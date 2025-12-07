2025年12月07日 08時00分 AI

リスナーの97％は音楽がAI作か人間作かを見破れないと調査で判明



AI生成コンテンツが大量に生み出されるようになり、新しく登場したコンテンツがAI製なのかどうかを見分けるという文化も発展しました。新たな調査により、音楽に関しては、AI製かどうかを判断するのは非常に困難である可能性が示唆されました。



Deezer and Ipsos study: AI fools 97% of listeners

https://newsroom-deezer.com/2025/11/deezer-ipsos-survey-ai-music/





音楽ストリーミングプラットフォームのDeezerは調査会社のIpsos Digitalと共同で、日本、アメリカ、カナダ、ブラジル、イギリス、フランス、オランダ、ドイツの8カ国で計9000人を対象としたオンライン調査を実施しました。



DeezerはAI検出技術の特許を申請し、AI生成音楽にタグ付けを行い、おすすめから除外するなど、AI製のコンテンツには積極的に助力しない姿勢を見せているプラットフォームです。ところが、Deezerには毎日約5万曲のAI生成音楽が投稿され、1日の総配信数の34％以上を占めるようになってきており、AIの影響力の拡大は無視できないといいます。



調査では、対象者にランダムで3つの音楽を聴かせ、それがAI製かどうかを尋ねました。この音楽のうち2曲はAI製で、1曲が人間による創作でしたが、対象者の97％が誤答しました。対象者の71％がこの結果に驚き、52％が結果に違和感を覚えたそうです。





対象者にAI生成音楽について尋ねたところ、66％が「好奇心からAI生成音楽を少なくとも1回は聴く」と回答しました。一方、45％が「AI生成音楽をプラットフォームから除外したい」と希望し、40％が「100％AI音楽に出会ったら聴かずにスキップする」と表明するなど、一定の嫌悪感を抱いていることも確認されました。



AIへの期待と嫌悪が入り交じる中、AIへの透明性については共通する意見が見られ、「AI製であることは明確に表示されるべきか」という質問では対象者の80％が「表示されるべき」と答えたそうです。



また、73％が「プラットフォームがAI生成音楽を推奨しているのかは知っておきたい」と回答。52％が「AI生成楽曲を人間の楽曲と並べて主要チャートに掲載すべきでない」と回答し、「AI生成音楽をチャートで平等に扱うべき」と回答したのは11％にとどまりました。





AIと音楽の関係について尋ねた質問では、46％が「AIは好みの音楽発見に役立つ」と回答。51％が「今後10年でAIは音楽制作に重要な役割を果たす」と予測し、同じく51％が「AIはストリーミングプラットフォームで低品質な音楽の増加を招く」と懸念しました。また、64％が「AIは音楽制作における創造性の喪失につながる」と回答しました。



アーティストへの公平性について尋ねた質問では、65％が「著作権で保護された素材を用いて訓練されたAIモデルを音楽生成に許可すべきではない」と回答。70％が「AI生成音楽は現在および将来の音楽家・アーティスト・作曲家の生計を脅かす」との認識で、73％が「AI企業が著作権物を使用し、原著作者の明確な承認なしに新音楽を生成することは非倫理的だ」と考えていることも分かりました。公平性を担保するため、69％が「AI生成音楽の報酬は人間が制作した音楽より低くすべきだ」と主張したことも明らかになっています。



Deezerのアレクシス・ランテルニエCEOは、「当社は透明性確保とAI生成コンテンツの悪影響を最小化するソリューションの創出で業界を先導してきました。調査結果は、人々が音楽を大切にし、聴いている曲がAI生成か人間制作かを把握したいと望んでいることを明確に示しています。また、AI生成音楽がアーティストの生計や音楽創作に与える影響への懸念、AI企業が著作権保護素材でモデルを訓練すべきでないという認識も疑いようがありません。こうした取り組みへの幅広い支持が確認でき、心強い限りです」と述べました。

