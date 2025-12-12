ヘッドライン

2025年12月12日のヘッドラインニュース

2025年「今年の漢字®」第１位「熊」/主催・写真提供：公益財団法人 日本漢字能力検定協会/揮毫者：清水寺 森清範 貫主

日本漢字能力検定協会が毎年発表している「今年の漢字」で、2025年の世相を表わす漢字は「」であることが、京都・清水寺の森清範貫主による揮毫(きごう)で発表されました。

「今年の漢字®」｜公益財団法人 日本漢字能力検定協会
https://www.kanken.or.jp/kotoshinokanji/

11月1日から12月9日までに全国で応募された案は総評18万9122票。そのうち、「熊」が2万3346票を集めて1位となりました。日本漢字能力検定協会によると、応募者が「熊」を選んだ理由には、全国的に増加した熊による被害と対策、熊出没による生活への不安、さらに和歌山県から4頭のジャイアントパンダ(熊猫)が中国へ返還されたことが挙げられていたそうです。

2位は「米」(2万3166票)で、1位とわずか180ポイント差。3位は「高」(1万8300票)、4位は「脈」(6418票)、5位は「万」(5656票)でした。20位までのランキングは以下の通り。


なお、森貫主による「今年の漢字」の大書は、京都・祇園にある漢検 漢字博物館・図書館で2025年12月23日(火)から展示される予定です。

◆ネタ（メモ・その他いろいろ）






◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
澄まず・濁らずの池が変色　観光名所の異変、原因突き止めた大学院生 | 毎日新聞

過去の超新星が放った宇宙線が地球誕生のカギだった―「宇宙線浴」メカニズムで太陽系の放射性元素の起源に迫る― | 京都大学

魚は想定より早いタイミングで自己認知していた！認知後の新たな行動も発見｜大阪公立大学

金ナノ粒子×半導体でエタノール検知 | 愛媛大学 研究成果ストックサイト

新しいRNA編集技術「RECODE」を開発 | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）

共同発表：脳転移の最初の瞬間に光を当てる～脳の番人ミクログリアが、がんの「種」を食べる～

脳転移の最初の瞬間に光を当てる ―脳の番人ミクログリアが、がんの「種」を食べる― - 名古屋大学研究成果情報

複数の自律自動AIシステムが自発的に連携して材料研究を推進 | NIMS

慢性炎症の原因となるタンパク質を新たに特定｜ニュース＆イベント｜順天堂大学

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
特別職給与法改正案、官邸の指摘で要綱書き換えか　担当者「誤配布」 | 毎日新聞

欧州でまれな変異遺伝子持つ精子ドナーから197人の子ども、一部はすでに死亡 - CNN.co.jp

「1800万円の売り上げゼロに…」中国インバウンドに特化の宿の今 | 毎日新聞

日銀、利上げの公算大　30年ぶり高水準0.75％　賃上げに手応え：朝日新聞

地震で展示品が損傷、古代エジプト展が会期途中で中止　八戸市美術館 [青森県]：朝日新聞

秋田内陸線の始発列車が脱線・転覆　乗客なしも運転士がけが　現場付近の線路上にはスギの木　北秋田市（2025年12月12日掲載）｜日テレNEWS NNN


◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「初めて見た殺人犯は19歳のアニメオタク」裁判傍聴は依存、共感性のなさ、自己統制力の低さなど様々なものが合わさった先に何があるのかを知ることができる - Togetter








◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【ニコニコ19周年】いつもニコニコをご利用いただき、ありがとうございます。 - ニコニコ動画






Twitter歴14年の僕でも引っかかった「最新型フィッシング詐欺」の手口｜コブラ

Mini PC + 外付けGPUでローカルLLM環境を作った話

LLMにやさしい言語SuiはLLMにやさしくなさそう - きしだのHatena

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【検証】練習帳をガチったら超悪筆でも美文字になる……のか？ - YouTube


V R 加 減 し ろ 莫 迦 ！ ！ ！ ！ ！ - ニコニコ動画










TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期メインPV |2026年1月8日から放送開始 - YouTube


映画「この本を盗む者は」30秒SPOT〈ミステリー編〉｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube


映画「この本を盗む者は」15秒SPOT｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube


映画「この本を盗む者は」30秒SPOT〈ふたり編〉｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube


【本編一部公開】日常、修行｜映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube


TVアニメ『デッドアカウント』PV第3弾｜テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて2026年1月10日(土)より毎週土曜夜11時30分～放送開始!! - YouTube


TVアニメ『スノウボールアース』ティザーPV／2026年4月日本テレビ系にて放送 - YouTube


アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 ノンクレジットオープニング／"Record of Ragnarok III" OP Movie - YouTube


『Curse Warrior』プロモーションムービー - YouTube


『モンスターハンターワイルズ』無料タイトルアップデート第4弾 紹介映像 | PlayStation®5 - YouTube


モンスターハンターワイルズ　ショーケース | 2025.12.9 - YouTube


『ディサイプルズ ドミネーション』アナウンストレーラー - YouTube


『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』 - フロム・ジ・アッシュズ: ローンチトレーラー - YouTube


『奇天烈相談ダイヤル』紹介トレーラー - YouTube


『風燕伝：Where Winds Meet』「蝦蟇功」を完全再現 - YouTube


PRAGMATA - Pre-Order Trailer - YouTube


『The Free Shepherd』 - アナウンスメント・トレーラ― | PS5 Games - YouTube


『ONTOS』アナウンストレーラー | PS5 ゲームズ - YouTube


『CONTROL Resonant（コントロール レゾナント）』- 告知トレーラー | The Game Awards 2025 - YouTube


『トゥームレイダー：レガシー・オブ・アトランティス』 - アナウンストレーラー - YouTube


『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』アナウンストレーラー - YouTube


『七つの大罪：Origin』 The Game Awards 2025トレーラー | PS5® - YouTube


『ロックマン: デュアル オーバーライド』 アナウンストレーラー - YouTube


【原神】ストーリームービー「祈月の夜」 - YouTube


『仁王３』TGA 2025トレーラー - YouTube


【TGA ９冠 ･GOTY 受賞】『Clair Obscur: Expedition 33（クレール オブスキュール：エクスペディション33）』Thank You Update 記念Trailer - YouTube


『風燕伝：Where Winds Meet』皇宮トレーラー | The Game Awards 2025 - YouTube


『アークナイツ：エンドフィールド』1月22日全世界同時リリース | リリース日決定記念PV - YouTube


1月22日全世界同時リリース：『アークナイツ：エンドフィールド』リリース日決定記念PV - YouTube


ACE COMBAT 8 アナウンスメントトレーラー「偽物の翼」 - YouTube


Star Wars: Fate of the Old Republic Teaser Trailer - YouTube


LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight - Official Heroes & Villains Trailer - YouTube


Star Wars: Galactic Racer™ - Official Reveal Trailer - YouTube


Street Fighter | Game Awards Sneak Peek (2026 Movie) - YouTube


『BIOHAZARD requiem』 3rd Trailer - YouTube


『鳴潮』2025年TGA特別映像｜帰校日 - YouTube


【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「紅蓮ブレイズ」 - YouTube


【公式】メガシンカのうた by メガシンノスケ｜『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念 - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



映画『スーパーガール』ティザー予告 - YouTube


映画『ブゴニア』本予告 | 2026年2月13日(金)全国公開 - YouTube


◆新商品（衣・食・住）
～大阪王将でトレンドグルメを満喫～｜株式会社イートアンドホールディングス

おそ松さん×こてっちゃんコラボサイト

