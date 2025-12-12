2025年12月12日のヘッドラインニュース
2025年「今年の漢字®」第１位「熊」/主催・写真提供：公益財団法人 日本漢字能力検定協会/揮毫者：清水寺 森清範 貫主
日本漢字能力検定協会が毎年発表している「今年の漢字」で、2025年の世相を表わす漢字は「熊」であることが、京都・清水寺の森清範貫主による揮毫(きごう)で発表されました。
「今年の漢字®」｜公益財団法人 日本漢字能力検定協会
https://www.kanken.or.jp/kotoshinokanji/
11月1日から12月9日までに全国で応募された案は総評18万9122票。そのうち、「熊」が2万3346票を集めて1位となりました。日本漢字能力検定協会によると、応募者が「熊」を選んだ理由には、全国的に増加した熊による被害と対策、熊出没による生活への不安、さらに和歌山県から4頭のジャイアントパンダ(熊猫)が中国へ返還されたことが挙げられていたそうです。
2位は「米」(2万3166票)で、1位とわずか180ポイント差。3位は「高」(1万8300票)、4位は「脈」(6418票)、5位は「万」(5656票)でした。20位までのランキングは以下の通り。
なお、森貫主による「今年の漢字」の大書は、京都・祇園にある漢検 漢字博物館・図書館で2025年12月23日(火)から展示される予定です。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
怪異「縺贋ｸ冶ｩｱ縺ｫ縺ｪ縺｣縺ｦ縺翫ｊ縺ｾ縺」— ときわ柊子 (@ErrorNo_180) 2025年12月11日
審神者「ﾋｨ〜青江たすけて！」
SE青江「おやおやUTF-8になっているねえ…文字コードの話だよ。ほら(Shift-JIS変換)」
怪異「お世話になっております」
審神者「あ、ども……」
このまえ奥さんに「浮気するなよ」と言われて「大好きだから浮気しないよ」と返したら「✕。大好きじゃなくても浮気してはいけない」と返されてかなり運転免許試験だった。— どくさいスイッチ企画 (@dsatwalle) 2025年12月10日
上野発の夜行列車が津軽海峡冬景色— 自称・きよっすあま (@hiro60_nb6) 2025年12月10日
梅田発の最終列車が雲雀丘花屋敷
茶色い車両が走っていたのが津軽海峡冬景色
茶色い車両が走っているのが雲雀丘花屋敷
北へ帰る人の群れが無口なのが津軽海峡冬景色
キタから帰る人の群れが無口なのが雲雀丘花屋敷 https://t.co/7Pz4qqiwHB
梅田発の普通列車降りた時から— かねひさ和哉 (@kane_hisa) 2025年12月11日
川西能勢口 雪の中
キタから帰る人の群れは 誰も無口で
山鳴りだけを 聞いている
私もひとり 宝塚線に乗り
十三で飲んで 酔いに負けて
吐いていました
ああ 雲雀丘花屋敷 https://t.co/Es4JyJ1EN0
一通りの技が揃っているスタンダードキャラだ。 pic.twitter.com/a8HVOxycBb— すこやかむいむい (@sukoyakamuimui) 2025年12月10日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
澄まず・濁らずの池が変色 観光名所の異変、原因突き止めた大学院生 | 毎日新聞
過去の超新星が放った宇宙線が地球誕生のカギだった―「宇宙線浴」メカニズムで太陽系の放射性元素の起源に迫る― | 京都大学
魚は想定より早いタイミングで自己認知していた！認知後の新たな行動も発見｜大阪公立大学
金ナノ粒子×半導体でエタノール検知 | 愛媛大学 研究成果ストックサイト
新しいRNA編集技術「RECODE」を開発 | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）
共同発表：脳転移の最初の瞬間に光を当てる～脳の番人ミクログリアが、がんの「種」を食べる～
脳転移の最初の瞬間に光を当てる ―脳の番人ミクログリアが、がんの「種」を食べる― - 名古屋大学研究成果情報
複数の自律自動AIシステムが自発的に連携して材料研究を推進 | NIMS
慢性炎症の原因となるタンパク質を新たに特定｜ニュース＆イベント｜順天堂大学
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
特別職給与法改正案、官邸の指摘で要綱書き換えか 担当者「誤配布」 | 毎日新聞
欧州でまれな変異遺伝子持つ精子ドナーから197人の子ども、一部はすでに死亡 - CNN.co.jp
「1800万円の売り上げゼロに…」中国インバウンドに特化の宿の今 | 毎日新聞
日銀、利上げの公算大 30年ぶり高水準0.75％ 賃上げに手応え：朝日新聞
地震で展示品が損傷、古代エジプト展が会期途中で中止 八戸市美術館 [青森県]：朝日新聞
秋田内陸線の始発列車が脱線・転覆 乗客なしも運転士がけが 現場付近の線路上にはスギの木 北秋田市（2025年12月12日掲載）｜日テレNEWS NNN
プラットフォームがクリエイターに請求する出金手数料は対象となるのか気になったので、顧問弁護士に確認したところ「対象外」とのことでした。— なるがみ (@nalgami) 2025年12月11日
