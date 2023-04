イーロン・マスクが新しいAI企業「X.AI」を設立

Elon Musk founds new AI company called X.AI - The Verge https://www.theverge.com/2023/4/14/23684005/elon-musk-new-ai-company-x 2023年3月にアメリカのネバダ州に提出された法人設立申請書類から、「X.AI」という名称の企業の上場取締役に唯一マスク氏の名前が書かれていると、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。X.AIではマスク氏が設立したブレイン・マシン・インターフェース開発企業の Neuralink でCEOを務めるJared Birchall氏が秘書を務めるそうです。X.AIは非上場企業であるため1億株の売却が許可されています。 なお、マスク氏の所有する企業のひとつであるTwitterは、つい先日に「X」という企業に統合されたことが報じられたばかり。このXという企業は、X Holdingsという親会社を持っており、X.AIと同じくネバダ州で法人化されています。 企業としての「Twitter」が消滅、「X」と呼ばれる企業に統合される - GIGAZINE

2023年04月15日 17時07分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

