2026年04月21日 11時40分 AI

新しくアップロードされる音楽の半数近くがAI生成されたものだと音楽配信サイトが発表、1年前の約4倍に



音楽ストリーミングプラットフォームのDeezerが、「アップロードされる音楽の44％がAIによって生成されている」と発表しました。



Deezer: AI-generated tracks now represent 44% of all new uploaded music - Deezer Newsroom

https://newsroom-deezer.com/2026/04/ai-generated-tracks-represent-44-of-new-uploaded-music/





2026年4月時点で、Deezerには1日あたり約7万5000曲のAI生成音楽がアップロードされており、1日のアップロード数の約44％を占めているとのこと。1カ月だと約200万曲のAI生成音楽がアップロードされている計算です。



Deezerの2025年4月の発表では「AI生成音楽は1日あたり2万曲アップロードされている」とされていたため、1年間で約4倍まで増加していることになります。



「AIが生成した楽曲が毎日2万曲アップロードされている」と音楽ストリーミングプラットフォーム・Deezerが報告 - GIGAZINE





Deezerは2025年1月にAIで生成された音楽を検出するツールを開発し、アップロードされた音楽を確認してAIが生成したものであればタグを付けて「おすすめ」に掲載しないという対策を行っています。そのため、AI生成音楽が占める再生時間はユーザーの総再生時間の1％～3％程度とのこと。



さらに、AI生成音楽の再生時間のうち約85％は不正に再生されたもので、収益化が停止されています。Deezerは「AI生成楽曲をストリーミングプラットフォームにアップロードする主な目的が不正行為であることは明らか」と述べ、AI生成音楽をおすすめに掲載しない理由について「クリエイターの収益を守るため」と説明しました。





AI生成音楽のクオリティは年々高まっており、Deezerが2025年12月に行った調査ではAIが生成した音楽なのか人間が作った音楽なのかを見分けられた人は約3％しかいませんでした。



リスナーの97％は音楽がAI作か人間作かを見破れないと調査で判明 - GIGAZINE





一方、ユーザーの約80％は「AI生成音楽は明確にラベル付けされるべき」と考えており、52％は「AI生成音楽と人間が作った音楽は掲載するチャートを分けるべき」と考えているとのこと。Deezerは他のプラットフォームがAI生成音楽を見分けられるよう、AI検出技術のライセンス供与を行っています。



DeezerのCEOであるアレクシス・ランテルニエ氏は「アーティストの権利保護とファンへの透明性を確保するため、音楽業界全体がDeezerとともに行動を起こしてくれることを期待している」と述べました。