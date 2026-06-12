2026年06月12日 20時00分 AI

無料のAI音楽検出ツールを音楽配信サービスのDeezerがリリース、YouTube MusicやSpotifyなどのプレイリストをスキャン可能



音楽ストリーミングサービスのDeezerが、YouTube Music・Spotify・Apple Musicなどの他サービスで作成したプレイリストをスキャンして、プレイリストに含まれているAI生成音楽を検出できる無料サービスをリリースしました。



Deezerの無料AI 音楽検出機能｜AI 曲チェッカー

https://www.deezer.com/explore/ja/ai-music-detector/



Deezer Launches Free AI Music Detector for Playlists

https://newsroom-deezer.com/2026/06/check-ai-generated-music-in-playlists-with-deezer-detector/



Deezer launches an AI music detector for other streaming services | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/948153/deezer-ai-music-detector-spotify-apple



近年は生成AIの発達により、非常にクオリティの高い音楽を誰でも簡単にAIで生成可能になりましたが、同時に音楽ストリーミングサービスで大量のAI生成楽曲が配信されていることが問題視されています。





Deezerが日本・アメリカ・カナダ・ブラジル・イギリス・フランス・オランダ・ドイツの8カ国で行った2025年の調査によると、45％が「AI生成音楽をプラットフォームから除外したい」と希望し、40％が「100％AI音楽に出会ったら聴かずにスキップする」と表明するなど、人々はAI生成音楽に一定の嫌悪感を示していました。また、80％はAI製であることを明示するラベルが必要だと考えており、「主要チャートではAI生成音楽を人間が作った音楽と同等に扱うべき」と回答した人はわずか11％にとどまりました。また、7割以上はAI生成音楽が人間のアーティストの生計を脅かしており、AI企業が著作権物を使って音楽を生成させることは非倫理的だと回答しました。



リスナーの97％は音楽がAI作か人間作かを見破れないと調査で判明 - GIGAZINE





2026年4月時点では、Deezerには1日あたり約7万5000曲ものAI生成音楽がアップロードされており、1日のアップロード数の約44％を占めていることがわかりました。DeezerではAI生成音楽を検出してタグを付け、「おすすめ」に掲載しないという対策を行っており、これによりAI生成音楽が占める再生時間はユーザーの総再生時間の1％～3％程度に抑えられているとのこと。



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Deezerは2026年6月11日、27言語に対応した無料のAI生成音楽検出ツールをリリースしました。これによりユーザーは、YouTube Music・Spotify・Apple Musicなど20種類の音楽ストリーミングサービスで作成したプレイリストについて、AI生成音楽が含まれているかどうかを確認できるようになります。



DeezerのAI生成音楽検出ツールを触ってみたところ、音楽ストリーミングサービス間のプレイリスト移行を自動化するTune my musicというサービスを使い、プレイリストをDeezerに読み込んでスキャンするという仕組みになっている模様。そのため、ツールを使用するにはDeezerのアカウントが必要です。





Deezerのアレクシス・ランテルニエCEOは、「Deezerはこの1年半にわたり、AI生成音楽を検出・タグ付けすることで、音楽ストリーミングにおける透明性の確保において先駆的な役割を果たしてきました。まだ他社に追随する動きが見られないため、どのストリーミングプラットフォームを利用しているかにかかわらず、誰もが自分のプレイリストにAI生成音楽が含まれているかどうかを確認できるようにしました」と述べました。

