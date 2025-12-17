ゲーム

YouTubeがGemini 3を使って簡単にゲームを作れるウェブアプリ「Playables Builder」のテストを開始


YouTubeのゲームライブ配信プラットフォームであるYouTube Gamingが、AIアシスタントのGemini 3を使ってゲームを作成できるウェブアプリ「Playables Builder」のクローズドベータテストを開始すると発表しました。

Playables Builder
https://www.youtube.com/playablesbuilder/

Playables Builderは、ユーザーが短いテキストや動画、画像などのプロンプトを入力するだけで、AIアシスタントのGemini 3を使ってゲームを作成できるというウェブアプリです。コーディングは一切なしでオリジナルのゲームを作成できるという点が特徴となっています。


YouTubeはクリエイターのSambuchaさんやAyChristeneGamesさん、Gohar Khanさん、Mogswampさんらと提携し、Playables Builderを使ってゲームを制作しています。

Sambuchaさんが作成したのはブロックを使って上へ上へと登っていくゲーム


AyChristeneGamesさんが作成したのはブロックゲーム


Juniper Devさんが作成したのは水色の丸いスライムのような物体が飛び回る横スクロールアクションゲーム


Mogswampさんが作成したのは地底を掘り進みながらダイヤモンドを集めるゲーム


Playables Builderで作成したゲームはPlayablesから検索可能です。


アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリアのユーザーは、これらのクリエイターのYouTubeチャンネルから実際にPlayables Builderで作成したゲームをプレイすることが可能。

ただし、日本からは記事作成時点ではPlayablesにアクセスしても以下のように表示され、ゲームをプレイすることはできません。

