2025年12月17日 14時54分 ゲーム

YouTubeがGemini 3を使って簡単にゲームを作れるウェブアプリ「Playables Builder」のテストを開始



YouTubeのゲームライブ配信プラットフォームであるYouTube Gamingが、AIアシスタントのGemini 3を使ってゲームを作成できるウェブアプリ「Playables Builder」のクローズドベータテストを開始すると発表しました。



Playables Builder

https://www.youtube.com/playablesbuilder/



Playables Builderは、ユーザーが短いテキストや動画、画像などのプロンプトを入力するだけで、AIアシスタントのGemini 3を使ってゲームを作成できるというウェブアプリです。コーディングは一切なしでオリジナルのゲームを作成できるという点が特徴となっています。



YouTube is launching a closed Beta test for Playables Builder, a prototype web app built using Gemini 3 where users create games with short text, video or image prompts. we’ve partnered with YouTube Creators like @sambucha, @AyChristene, @goharsguide and @Mogswamp to start making… pic.twitter.com/1Gx0v4oZFA — YouTube Gaming (@YouTubeGaming) December 16, 2025



YouTubeはクリエイターのSambuchaさんやAyChristeneGamesさん、Gohar Khanさん、Mogswampさんらと提携し、Playables Builderを使ってゲームを制作しています。



Sambuchaさんが作成したのはブロックを使って上へ上へと登っていくゲーム





AyChristeneGamesさんが作成したのはブロックゲーム





Juniper Devさんが作成したのは水色の丸いスライムのような物体が飛び回る横スクロールアクションゲーム





Mogswampさんが作成したのは地底を掘り進みながらダイヤモンドを集めるゲーム





Playables Builderで作成したゲームはPlayablesから検索可能です。





アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリアのユーザーは、これらのクリエイターのYouTubeチャンネルから実際にPlayables Builderで作成したゲームをプレイすることが可能。



ただし、日本からは記事作成時点ではPlayablesにアクセスしても以下のように表示され、ゲームをプレイすることはできません。

