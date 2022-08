太陽光を宇宙空間でカットして地球温暖化を食い止める「スペースバブル」プロジェクトとは？

MIT Scientists Suggest Wild Plan to Ease Climate Change: Space Bubbles : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/mit-engineers-propose-cooling-our-planet-with-a-raft-of-space-bubbles MIT Researchers Propose Space Bubbles to Stop Climate Change - Universe Today https://www.universetoday.com/157073/mit-researchers-propose-space-bubbles-to-stop-climate-change/ 近年、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが人為的に排出されることにより、地質学的にみても前例がない速度で地球温暖化が進んでいます。地球上では温室効果ガスを削減するためにさまざまな努力が行われていますが、すでにこれらの取り組みは遅すぎる可能性があります。

・関連記事

成層圏に二酸化硫黄をまいて太陽光を遮断して地球温暖化を防ごうという「Geoengineering」とは? - GIGAZINE



地球温暖化対策として大気中に微粒子をまいて太陽光を弱める実験が2019年に始まる - GIGAZINE



気候変動を食い止めるために個人ができる有効な取り組みとは? - GIGAZINE



地球温暖化を止めるには私たちが「肉や乳製品を食べなくなる」ことが不可欠 - GIGAZINE



気候変動の問題は二酸化炭素の増加だけではないという指摘 - GIGAZINE



もはや気候変動は「第三次世界大戦」レベルの危機と専門家、気候変動と戦う上で重要な「4つの武器」とは? - GIGAZINE



「地球温暖化は既に人類の制限目標を超えるほど進行している」という報告 - GIGAZINE



どうすれば手遅れになる前に地球温暖化を止められるのか? - GIGAZINE



2022年08月16日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.