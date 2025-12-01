2025年12月01日 15時00分 動画

AGIを目指すDeepMindや創業者デミス・ハサビスを追ったドキュメンタリー映画「The Thinking Game」がYouTubeで全編無料公開中



汎用(はんよう)人工知能(AGI)の完成を目指すAI開発企業「DeepMind(現Google DeepMind)」と、その創設者であるデミス・ハサビス氏を追ったドキュメンタリー映画「The Thinking Game」が、YouTubeで全編無料公開中です。



The Thinking Game | Full documentary | Tribeca Film Festival official selection - YouTube





The Thinking Game Film

https://thinkinggamefilm.com/



1976年にイギリスで生まれたハサビス氏は、かつてチェスの神童として知られており、14歳以下の部門ではレーティング世界2位となるほどの実力者でした。そんなハサビス氏は大学で神経科学やAIの研究を行うようになり、2010年にAI開発スタートアップのDeepMindを起業。2014年には5億ドル(当時のレートで約500億円)を超える金額でGoogleに買収されました。



「The Thinking Game」は、そんなDeepMindやハサビス氏を追ったドキュメンタリー映画であり、記事作成時点ではYouTubeで全編が無料公開されています。また、2分間の公式トレーラーも公開されています。



The Thinking Game | Documentary Trailer - YouTube





大きなガラス越しに白い室内を見下ろす人物。





DeepMind創業者のハサビス氏です。





広々とした室内では、何人かの従業員が働いています。





「私の人生の目標は、AGIを解明することです。これは全人類にとって非常に重要な瞬間だと思います。無駄にする時間はありません」と語るハサビス氏。





ハサビス氏はゲームを通じてAIに興味を持ったとのこと。かつてハサビス氏はチェスの神童と呼ばれ、同年代で世界2位のレーティングを誇る実力者でした。





ハサビス氏は「私は同年代で、世界で2番目に高い評価を得ていたチェスプレイヤーだったので、常に『考えること』について考えていました」と話します。





神経科学を学んだのも、宇宙の果てを探検したかったからだそうです。





DeepMindを立ち上げたハサビス氏らは、一般的な人々が考えもしなかった「コンピューターには計算不可能と思われていた囲碁のようなゲームで、トップレベルの囲碁プレイヤーに勝つ」というアイデアを追及しました。





そしてDeepMindが開発した囲碁AI「AlphaGo」は独自の攻撃スタイルを発見し、囲碁のトッププレイヤーを打ち負かすことに成功しました。





しかしハサビス氏の最終的な目標は強力なゲームAIを生み出すことではなく、現実世界の課題を解決することにありました。





ハサビス氏が注目したのは、タンパク質が立体構造を形成する「フォールディング」の問題です。タンパク質のフォールディングを調べるのは困難ですが、アルツハイマー病の治療や新薬開発などにおいて重要な鍵を握っています。





ハサビス氏は、「新薬発見にはAIが必要だと思いました」と語っています。





タンパク質のフォールディング問題を解き明かすAIの開発は難航し、メンバーらは苦悩します。





しかしある時、いきなりAI開発が大きく前進したとのこと。





「私たちはいきなりこれをやり遂げたのです。これはちょっと、すごいことになるかもしれないと思いました」と語る女性。





ハサビス氏は「これはとてもクールです」と話します。





数多くの関係者を驚かせたこのAIは「AlphaFold」と名付けられ、ハサビス氏は2024年にこの功績がたたえられノーベル化学賞を受賞しました。





ハサビス氏は、「解明しなければならないことがたくさんありますが、私は達成するまで諦めません」と話します。





そして映像は、かつてハサビス氏がチェスの神童と呼ばれていた時代に戻ります。インタビュアーが「このゲームの何が気に入ってるの？」と尋ねると、幼き日のハサビス氏は「これはちょうど良い思考ゲーム(Thinking Game)だから」と答えました。

