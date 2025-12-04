2025年12月04日 11時11分 スマホ

AppleやGoogleの反対を受けインド政府がスマホメーカーに発令した「国営セキュリティアプリのプリインストール義務化」を撤回



インド政府はスマートフォンメーカーに対して、国営サイバーセキュリティアプリの「Sanchar Saathi」をプリインストールすることを命じていたのですが、Appleなどの大手スマートフォンメーカーからの反発を受け、命令を撤回したことが明らかになりました。



インドの電気通信省が、スマートフォンメーカーに対して密かに国営サイバーセキュリティアプリ「Sanchar Saathi」をプリインストールするよう求めていることが明らかになりました。インドは中古携帯端末市場が巨大で、盗難された端末が転売されるケースが確認されています。Sanchar Saathiはこれを防ぐためのアプリで、盗難されたスマートフォンを追跡し、端末をブロックして悪用を防ぐことを目的としたものをうたっています。



しかし、ナレンドラ・モディ首相の政敵やプライバシー擁護派からは「Sanchar Saathiは政府がインド国内の7億3000万台のスマートフォンにアクセスするための手段である」といった批判が噴出。国民のプライバシーを侵害するものだと非難しました。



また、AppleはiPhoneにSanchar Saathiをプリインストールするつもりがなく、インド政府にその旨を伝える予定であると報じられていました。Appleの他に、Googleなどのテクノロジー企業も命令に従うつもりはないという姿勢を示しています。



Sanchar Saathiのプリインストール義務化命令に対する批判が多数上がったことを受け、インド政府は2025年12月3日(水)の午後に「携帯電話メーカーに対し、アプリのプリインストールを義務付けないことを決定しました」という声明を出しました。



なお、インド政府はSanchar Saathiについて「安全で悪質な行為者から国民を守るためだけに作られたものです」と述べ、同アプリが安全なものであることを強調しています。

