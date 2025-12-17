YouTubeがGemini 3を使って簡単にゲームを作れるウェブアプリ「Playables Builder」のテストを開始
YouTubeのゲームライブ配信プラットフォームであるYouTube Gamingが、AIアシスタントのGemini 3を使ってゲームを作成できるウェブアプリ「Playables Builder」のクローズドベータテストを開始すると発表しました。
Playables Builder
https://www.youtube.com/playablesbuilder/
Playables Builderは、ユーザーが短いテキストや動画、画像などのプロンプトを入力するだけで、AIアシスタントのGemini 3を使ってゲームを作成できるというウェブアプリです。コーディングは一切なしでオリジナルのゲームを作成できるという点が特徴となっています。
YouTube is launching a closed Beta test for Playables Builder, a prototype web app built using Gemini 3 where users create games with short text, video or image prompts. we’ve partnered with YouTube Creators like @sambucha, @AyChristene, @goharsguide and @Mogswamp to start making… pic.twitter.com/1Gx0v4oZFA— YouTube Gaming (@YouTubeGaming) December 16, 2025
YouTubeはクリエイターのSambuchaさんやAyChristeneGamesさん、Gohar Khanさん、Mogswampさんらと提携し、Playables Builderを使ってゲームを制作しています。
Sambuchaさんが作成したのはブロックを使って上へ上へと登っていくゲーム
AyChristeneGamesさんが作成したのはブロックゲーム
Juniper Devさんが作成したのは水色の丸いスライムのような物体が飛び回る横スクロールアクションゲーム
Mogswampさんが作成したのは地底を掘り進みながらダイヤモンドを集めるゲーム
Playables Builderで作成したゲームはPlayablesから検索可能です。
アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリアのユーザーは、これらのクリエイターのYouTubeチャンネルから実際にPlayables Builderで作成したゲームをプレイすることが可能。
ただし、日本からは記事作成時点ではPlayablesにアクセスしても以下のように表示され、ゲームをプレイすることはできません。
・関連記事
アートワーク・コード・BGMまで100％AIで制作された完全AI製ゲーム「CODEX MORTIS」がSteamに登場、開発者は建設作業員に外骨格を与えるようなものとAIによるバイブコ―ディングの利点を強調 - GIGAZINE
YouTubeの無料ゲーム「Playables」が正式に公開される - GIGAZINE
YouTubeがオンラインゲームをプレイするための新機能を社内テスト中か - GIGAZINE
YouTubeが史上初めて「総視聴回数1兆回」を達成したゲーム「マインクラフト」を特設サイトで祝福 - GIGAZINE
YouTubeで2020年9月に最も流行したゲームは宇宙人狼ゲーム「Among Us」 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
You can read the machine translated English article YouTube begins testing 'Playables Builde….