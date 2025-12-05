2025年12月05日 12時15分 ネットサービス

ロシアで「FaceTime」が使用禁止に



ロシア当局が、Appleのビデオ通話サービス「FaceTime」をブロックしたことが分かりました。当局は「犯罪に利用されている」と主張しています。



ロイターによると、ロシアでFaceTimeを起動すると「User unavailable」というメッセージが表示されるとのこと。





ロシアの通信や情報技術を監督するロスコムナゾールは、「FaceTimeが国内におけるテロ活動の組織化・実行、実行犯の募集、国民に対する詐欺、その他の犯罪に利用されている」と述べ、FaceTimeのブロックを正当化しました。



近年、ロシアは外国のプラットフォームを厳しく取り締まっています。X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなどの主要SNSは2022年のウクライナ侵攻以降遮断されており、メッセージングアプリのWhatsAppとTelegramはテロ対策を名目に通話機能が一部制限されています。



ロシア人はVPNを使うことで一部制限を回避することは依然可能ですが、それらも日常的に遮断されているとのこと。2025年夏にはスマートフォンのインターネット接続が大規模に遮断されています。当局は「ウクライナのドローン攻撃を阻止するために必要な措置」と主張していますが、専門家はインターネット統制を強化する新たな一歩だと指摘しています。





当局は国産メッセンジャーアプリの「MAX」を積極的に推進し、iPhoneを含むロシアで販売されるスマートフォンにプリインストールすることを義務付けていますが、これを監視ツールだと見なす声もあります。



サイバーセキュリティ専門家で、ネットフリーダム人権団体の弁護士でもあるスタニスラフ・セレズネフ氏は、「WhatsAppとTelegramでの通話が禁止されて以来、おそらく数千万人のロシア人がFaceTimeを利用しています。FaceTimeに対する制限は予想通りであり、ロスコムナゾールに協力しないサービスがブロックされるのは明らかです」と話しました。

