ、右の玉が左の穴へ入るトリッキーなパートも。





転がっていったビー玉は最下段の広場状の部分に集まります。全体像はこんな感じです。





なお、最上段のビー玉が出てくる部分は2球ずつ押し出されるように自動化されていました。





このほか、murmelweltは最初の1回しか機能しないギミックを織り交ぜつつ作られたコース「Route 66」なども公開しています。



cuboro marble run "Route 66" - YouTube





塔の上部にある穴にビー玉を投入。





先ほどの「Forum Romanum」とは異なり、「Route 66」はコース上に最初からビー玉が置かれているところがあり、転がってきたビー玉とぶつかってからくりが作用するパートが多数存在します。





ビー玉が集結。





コースの全体像はこんな感じでした。





立体迷路のように難解なコース「Metropolis」もあります。



cuboro marble run "Metropolis" - YouTube





ビー玉の衝突により円柱が転がる巨大からくり。





どこをどのようにビー玉が転がっていくのか、鳥瞰図ではさっぱりわかりません。





高低差のある入り組んだコースとなっていました。





CUBOROには複数のパックがあり、たとえばスターターキットの1つ「Cuboro Standard 16」は記事作成時点ではAmazonで1万7980円での取り扱いとなっていました。



Amazon | [ キュボロ ] スタンダード16 Cuboro Standard 16 16キューブ 202 玉の道 玉の塔 キッズ 木のおもちゃ 積み木 クボロ クボロ社 ブロック おもちゃ Starter sets [並行輸入品] | 積み木 | おもちゃ





なお、海外では同じ製品が3万円台での取り扱いでした。



Amazon.com: CUBORO Marble Run Set, STANDARD 16 : Toys & Games

