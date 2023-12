2023年12月20日 11時43分 ネットサービス

MicrosoftのAIチャット「Copilot」がAI作曲の「Suno」と連携し自動で音楽を生成する機能を導入



AIを用いて音楽を生成するサービス「Suno AI」との連携により、MicrosoftのAIチャットサービス「Copilot」でテキストから音楽を生成できるようになったとMicrosoftが発表しました。



Turn your ideas into songs with Suno on Microsoft Copilot | Bing Search Blog

https://blogs.bing.com/search/december-2023/Turn-your-ideas-into-songs-with-Suno-on-Microsoft-Copilot





Sunoは「家族との冒険についてのポップソングを作成してください」などのテキストプロンプトから短い音楽を生成するAIサービスです。SunoがMicrosoftと提携したことにより、CopilotからSunoを利用できます。



Microsoft Edgeを開いてcopilot.microsoft.comにアクセスし、プラグイン一覧にある「Suno」を有効にすれば利用可能になるそうですが、記事作成時点でSunoは見当たりませんでした。現地時間2023年12月19日からユーザーへの展開が開始され、今後数週間でさらに拡大されるとのことなので、もう少し待つ必要がありそうです。





Sunoで生成された曲は以下のページから確認できます。



Suno

https://app.suno.ai/





Sunoには無料プランと有料のProプラン・Premierプランが存在していて、有料プランに加入した上で曲を生成しない限り、生成した曲を収益化したり、所有したりすることはできません。



CopilotでSunoは無料で利用できますが、生成した曲を収益化できるのかといった内容への公式見解は示されていません。