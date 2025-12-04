アニメ

Amazonプライムビデオに「AI吹き替え」が登場するも強い批判を受け削除される


Amazonプライムビデオは一部のアニメ作品の音声言語オプションで、AIが生成した英語吹き替え「AIベータ」を追加しました。AIベータの吹き替えは起伏がない棒読みに聞こえたため「ぎこちなく魂がない」「笑えるほどひどい」と酷評されたほか、全米声優協会(NAVA)やアメリカの声優から強い批判を受け、AmazonはAIベータをひっそりと削除しました。

Amazon removes AI-generated anime dubs after uproar | Mashable
https://mashable.com/article/amazon-ai-dub-anime-banana-fish


NAVAによると、「BANANA FISH」や「ヴィンランド・サガ」、「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」といった日本のアニメ作品をAmazonプライムビデオで視聴する際に、音声言語オプションで「AI beta(AIベータ)」というAI吹き替えが追加されていたとのこと。しかし、AI吹き替えのクオリティは低く、NAVAは「これらの吹き替えは侮辱的で敬意を欠く」と批判しました。


特に「BANANA FISH」はLGBTQ+のマンガやアニメに影響を与えた作品としてアメリカでも人気が高く、公式の英語吹き替えを待ち望む声も多くありました。「エヴァンゲリオン」シリーズで渚カヲルの吹き替えなどを担当した経験がある声優のダマン・ミルズ氏はXの投稿の中で、「何年もの間ファンが待ち望んできた『BANANA FISH』の吹き替えを、AI生成のゴミみたいなもので提供してきたことはとても失礼です。これを修正しなければ、私はAmazonプライムビデオの吹き替え作品に二度と参加しません。恥を知れ」と述べました。


また、「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」はアメリカのアニメ配給会社のSentai Filmworksが担当した公式の英語吹き替え版、「ヴィンランド・サガ」にはSentai FilmworksとNetflixによる2種類の吹き替え版が存在しています。それにもかかわらずAI吹き替えが追加されたことで、「ノーゲーム・ノーライフ」の吹き替えに参加したクリスティーナ・ケリー氏は「『ノーゲーム・ノーライフ』は私が初めて出演したアニメの吹き替えなのに、Aamazonはそれを嘲笑しています。AIを応援しないでください」と嘆く声を挙げました。


そのほか、AI吹き替えを作るためのトレーニングに使われた音声についての懸念も挙がっています。「ファイナルファンタジーVII」でエアリスの声優を担当したブリアナ・ホワイト氏は「本人の承諾なしに無断でAIに入力された才能ある俳優たちは、その仕事に対して何らかの報酬を得られるのでしょうか。ただ気になっています」と語りました。


NAVAは、「人間の吹き替えには、観客が共感し、尊敬できる演技を生み出すために、技術、感情、ニュアンス、ストーリーやシーンの理解、そして人間としての経験が必要です。AIによる吹き替えは、声の演技を通して観客と繋がるためにどれほどの技術と練習が必要か、そして人間の経験を再現することがいかに難しいかを示しています」と述べています。


AIベータは2025年11月末頃に追加され、大きな話題を呼びました。その結果、AIベータは12月初め頃にひっそりと削除されました。

一方で、スペイン語版のAIベータは依然として存在しており、こちらも削除するよう声優やアニメファンが抗議の声を挙げています。ミルズ氏は「Amazonが『BANANA FISH』の英語AI吹き替えを削除してくれたことに感謝したいです。それでも、私自身や多くの人々が、他のすべての言語にも同じ敬意が払われるべきだと信じています。これが修正された未来への道の始まりとなることを願っています」とXに投稿しました。