理由は下記の通り。… https://t.co/mCovZAsNJ7
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「初めて見た殺人犯は19歳のアニメオタク」裁判傍聴は依存、共感性のなさ、自己統制力の低さなど様々なものが合わさった先に何があるのかを知ることができる - Togetter
刀が出てきたので相談に乗って欲しいとの事で、自宅へ伺い、警察へ発見連絡し、一緒に警察署へ行きました。— 刀鍛冶すけみつ (@osafune_sukemtu) 2025年12月11日
噂では聞いてましたが、本当に破棄前提で対応されました。
開口一番『破棄処分でよろしいですね？』と。
今まで相当数の文化財が警察のマニュアルによって破棄されたんだと思われた、、、。
【新“泻”県って知ってる？】— 新潟市南区観光案内 (@niigata_s_kanko) 2025年12月11日
県外の人を都道府県テストでも漢字テストでも苦しめてきた、あの難読漢字「潟」。
新潟県民にとっては日常の字だけれど、書くたびに「ああ…画数多い…」とため息をついた人も多いはず。
そんな新潟県民の手を密かに支えてきたのが、潟の略字である「泻」。… https://t.co/fMkTbSnAv0
睾丸にステロイドを塗ると皮膚が変色して硬化します。気をつけてください。… https://t.co/15M9K5wtzR pic.twitter.com/0ydDcGH2i0— ぴんぽいんと (@pinpoint_m) 2025年12月11日
改めてBASEから「一度失効した売上は返還できない」との回答をいただきました。— CAVALISA/アートドール作家 (@to_aves) 2025年12月11日
理由は、
『出資法第2条に定める「預かり金」に該当する"場合があり"、法令遵守のため』
とのこと……… https://t.co/6brwULazJ7
【圧倒的謝罪】— 株式会社 河京【公式】 (@kawakyo0603) 2025年12月12日
拝啓 全ラーメン赤猫ファンの皆様
大変申し訳ございません。
私はラーメン赤猫が
素晴らしいコンテンツであるにもかかかわらず、
その魅力を過小評価してしまっていたようです。
販売から12日。
私が打ち立てた”年間”予算を
この12日で突破してしまいました。… https://t.co/qQHwsAWYnw
わたしの話をします。— エナガ (@takatakata66666) 2025年12月11日
わたしの小さかった時の話。
54年前、わたしの障害には名前が
つかなくて
「二分脊椎」みたいな、何か、だった。
障害者手帳には
・起立不能、歩行不能
・左内反足、右外反足
・両下肢麻痺
と書いてある。原因不明。
20代後半の若かった母はきっと… pic.twitter.com/f3WyWZQsry
【スレダーデザインに関するお知らせと訂正（長文）】— 日本紐釦貿易株式会社 (@nippon_chuko) 2025年12月12日
先日の「スレダーのおじさん」のポストに、たくさんの反響をいただきありがとうございます。
内容をできるだけ正しくお伝えするため、販売元の株式会社KAWAGUCHI（以下、同社）様にあらためて確認を行いましたので、ご報告いたします。… https://t.co/VXzpDqrVtJ pic.twitter.com/uyjbDYgSzN
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【ニコニコ19周年】いつもニコニコをご利用いただき、ありがとうございます。 - ニコニコ動画
エンタメ方面のそれはよくわからないけど、逆だと思う。— ゆうてん🖖 (@cloud10designs) 2025年12月11日
自分がやるなら万が一ミスって配信されてもいいように「テストです。ご迷惑をお掛けしております」までセットでメッセージに加えたりする。メールフォームの実装やテストでもこれをする。
自然な文章は配信先の人の時間を奪いかねない。 https://t.co/Mikb5BspWD
DiscordとかteamsとかもそうだけどEnterキー押したらメッセージ送信される文化なくなって欲しい。— kt. (@xxxx_kt_xxxx) 2025年12月9日
改行しようとしてShiftと間違ってAlt押しながらEnter押して途中送信とか良くやるので最終的にメモ帳で文章書いてからコピペで送信するようになったw
【お知らせ】— TikTok Japan【公式】ティックトック (@tiktok_japan) 2025年12月11日
12月4日（木）~10日（水）にかけて、収益化プログラム「Creator Rewards Program」のシステムエラーにより、一部クリエイターの動画で報酬が正しく支払われない事象について。
詳細につきましては、添付の画像をご確認ください。 pic.twitter.com/fwiO14sssi
【🎉本日解禁🎉】— イヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」 (@e_earphone) 2025年12月12日
HiBy Digital『M500 Hatsune Miku Edition』
