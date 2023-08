2023年08月01日 13時48分 サイエンス

小惑星に取り付けた「日傘」で太陽光を遮断し気候変動を防ぐというアイデア



過去100年間で地球の平均気温は上昇し続けており、科学者たちは気候変動の影響を軽減するさまざまなアプローチを開発しています。ハワイ大学天文学研究所の天文学者であるイシュトヴァン・サプディ氏が、地球に当たる太陽光の量を減らす「日傘(シェード)」を用いたアプローチを提案しました。



サプディ氏は、気候変動の影響を緩和するために地球に吸収される太陽放射の量を減らす「太陽放射管理(SRM)」という分野の研究に取り組んでいます。これは主に工学的アプローチで日射量を減らすことを目的とした分野であり、代表的な戦略として「地球の大気にチリや化学物質を添加すること」「シェードなどを用いること」の2つが提案されています。



今回サプディ氏が提案した戦略は、月のちりや小惑星を「重り」としてシェードにつなぎ止め、地球の周りにシェードを展開するという手法です。





もともとシェードを宇宙空間に打ち上げるという戦略はすでに考案されていたのですが、地球と太陽の重力と釣り合い、太陽放射圧で吹き飛ばされないようなシールドは必然的に十分な重量を必要とするため、重量が大きすぎて打ち上げは現実的ではないという見方が有力でした。



サプディ氏の「小惑星等を重しとして使う」という戦略を用いると、既存の戦略より数桁ほどシェードを軽くできるとされています。ただし、既存の技術ではシェードだけでも3万5000トンの重量が必要となり、最大でも数十トンまでという既存のロケットの運搬能力をはるかに上回ってしまうのは避けられないとのこと。それでも3万5000トンという重量は全体の1%にすぎず、残り99%はすべてちりと小惑星でまかなうことで、合計350万トンにもなるシェードを宇宙空間に安定して設置することができるとサプディ氏は期待しています。





サプディ氏は「ハワイでは日中、多くの人が傘で日差しを遮って歩いています。私は、地球にも同じことができないか、それによって気候変動という差し迫った大災害を緩和できないか、と考えていました」と述べています。SRMというアプローチは批判的な捉え方をされることもありますが、サプディ氏は「気候変動の影響を緩和する可能性はあります」と指摘し、あらゆる手段を調査するべきだという考えを示しました。



