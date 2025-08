2025年08月03日 15時22分 モバイル

AndroidでLinux向けGUIアプリを動作させるテストが進行中



Androidには開発者向けの機能として「Linuxターミナル」が用意されています。新たにテスト版Androidの「Android Canary」に「LinuxターミナルからGUIアプリを起動する機能」が追加されたことが明らかになりました。



You can finally run Doom and other graphical apps in Android's Linux Terminal - Android Authority

Linuxターミナル自体は現行のAndroidスマートフォンでも利用可能です。Android 15を搭載したPixel 9 Pro XLでの利用手順は以下の通り。



まず、開発者向けオプションを有効化する必要があるので、設定アプリを起動して「デバイス情報」をタップします。





最下部にある「ビルド番号」を連続タップ。





何度かタップし続けると開発者向けオプションが有効になります。





次に、設定アプリ内の「システム」をタップ。





「開発者向けオプション」をタップ。





「Linux開発環境」をタップ。





「AndroidでLinuxターミナルを実行する」のトグルスイッチをONに切り替えます。





アプリドロワーに「ターミナル」が追加されるのでタップして起動します。





通知の送信許可を求められたら「許可」をタップ。





右下の「インストール」をタップします。インストール時に約565MBのダウンロードが発生するので、Wi-Fi環境でインストールするのがオススメです。





少し待つとターミナル画面が表示されます。Arm版のDebianとして動作しているようです。





「mkdir」や「ls」といったLinuxコマンドを実行可能。





Vimも使えました。





Android Canaryでは、このLinuxターミナルでGUIアプリを起動するテストが実施されています。テクノロジーメディアのAndroid Authorityが公開したスクリーンショットを見ると、画面右上にGUIモードへの切替ボタンが追加されています。





GUIモードに切り替えると以下のように各種GUIアプリを表示できます。ディスプレイサーバープロトコルは旧来の「X Window System」ではなく「Wayland」で、コンポジターは「Weston」を採用しているとのこと。





Linux向けのアプリといえばCUIベースのものをイメージしがちですが、お絵描きアプリの「Krita」や画像編集アプリの「Gimp」など魅力的なGUIアプリも多数存在しています。これらのアプリがAndroidでも使用可能になるとうれしいところです。