音楽配信プラットフォームのBandcampが生成AI音楽を禁止



音楽の配信・販売を行うプラットフォームのBandcampが、生成AIによって作られた音楽・音声を認めない方針を明らかにしました。



「Bandcampを人間らしく保つ」と題した公式ブログの記事で、Bandcampは生成AIに関するガイドラインを発表しました。内容は以下の2点です。



・AIによって完全に、または実質的に生成された音楽・音声をBandcampは許可しない。

・AIツールを使用して他のアーティストやスタイルをマネすることは厳禁。模倣行為および知的財産権侵害は既存のポリシーで禁止されているため。



Bandcampは、ミュージシャンが音楽を作り続けられるように、そしてファンがBandcampで見つけた音楽を人間の作ったものだと自信を持てるように、ガイドラインを明確にしたと述べています。





BandcampはAI生成楽曲・音声を削除する権利を有するため、もしBandcamp上で生成AIに依存して作られたと考えられる楽曲・音声を見つけた場合は、運営側が確認できるように、レポートツールを使用してフラグを立てて欲しいとのこと。メッセージは「急速に進歩する生成AI分野の動向に応じて、ポリシーの更新があった場合は随時お知らせします」と締めくくられています。



なお、音楽ストリーミングプラットフォームのDeezerでは、1日に2万曲以上のAI生成楽曲がアップロードされているとのこと。モルガン・スタンレーは、18歳から44歳のアメリカ人リスナーの50％から60％はAI生成楽曲を聴いていると報告しています。



