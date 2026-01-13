2026年01月13日 17時00分 AI

「18～44歳のアメリカ人リスナーの50～60％がAI生成音楽を聴いている」という驚きの調査結果



近年はさまざまなSNSやオンラインプラットフォームでAI生成コンテンツが氾濫しており、音楽ストリーミングプラットフォームのDeezerは「AIが生成した楽曲が毎日2万曲以上アップロードされている」と報告しています。そんな中、投資銀行のモルガン・スタンレーが行った調査により、「18～44歳のアメリカ人リスナーの50～60％がAI生成音楽を聴いている」という結果が明らかとなりました。



Morgan Stanley: Most Gen Zers and millennials in the US listen to about three hours of AI music a week - Sherwood News

https://sherwood.news/markets/morgan-stanley-most-gen-zers-and-millennials-in-the-us-listen-to-about-three/





AIの性能が高まるにつれてAI生成コンテンツのクオリティも上昇しつつあり、特に音楽においては「リスナーの97％がAI生成楽曲と人間が作った楽曲を判別できない」という調査結果も報告されています。



リスナーの97％は音楽がAI作か人間作かを見破れないと調査で判明 - GIGAZINE





モルガン・スタンレーのアナリストであるベンジャミン・スウィンバーン氏が率いるチームは、オーディオ習慣に関する年次調査の中で「AI生成音楽を聴くかどうか、聴く場合は週にどれくらいの時間聴くのか」を調べました。



その結果、驚くべきことに18～44歳のアメリカ人リスナーの50～60％がAI生成音楽を聴いており、週あたりのリスニング時間は2時間30分～3時間に達することがわかりました。また、AI生成音楽を聴くプラットフォームとして最も多く利用されているのはYouTubeとTikTokでした。



以下のグラフは、モルガン・スタンレーの調査結果をグラフにまとめたもの。左側のグラフのうち、濃い青色の棒グラフが「AI生成音楽を聴く人の割合」で、薄い青色の棒グラフが「週あたりの平均リスニング時間」を示しています。





生成AI音楽の台頭によって、既存のストリーミングサービスや音楽レーベルが苦境に立たされると考える人もいるかもしれません。ところがモルガン・スタンレーは、AIは音楽ストリーミングサービスのSpotifyやメジャーレーベルのワーナー・ミュージック・グループにとって追い風になると予想しています。



すでにワーナー・ミュージック・グループは音楽生成AI「Suno」を相手取って起こしていた著作権侵害訴訟で和解し、提携することを発表しています。



ワーナーが音楽生成AI「Suno」と和解して提携することを発表 - GIGAZINE





また、メジャーレーベルのユニバーサルミュージックグループはNVIDIAと提携し、「音楽の発見、創造、およびエンゲージメントにおいて責任あるAIを推進する方針」を明らかにしました。



NVIDIAとユニバーサルミュージックグループが「音楽の発見や制作やファン体験を高める責任あるAI」を推進するための協業契約を締結 - GIGAZINE