初音ミクをテーマにした限定カラー仕上げ！グッズとアクセサリーを備えたコレクター向け特別パッケージ！
予約は12/15(月)19時よりスタートです！
▼詳しくはこちら！https://t.co/nHwoZp8RSP pic.twitter.com/6yzKOaW7aC
Twitter歴14年の僕でも引っかかった「最新型フィッシング詐欺」の手口｜コブラ
Mini PC + 外付けGPUでローカルLLM環境を作った話
LLMにやさしい言語SuiはLLMにやさしくなさそう - きしだのHatena
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【検証】練習帳をガチったら超悪筆でも美文字になる……のか？ - YouTube
V R 加 減 し ろ 莫 迦 ！ ！ ！ ！ ！ - ニコニコ動画
◇お知らせ◇— GCノベルズ公式＠GCN文庫 (@gcnovels) 2025年12月11日
文庫版「フェアリー・バレット」
第２巻発売中止のお知らせ
GCN文庫から刊行しておりました『フェアリー・バレット』につきまして、
本作品はこのたび、文庫版の刊行を終了し、
新たにGCノベルズより第１巻から刊行を開始することとなりました。… pic.twitter.com/1bS9opbU2M
ムーミンの作者トーベ・ヤンソンは1971年、パートナーと念願の日本へ旅し、東京では大聴衆の前で日本語でスピーチ。何度も発音を練習した時の音声と、パートナーが8mmで撮った映像を公開— 駐日フィンランド大使館 (@FinEmbTokyo) 2025年12月11日
➡https://t.co/ygfXeKkEXI
旅の経緯やアニメへの失望について
➡https://t.co/GrITlycq6P
📷ToveJanssonofficial pic.twitter.com/Mt0e85mIXd
【金曜日の誰でもないガール】— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2025年12月11日
もないちゃん×フリル×ふりる×ポニテ#誰でもないガール pic.twitter.com/9tneJ05Ssa
エアライダーダイレクト2でお話した通り、『カービィのエアライダー』はDLCなどの制作体制を持ちません。— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 2025年12月12日
近いうち、チームも解散になります。
よって、短い期間で手を打てるうちに､何年後でも問題なく遊べるバランスを目指しています。… https://t.co/L2JzJHzFb2
答え合わせ https://t.co/iBRuWfiTF9 pic.twitter.com/uIZAMgJy3w— 泣き寝入り子 (@nakineiriko) 2025年12月11日
「本日発売のスペリールに— トリリオンゲーム＠池上遼一【公式】最新11集1月30日発売予定！！ (@Ikegami_Ryoichi) 2025年12月12日
『トリリオンゲーム』の最終話が掲載されています。
連載を完走できて、今はほっとしています。
連載当初は稲垣先生の新鮮で魅力に満ちた原作に、
自分の筆がついて行くことが出来るのか、
感性の部分に不安を感じていました。それが連載
終盤となると、」 pic.twitter.com/11Qidc2UTQ
本日発売！コロコロコミック1月号に— 曽山一寿 (@soyamanga) 2025年12月12日
「でんぢゃらすじーさん」載ってます。
かなり挑戦的な内容になってますので読んでね
（イラストと漫画の内容は関係ないです） pic.twitter.com/azv71u2eBp
28周年記念というほどのものでもありませんが、なんかラフが出てきたので置いときます。当時ものかなあ、まったく覚えてないぜ。 pic.twitter.com/mF1eG2uOB3— アラヰヨシヒコ (@romerou_twt) 2025年12月11日
TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期メインPV |2026年1月8日から放送開始 - YouTube
映画「この本を盗む者は」30秒SPOT〈ミステリー編〉｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube
映画「この本を盗む者は」15秒SPOT｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube
映画「この本を盗む者は」30秒SPOT〈ふたり編〉｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube
【本編一部公開】日常、修行｜映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube
TVアニメ『デッドアカウント』PV第3弾｜テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて2026年1月10日(土)より毎週土曜夜11時30分～放送開始!! - YouTube
TVアニメ『スノウボールアース』ティザーPV／2026年4月日本テレビ系にて放送 - YouTube
アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 ノンクレジットオープニング／"Record of Ragnarok III" OP Movie - YouTube
『Curse Warrior』プロモーションムービー - YouTube
『モンスターハンターワイルズ』無料タイトルアップデート第4弾 紹介映像 | PlayStation®5 - YouTube
モンスターハンターワイルズ ショーケース | 2025.12.9 - YouTube
『ディサイプルズ ドミネーション』アナウンストレーラー - YouTube
『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』 - フロム・ジ・アッシュズ: ローンチトレーラー - YouTube
『風燕伝：Where Winds Meet』「蝦蟇功」を完全再現 - YouTube
PRAGMATA - Pre-Order Trailer - YouTube
『The Free Shepherd』 - アナウンスメント・トレーラ― | PS5 Games - YouTube
『ONTOS』アナウンストレーラー | PS5 ゲームズ - YouTube
『CONTROL Resonant（コントロール レゾナント）』- 告知トレーラー | The Game Awards 2025 - YouTube
『トゥームレイダー：レガシー・オブ・アトランティス』 - アナウンストレーラー - YouTube
『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』アナウンストレーラー - YouTube
『七つの大罪：Origin』 The Game Awards 2025トレーラー | PS5® - YouTube
『ロックマン: デュアル オーバーライド』 アナウンストレーラー - YouTube
【TGA ９冠 ･GOTY 受賞】『Clair Obscur: Expedition 33（クレール オブスキュール：エクスペディション33）』Thank You Update 記念Trailer - YouTube
『風燕伝：Where Winds Meet』皇宮トレーラー | The Game Awards 2025 - YouTube
『アークナイツ：エンドフィールド』1月22日全世界同時リリース | リリース日決定記念PV - YouTube
1月22日全世界同時リリース：『アークナイツ：エンドフィールド』リリース日決定記念PV - YouTube
ACE COMBAT 8 アナウンスメントトレーラー「偽物の翼」 - YouTube
Star Wars: Fate of the Old Republic Teaser Trailer - YouTube
LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight - Official Heroes & Villains Trailer - YouTube
Star Wars: Galactic Racer™ - Official Reveal Trailer - YouTube
Street Fighter | Game Awards Sneak Peek (2026 Movie) - YouTube
『BIOHAZARD requiem』 3rd Trailer - YouTube
『鳴潮』2025年TGA特別映像｜帰校日 - YouTube
【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「紅蓮ブレイズ」 - YouTube
【公式】メガシンカのうた by メガシンノスケ｜『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念 - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
その前日公演予定のグループが日テレで冠番組始まるってアナウンスと共にライブが発表されたんだって。このライブはその冠番組と連動したもので、番組ではライブ成功への密着ドキュメントも放送されるみたい。日テレ同士で食い合って設営の日も取れないなんてね。 https://t.co/Phcw60jI3t— はいびすかす (@NksIatg91860932) 2025年12月11日
星野源が新たに企画した音楽番組が放送決定！— 星野源 Gen Hoshino (@gen_senden) 2025年12月12日
NHK総合『星野源と松重豊のおともだち』
星野源と松重豊さん、音楽を愛する「音の友達＝おともだち」の2人が旅をしながら音楽を聴き、語り合います。
📺初回：1/7(水)23:00〜
詳細はこちら✈https://t.co/8i5PrustP6#星野源と松重豊のおともだち pic.twitter.com/hay0Qxq2f2
映画『ブゴニア』本予告 | 2026年2月13日(金)全国公開 - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
～大阪王将でトレンドグルメを満喫～｜株式会社イートアンドホールディングス
おそ松さん×こてっちゃんコラボサイト
