iPhone 17・iPhone 17 Pro・iPhone Airの各種パーツを修理するのにいくらかかるのか？
Appleは2021年からユーザーが自分の手でiPhoneやMacといったデバイスを修理できるように、「セルフサービス修理プログラム」をスタートしています。このセルフサービス修理プログラムを通じ、ユーザーは修理パーツを購入することができるのですが、2025年9月に発売されたiPhone 17シリーズおよびiPhone Airの修理パーツも発売され、各パーツの費用が明らかになりました。
Self Service Repair Store
https://selfservicerepair.com/en-US/home
iPhone 17: Here’s what it costs to repair broken parts yourself - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2025/10/30/iphone-17-heres-what-it-costs-to-repair-broken-parts-yourself/
Appleは2025年9月にリリースしたiPhone 17シリーズおよびiPhone Airのセルフサービス修理用のパーツ提供を開始しました。
・関連記事
「iPhone 17 Pro」速攻フォトレビュー、アルミニウムボディを採用し見た目がガラリと様変わり - GIGAZINE
3眼すべて48メガピクセルになった「iPhone 17 Pro」のカメラでいろいろ撮影してみたよレビュー、Proモデルの圧倒的な性能を見せつける非の打ち所がないカメラ - GIGAZINE
「iPhone 17」の外観を詳しくチェックしてみた、ProやAirと比べてオーソドックスな無印モデル - GIGAZINE
iPhone 17のカメラ性能を徹底検証してみたよレビュー、48メガピクセルにアップグレードされた超広角カメラの実力はいかに - GIGAZINE
「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を一斉ベンチマークテスト、無印・Pro・Airの性能差を探る - GIGAZINE
「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」のバッテリー持続時間と充電速度を測定＆高負荷時に高温になるかも検証してみた - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, ハードウェア, スマホ, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article How much does it cost to repair various ….