Amazonのジェフ・ベゾス氏が宇宙ベンチャーBlue Originで女性初の月面着陸を行うことを示唆



Amazonのジェフ・ベゾスCEOが自身のInstagramアカウントで、Blue Originが月面着陸機「Blue Moon」で使用するBE-7エンジンの試験の様子を公開するのに合わせて、「BE-7で女性初の月面着陸を実現する」予定であることを明かしました。



Jeff BezosはInstagramを利用しています:「This is the engine that will take the first woman to the surface of the Moon.





映像はNASAのマーシャル宇宙センターで撮影されたもの。まずはエンジンの斜め後方に置かれたカメラで、エンジン点火からの様子が撮影されています。





最初は炎が大きく拡散していますが……





やがてエンジンに近い部分は青い炎へと変化。





エンジン側から後方の視点だとこんな感じ。





真横から見た視点もあります。





再び青い炎が消えて、赤い炎が広がるように。





さらに炎の勢いが衰え……





エンジンが停止。





Blue Originは2000年9月にジェフ・ベゾス氏によって設立された宇宙ベンチャー企業。ベゾス氏は月面の資源開発を目指すことを表明しています。月へ宇宙飛行士を送る計画は2024年までに行われる予定で、その際にベゾス氏の言葉通り、女性初の月面着陸が実現するかもしれません。