2024年05月29日 10時25分 ネットサービス

YouTubeの無料ゲーム「Playables」が正式に公開される



YouTubeの無料ゲームコレクション「Playables」がアメリカおよびイギリス、カナダ、オーストラリアで正式にスタートしました。Playablesはデスクトップとモバイルの両方からアクセスできるゲームのコレクションで、すべてYouTube上で動作します。



YouTubeによると、対象の地域に住んでいるユーザーには「Discovery」メニューにPlayablesのリンクが表示され、リンク先からゲームにアクセスできるようになるとのこと。





記事作成時点で、「Angry Birds Showdown」「Words of Wonders」「Cut the Rope」「Tomb of the Mask」「Trivia Crack」などがプレイできます。



Angry Birds Showdown (Gameplay) - YouTube





Playablesで提供されるゲームはすべて無料。Android/iOSならYouTubeアプリのバージョン18.33以降、デスクトップならChrome、Safari、Firefoxを使ってYouTubeにアクセスすることで、YouTube上でゲームを楽しむことができます。ゲームのダウンロードは必要なく、セーブデータはYouTubeの履歴として保存されるとのことです。





Playablesは2023年11月頃から一部のユーザー向けにテストされていました。テクノロジー系メディアのTechCrunchは「Playablesは有料ダウンロードやアプリ内課金で収益化しないため、他社のアプリストアに直接挑戦したり、Appleの収益性ルールを破ったりすることはありません。しかし、App Storeの無料ゲームと競合するのは事実です。将来的にはPlayablesに広告が表示される可能性もありますが、今のところ、GoogleはPlayablesを収益化する意向を示していません」と指摘しました。



実際にPlayablesを試したというPolygonは「インターフェイスに関して改善の余地がたくさんあります。現在のところ、Playablesのゲームはプレイ済みのゲームを表示する『ホーム』と利用可能な全ゲームをアルファベット順に表示する『ブラウズ』で絞り込むことしかできません。YouTubeの検索バーでゲームを検索することもできますが、Playablesにたどり着くまでに数列の動画と広告をスクロールしなければなりません。これは、タイトルの品揃えの悪さとともに、AndroidアプリストアのGoogle PlayがAppleのApp Storeに勝てない主な理由のひとつ、『キュレーション』の悪さを物語っているといえます。私は両方のマーケットプレイスにアクセスしていますが、Googleは広告を宣伝するために存在するくだらないゲームで肥大化していると感じます」と述べました。