Appleがインド政府による国営アプリのプリインストール命令を拒否



インド政府はスマートフォンメーカーに対して、国営のサイバーセキュリティアプリをプリインストールすることを義務付けているのですが、Appleはこの規制に従うつもりはなく、この動きが監視に対する懸念と政治的な騒動を引き起こしていることを政府に伝える予定であると報じられています。



インド政府はAppleやSamsungといったスマートフォンメーカーに対して、90日以内に「Sanchar Saathi」(コミュニケーションパートナー)と呼ばれるアプリをプリンストールすることを義務付ける命令を秘密裏に発令しました。このアプリは盗難されたスマートフォンを追跡し、端末をブロックして悪用を防ぐことを目的としたものです。





インド政府はスマートフォンメーカーに対してSanchar Saathiをプリインストールするだけでなく、アプリが無効化されないよう徹底することも求めています。また、既にサプライチェーン上にあるデバイスについては、メーカーはソフトウェアアップデートを通じてアプリをスマートフォンに配信する必要があると命じているそうです。



インドの通信省は、この命令についてサイバーセキュリティにおける「深刻な危機」に対抗するための対策であると説明してます。具体的には、「インドは中古携帯端末市場が巨大」であり、「盗難された端末やブラックリストに載った端末が転売されるケースが確認されている」と説明しています。



しかし、ナレンドラ・モディ首相の政敵やプライバシー擁護派からは、「Sanchar Saathiは政府がインド国内の7億3000万台のスマートフォンにアクセスするための手段である」という批判が噴出。また、インド国民会議派からは「Sanchar Saathiのプリインストール義務化」を撤回するよう求める声も上がっています。



この批判を受け、インドのジョティラディティヤ・M・シンディア通信大臣は、「Sanchar Saathiは自発的で民主的なシステム」であり、ユーザーはアプリを有効にするかどうかを選択でき、「いつでも簡単にスマートフォンから削除できる」と説明しました。



ただし、シンディア通信大臣がスマートフォンメーカーに対してSanchar Saathiのプリインストールを命令したことについて、政府はコメントや説明を控えています。





これに対して、Appleはこの命令に従う予定はなく、iOSに多くのプライバシーとセキュリティに関する問題を引き起こすため、世界中のどこでもこの種の規制に従う予定はないとインド政府に伝える予定であると、業界関係者がロイターに証言しています。



この情報筋によると、Appleは裁判で訴えたり公の場で立場を表明したりする予定はないものの、セキュリティ上の脆弱(ぜいじゃく)性のため、命令には従えないと政府に伝える予定だそうです。



なお、今回の命令は、Appleがインドの独占禁止法をめぐり監視機関と法廷闘争を繰り広げる中で発せられました。Appleはこの訴訟で最大380億ドル(約5兆9000億円)の罰金を科されるリスクがあります。

