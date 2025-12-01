AGIを目指すDeepMindや創業者デミス・ハサビスを追ったドキュメンタリー映画「The Thinking Game」がYouTubeで全編無料公開中
汎用(はんよう)人工知能(AGI)の完成を目指すAI開発企業「DeepMind(現Google DeepMind)」と、その創設者であるデミス・ハサビス氏を追ったドキュメンタリー映画「The Thinking Game」が、YouTubeで全編無料公開中です。
The Thinking Game | Full documentary | Tribeca Film Festival official selection - YouTube
The Thinking Game Film
https://thinkinggamefilm.com/
1976年にイギリスで生まれたハサビス氏は、かつてチェスの神童として知られており、14歳以下の部門ではレーティング世界2位となるほどの実力者でした。そんなハサビス氏は大学で神経科学やAIの研究を行うようになり、2010年にAI開発スタートアップのDeepMindを起業。2014年には5億ドル(当時のレートで約500億円)を超える金額でGoogleに買収されました。
「The Thinking Game」は、そんなDeepMindやハサビス氏を追ったドキュメンタリー映画であり、記事作成時点ではYouTubeで全編が無料公開されています。また、2分間の公式トレーラーも公開されています。
The Thinking Game | Documentary Trailer - YouTube
大きなガラス越しに白い室内を見下ろす人物。
DeepMind創業者のハサビス氏です。
広々とした室内では、何人かの従業員が働いています。
「私の人生の目標は、AGIを解明することです。これは全人類にとって非常に重要な瞬間だと思います。無駄にする時間はありません」と語るハサビス氏。
ハサビス氏はゲームを通じてAIに興味を持ったとのこと。かつてハサビス氏はチェスの神童と呼ばれ、同年代で世界2位のレーティングを誇る実力者でした。
ハサビス氏は「私は同年代で、世界で2番目に高い評価を得ていたチェスプレイヤーだったので、常に『考えること』について考えていました」と話します。
神経科学を学んだのも、宇宙の果てを探検したかったからだそうです。
DeepMindを立ち上げたハサビス氏らは、一般的な人々が考えもしなかった「コンピューターには計算不可能と思われていた囲碁のようなゲームで、トップレベルの囲碁プレイヤーに勝つ」というアイデアを追及しました。
そしてDeepMindが開発した囲碁AI「AlphaGo」は独自の攻撃スタイルを発見し、囲碁のトッププレイヤーを打ち負かすことに成功しました。
しかしハサビス氏の最終的な目標は強力なゲームAIを生み出すことではなく、現実世界の課題を解決することにありました。
ハサビス氏が注目したのは、タンパク質が立体構造を形成する「フォールディング」の問題です。タンパク質のフォールディングを調べるのは困難ですが、アルツハイマー病の治療や新薬開発などにおいて重要な鍵を握っています。
ハサビス氏は、「新薬発見にはAIが必要だと思いました」と語っています。
タンパク質のフォールディング問題を解き明かすAIの開発は難航し、メンバーらは苦悩します。
しかしある時、いきなりAI開発が大きく前進したとのこと。
「私たちはいきなりこれをやり遂げたのです。これはちょっと、すごいことになるかもしれないと思いました」と語る女性。
ハサビス氏は「これはとてもクールです」と話します。
数多くの関係者を驚かせたこのAIは「AlphaFold」と名付けられ、ハサビス氏は2024年にこの功績がたたえられノーベル化学賞を受賞しました。
ハサビス氏は、「解明しなければならないことがたくさんありますが、私は達成するまで諦めません」と話します。
そして映像は、かつてハサビス氏がチェスの神童と呼ばれていた時代に戻ります。インタビュアーが「このゲームの何が気に入ってるの？」と尋ねると、幼き日のハサビス氏は「これはちょうど良い思考ゲーム(Thinking Game)だから」と答えました。
・関連記事
AIが科学的発見に起こす「革命」についてGoogle DeepMindのAlphaFoldチームを率いた人物が語る - GIGAZINE
Google DeepMindが3Dゲームを人間のようにプレイして学習するAIエージェント「SIMA 2」を発表 - GIGAZINE
オープンソースプラズマシミュレーター「TORAX」で核融合エネルギー開発を加速するためGoogle DeepMindとCommonwealth Fusion Systemsが提携 - GIGAZINE
Google DeepMindがAIツールを使って220万種類の新しい結晶構造を発見、これまで発見されてきた数の45倍以上 - GIGAZINE
Google DeepMindが爆速でテキストを生成する拡散モデル「Gemini Diffusion」を発表 - GIGAZINE
「人工知能vs世界最強の棋士」囲碁対局は人工知能のAlphaGoが勝利、5番勝負の初戦を制する - GIGAZINE
50年前からの生物学の超難問にDeepMindの開発した「AlphaFold」がAIのパワーで道筋を示し研究が加速 - GIGAZINE
DeepMind・OpenAI・Anthropicの設立の経緯について、AIのリスクを最も恐れていた人々は自分たちがトップになるべきだと決心し構築するまで - GIGAZINE
Googleが謎の人工知能開発スタートアップ企業「DeepMind」を500億円で買収 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, 動画, 映画, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article The documentary film 'The Thinking Game,….