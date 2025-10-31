2025年10月31日 12時30分 サイエンス

「地球を冷やすために大気中に粒子をばらまく」という地球温暖化対策は困難でリスクも伴うとの指摘



進行する地球温暖化を食い止めるため、人類はさまざまな対策を考案してきました。そんな中、大気中に細かな粒子を散布する「Stratospheric Aerosol Injection(SAI、成層圏エアロゾル注入)」という手法も提案されていますが、成層圏エアロゾル注入にはさまざまな制約がありリスクも伴うと研究者らが指摘しています。



Engineering and logistical concerns add practical limitations to stratospheric aerosol injection strategies | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-025-20447-2





How Hard Is It to Dim the Sun? – State of the Planet

https://news.climate.columbia.edu/2025/10/21/how-hard-is-it-to-dim-the-sun/



'Dimming The Sun' Is Not Safe, Scientists Warn. It's Also Impractical. : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/dimming-the-sun-is-not-safe-scientists-warn-its-also-impractical



成層圏エアロゾル注入は、成層圏に太陽光を反射する性質を持つ細かな粒子を散布し、地球を冷却するという手法です。これは、火山噴火によって大気中に放出された二酸化硫黄が成層圏中で硫酸塩のエアロゾルに変化し、太陽から降り注ぐ光の一部を反射するという自然現象に着想を得ています。



実際に1991年に起きたフィリピンのピナトゥボ山の大噴火では、約15カ月にわたり地球の平均気温が0.6度下がったことが確認されています。なお、火山噴火では温室効果ガスも同時に噴出するため、長期的には地球温暖化を引き起こす可能性があります。



近年では地球温暖化を防ぐため、成層圏エアロゾル注入を真剣に検討する研究者も増えています。しかし、成層圏にばらまいた粒子が気象パターンの乱れを引き起こしたり、大気汚染による健康被害をもたらしたりする可能性もあるとして、一部の専門家は成層圏エアロゾル注入に対して懐疑的です。



わざと空に「汚染物質」をまいて地球を強制冷却するという恐るべき計画を真剣に議論する時が来ていると気候学者 - GIGAZINE





コロンビア大学の大気化学者であるV・フェイ・マクニール氏は、「気候モデルにおける成層圏エアロゾル注入のシミュレーションがいかに洗練されていても、必然的に理想化されます。研究者たちは、完璧なサイズの完璧な粒子をモデル化します。そして、シミュレーションでは、必要な量と場所を正確に配置します。しかし、その理想的な状況と比較して私たちの現実的な立ち位置を考え始めると、それらの予測には多くの不確実性があることが露呈します」と指摘しています。



マクニール氏らの研究チームは、成層圏エアロゾル注入の試みがどのように展開されるのかを現実的に検討するため、粒子散布の展開戦略やサプライチェーン、ガバナンスの選択肢、粒子散布時の厳密な物理的性質を含む独自の分析を行いました。







この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

