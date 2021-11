2021年11月22日 12時30分 ネットサービス

Spotifyがアーティストの「アルバムの曲順には意味がある」という声に応えてシャッフル再生機能を停止



イギリスの歌手であるアデルさんの「アルバムの曲順には意味がある」という声に応える形で、音楽ストリーミングサービスのSpotifyがアルバムでのシャッフル再生機能をデフォルトでオフにしたことが明らかになりました。



Spotify’s play button stops shuffling, apparently because Adele said so - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/21/22794838/spotify-adele-stop-shuffling-albums



Spotifyではデフォルトでプレイリスト、アルバム、アーティストプロフィールがシャッフル再生されるようになっており、シャッフル再生以外で曲を再生するには有料のPremiumプランを利用する必要があります。アルバムの曲も曲順に関係なくシャッフルで再生されてしまうため、一部のユーザーやアーティストからは長らく「シャッフル再生機能をオフにしてほしい」という声が挙がっていました。



Spotifyのアルバムシャッフル再生機能がデフォルトでオフになったことを受け、歌手のアデルさんは「これは絶えず変化する音楽業界の中で、私が唯一抱いてきた要求です!私たちは何も考えずにアルバムの曲順を並べているわけではありません。我々の音楽は物語を作り出すものであるため、我々が意図した順で曲は聴かれるべきです。Spotify、要望を聞いてくれてありがとう!」とツイートしています。





このツイートに対して、Spotifyは「あなたのためにならなんでも」と返答しており、アデルさんの要望に応える形でアルバムのシャッフル再生がオフになったことが明らかになっています。





BBCがSpotifyの広報担当者に問い合わせたところ、アルバムのシャッフル再生をデフォルトでオフにしたことについて、「興奮している」「これまで通り、我々はアーティストとそのファンの両方にとって最高の体験を生み出すために、製品および機能の改善を続けていきます」と語ったそうです。



なお、アルバムのシャッフル再生は引き続き利用可能とのことです。