2025年12月12日のヘッドラインニュース

2025年「今年の漢字®」第１位「熊」/主催・写真提供：公益財団法人 日本漢字能力検定協会/揮毫者：清水寺 森清範 貫主



日本漢字能力検定協会が毎年発表している「今年の漢字」で、2025年の世相を表わす漢字は「熊」であることが、京都・清水寺の森清範貫主による揮毫(きごう)で発表されました。



11月1日から12月9日までに全国で応募された案は総評18万9122票。そのうち、「熊」が2万3346票を集めて1位となりました。日本漢字能力検定協会によると、応募者が「熊」を選んだ理由には、全国的に増加した熊による被害と対策、熊出没による生活への不安、さらに和歌山県から4頭のジャイアントパンダ(熊猫)が中国へ返還されたことが挙げられていたそうです。



2位は「米」(2万3166票)で、1位とわずか180ポイント差。3位は「高」(1万8300票)、4位は「脈」(6418票)、5位は「万」(5656票)でした。20位までのランキングは以下の通り。





なお、森貫主による「今年の漢字」の大書は、京都・祇園にある漢検 漢字博物館・図書館で2025年12月23日(火)から展示される予定です。



ハックしてゲームを自由に追加できる「PlayStation Classic」のソフトウェア暗号キーは端末自体に保存されていた - GIGAZINE



「トイレのフタを開けたまま流してはいけない理由」が一発で分かるムービー - GIGAZINE



「スーパーマリオ64」が脳をアルツハイマー病から守るのに役立つという驚きの研究結果 - GIGAZINE



毎月5万4000円を市民に配り続けた結果何が起こったのか？という記録 - GIGAZINE



【訃報】アニメソングの帝王・水木一郎さん死去 - GIGAZINE



写真家の撮影した画像を反転した絵が展覧会で入賞、盗作として訴えられるものの勝訴 - GIGAZINE



タイル配置と手番順を戦略的に見定めて勝利を目指すボードゲーム「ノヴァルナ」をプレイしてみた - GIGAZINE



熊本の旅で「くまモンを見たら死ぬゲーム」をやるとこんな結果となる - GIGAZINE



2012年に日本のTwitterで一番多くRT(リツイート)されたのは声優・山寺宏一の結婚報告 - GIGAZINE







怪異「縺贋ｸ冶ｩｱ縺ｫ縺ｪ縺｣縺ｦ縺翫ｊ縺ｾ縺」



審神者「ﾋｨ〜青江たすけて！」



SE青江「おやおやUTF-8になっているねえ…文字コードの話だよ。ほら(Shift-JIS変換)」



怪異「お世話になっております」



審神者「あ、ども……」 — ときわ柊子 (@ErrorNo_180) 2025年12月11日





このまえ奥さんに「浮気するなよ」と言われて「大好きだから浮気しないよ」と返したら「✕。大好きじゃなくても浮気してはいけない」と返されてかなり運転免許試験だった。 — どくさいスイッチ企画 (@dsatwalle) 2025年12月10日





上野発の夜行列車が津軽海峡冬景色

梅田発の最終列車が雲雀丘花屋敷



茶色い車両が走っていたのが津軽海峡冬景色

茶色い車両が走っているのが雲雀丘花屋敷



北へ帰る人の群れが無口なのが津軽海峡冬景色

キタから帰る人の群れが無口なのが雲雀丘花屋敷 https://t.co/7Pz4qqiwHB — 自称・きよっすあま (@hiro60_nb6) 2025年12月10日





