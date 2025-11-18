2025年11月18日 11時30分 AI

Amazon創業者のジェフ・ベゾスがコンピューティングや航空宇宙などに関わるAIを開発する「プロジェクト・プロメテウス」の共同CEOに就任



Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏が、自身が一部出資するAIベンチャー「Project Prometheus(プロジェクト・プロメテウス)」の共同最高経営責任者(CEO)に就任したことが関係者への取材で明らかになりました。プロジェクト・プロメテウスは宇宙開発やコンピューティングなどさまざまな分野におけるエンジニアリングと製造に役立つAIの開発を目的としており、62億ドル(約9500億円)の資金を調達しています。



プロジェクト・プロメテウスは、記事作成時点で正式な事業の発表などは実施しておらず、設立時期も正確な企業形態も不明です。The New York Timesの報道によると、ベゾス氏がプロジェクト・プロメテウスのCEOに就任するという情報はまだ正式に公表されておらず、関係者が匿名を条件として明かしたそうです。





ベゾス氏は投資家として「1万年時計」や宇宙ベンチャーの「Blue Origin」などさまざまな携わっていますが、Blue Originにおける肩書は「創業者」であり、役職には就いていません。そのため、プロジェクト・プロメテウスのCEOに就任したことが真実なら、ベゾス氏が企業で正式な業務執行役に就くのは、2021年7月にAmazonのCEOを退任して以来となります。



プロジェクト・プロメテウスは記事作成時点では秘密裏に進められているプロジェクトですが、The New York Timesは「コンピューター、航空宇宙、自動車などの分野でのエンジニアリングや製造業を支援するAIに重点を置いている」と報道しています。特に、ベゾス氏は宇宙開発に強い関心を寄せていることから、AIを用いた航空宇宙研究に関連している可能性があり、ベゾス氏が所有する宇宙探査企業のBlue Originと密接に関わっていくのではないかとFortuneは指摘しています。



ベゾス氏と同じくプロジェクト・プロメテウスの共同創業者兼共同CEOとして判明しているのは、物理学者で化学者のヴィク・バジャイ氏です。バジャイ氏はLinkedInのプロフィールに「プロジェクト・プロメテウスの共同CEO兼共同設立者」と記載しています。バジャイ氏はGoogleの共同創業者であるセルゲイ・ブリン氏と「ムーンショット・ファクトリー」と呼ばれる研究プロジェクト「Google X」に携わっており、2015年にはGoogleの親会社であるAlphabetが運営する生命科学に特化した研究機関「Verily」の創立者の一人ともなっています。また、バジャイ氏は2018年にAIとデータサイエンスの新興企業を育成する「Foresite Labs」のCEOに就任しましたが、The New York Timesが話を聞いた関係者によると、プロジェクト・プロメテウスに集中するためForesite Labsを退社したそうです。





プロジェクト・プロメテウスは科学的発見や物理的なタスクへのAIの応用に焦点を当てた企業のひとつで、OpenAIやGoogle DeepMind、MetaなどのトップAI企業から引き抜いた研究者を含む100人近くの従業員を雇用しているとのこと。62億ドルの資金調達に成功していることから、先行のAI企業よりも有意に立つ可能性があるとThe New York Timesは指摘しています。

