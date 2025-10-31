2025年10月31日 12時00分 無料メンバー

iPhone 17・iPhone 17 Pro・iPhone Airの各種パーツを修理するのにいくらかかるのか？



Appleは2021年からユーザーが自分の手でiPhoneやMacといったデバイスを修理できるように、「セルフサービス修理プログラム」をスタートしています。このセルフサービス修理プログラムを通じ、ユーザーは修理パーツを購入することができるのですが、2025年9月に発売されたiPhone 17シリーズおよびiPhone Airの修理パーツも発売され、各パーツの費用が明らかになりました。



Self Service Repair Store

https://selfservicerepair.com/en-US/home





iPhone 17: Here’s what it costs to repair broken parts yourself - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/10/30/iphone-17-heres-what-it-costs-to-repair-broken-parts-yourself/



Appleは2025年9月にリリースしたiPhone 17シリーズおよびiPhone Airのセルフサービス修理用のパーツ提供を開始しました。