梅田発の普通列車降りた時から

川西能勢口 雪の中

キタから帰る人の群れは 誰も無口で

山鳴りだけを 聞いている



私もひとり 宝塚線に乗り

十三で飲んで 酔いに負けて

吐いていました



ああ 雲雀丘花屋敷 https://t.co/Es4JyJ1EN0 — かねひさ和哉 (@kane_hisa) 2025年12月11日







澄まず・濁らずの池が変色 観光名所の異変、原因突き止めた大学院生 | 毎日新聞



過去の超新星が放った宇宙線が地球誕生のカギだった―「宇宙線浴」メカニズムで太陽系の放射性元素の起源に迫る― | 京都大学



魚は想定より早いタイミングで自己認知していた！認知後の新たな行動も発見｜大阪公立大学



金ナノ粒子×半導体でエタノール検知 | 愛媛大学 研究成果ストックサイト



新しいRNA編集技術「RECODE」を開発 | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）



共同発表：脳転移の最初の瞬間に光を当てる～脳の番人ミクログリアが、がんの「種」を食べる～



脳転移の最初の瞬間に光を当てる ―脳の番人ミクログリアが、がんの「種」を食べる― - 名古屋大学研究成果情報



複数の自律自動AIシステムが自発的に連携して材料研究を推進 | NIMS



慢性炎症の原因となるタンパク質を新たに特定｜ニュース＆イベント｜順天堂大学



特別職給与法改正案、官邸の指摘で要綱書き換えか 担当者「誤配布」 | 毎日新聞



欧州でまれな変異遺伝子持つ精子ドナーから197人の子ども、一部はすでに死亡 - CNN.co.jp



「1800万円の売り上げゼロに…」中国インバウンドに特化の宿の今 | 毎日新聞



日銀、利上げの公算大 30年ぶり高水準0.75％ 賃上げに手応え：朝日新聞



地震で展示品が損傷、古代エジプト展が会期途中で中止 八戸市美術館 [青森県]：朝日新聞



秋田内陸線の始発列車が脱線・転覆 乗客なしも運転士がけが 現場付近の線路上にはスギの木 北秋田市（2025年12月12日掲載）｜日テレNEWS NNN







「初めて見た殺人犯は19歳のアニメオタク」裁判傍聴は依存、共感性のなさ、自己統制力の低さなど様々なものが合わさった先に何があるのかを知ることができる - Togetter





刀が出てきたので相談に乗って欲しいとの事で、自宅へ伺い、警察へ発見連絡し、一緒に警察署へ行きました。

噂では聞いてましたが、本当に破棄前提で対応されました。

開口一番『破棄処分でよろしいですね？』と。



今まで相当数の文化財が警察のマニュアルによって破棄されたんだと思われた、、、。 — 刀鍛冶すけみつ (@osafune_sukemtu) 2025年12月11日

















【圧倒的謝罪】

拝啓 全ラーメン赤猫ファンの皆様



大変申し訳ございません。

私はラーメン赤猫が

素晴らしいコンテンツであるにもかかかわらず、

その魅力を過小評価してしまっていたようです。



販売から12日。



私が打ち立てた”年間”予算を

この12日で突破してしまいました。… https://t.co/qQHwsAWYnw — 株式会社 河京【公式】 (@kawakyo0603) 2025年12月12日





わたしの話をします。



わたしの小さかった時の話。



54年前、わたしの障害には名前が

つかなくて

「二分脊椎」みたいな、何か、だった。



障害者手帳には



・起立不能、歩行不能

・左内反足、右外反足

・両下肢麻痺



と書いてある。原因不明。

20代後半の若かった母はきっと… pic.twitter.com/f3WyWZQsry — エナガ (@takatakata66666) 2025年12月11日







【ニコニコ19周年】いつもニコニコをご利用いただき、ありがとうございます。 - ニコニコ動画











DiscordとかteamsとかもそうだけどEnterキー押したらメッセージ送信される文化なくなって欲しい。

改行しようとしてShiftと間違ってAlt押しながらEnter押して途中送信とか良くやるので最終的にメモ帳で文章書いてからコピペで送信するようになったw — kt. (@xxxx_kt_xxxx) 2025年12月9日





【お知らせ】

12月4日（木）~10日（水）にかけて、収益化プログラム「Creator Rewards Program」のシステムエラーにより、一部クリエイターの動画で報酬が正しく支払われない事象について。



詳細につきましては、添付の画像をご確認ください。 pic.twitter.com/fwiO14sssi — TikTok Japan【公式】ティックトック (@tiktok_japan) 2025年12月11日





【🎉本日解禁🎉】

HiBy Digital『M500 Hatsune Miku Edition』



初音ミクをテーマにした限定カラー仕上げ！グッズとアクセサリーを備えたコレクター向け特別パッケージ！



予約は12/15(月)19時よりスタートです！



▼詳しくはこちら！https://t.co/nHwoZp8RSP pic.twitter.com/6yzKOaW7aC — イヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」 (@e_earphone) 2025年12月12日



Twitter歴14年の僕でも引っかかった「最新型フィッシング詐欺」の手口｜コブラ



Mini PC + 外付けGPUでローカルLLM環境を作った話



LLMにやさしい言語SuiはLLMにやさしくなさそう - きしだのHatena



【検証】練習帳をガチったら超悪筆でも美文字になる……のか？ - YouTube





V R 加 減 し ろ 莫 迦 ！ ！ ！ ！ ！ - ニコニコ動画















【金曜日の誰でもないガール】

もないちゃん×フリル×ふりる×ポニテ#誰でもないガール pic.twitter.com/9tneJ05Ssa — 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2025年12月11日





エアライダーダイレクト2でお話した通り、『カービィのエアライダー』はDLCなどの制作体制を持ちません。

近いうち、チームも解散になります。



よって、短い期間で手を打てるうちに､何年後でも問題なく遊べるバランスを目指しています。… https://t.co/L2JzJHzFb2 — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 2025年12月12日













本日発売！コロコロコミック1月号に

「でんぢゃらすじーさん」載ってます。

かなり挑戦的な内容になってますので読んでね

（イラストと漫画の内容は関係ないです） pic.twitter.com/azv71u2eBp — 曽山一寿 (@soyamanga) 2025年12月12日







